Ohne Freiwillige läuft nix im Burgers’ Zoo Arnheim

Was wäre Burgers’ Zoo ohne seine ehrenamtlichen Helfer, den Volontären! Mehr als 200 aktive Volontäre kommen in ihrer Freizeit regelmäßig zum Dienst. Sie halten dort jährlich 1.400 Führungen ab und stehen 7.000 Arbeitsstunden im Tierpark an Infotischen. Sie begleiten die Kinderclubs, halten Vorträge zum Thema Artenschutz in Schulen, machen Lesungen im Altersheim. Sie denken mit, wie die Einbindung der Volontäre zukünftig aussehen soll und coachen mit praktischen Tipps jene Kollegen, die gerade erst anfangen.

Wie schaffen die Niederländer das?

Einsatz am Info-Tisch. Bevor die ehrenamtlichen Helfer (im gelbgrünen Shirt) auf die Besucher „losgelassen werden“, haben sie Unterricht in Theorie und Praxis. Foto: Burgers`Zoo

Sie erzählen jährlich hunderttausenden Besuchern Spannendes über die Tiere und zeigen, was manch flüchtigem Besucher sonst verborgen bleibt. Und sie halten dem Zoo mit Herz und Seele die Stange. Viele deutsche Kollegen verstehen nicht wirklich, wie die niederländischen Zoos es schaffen, so viele motivierte und gut geschulte Freiwillige anzulocken, zu halten und zu managen.

Der Freiwilligendienst gehört traditionell zum niederländischen Lebensstil

Ohne unser Volontärteam könnten wir viel weniger Aufklärungsarbeit und Publikumskontakt leisten! „Vrijwilligerswerk“, also sich unbezahlt für eine Organisation einzusetzen, die einem am Herzen liegt, gehört traditionell zum niederländischen Lebensstil. Beinahe die Hälfte der Erwachsenen leistet Volontärarbeit, meist neben einem bezahlten Job.

Die Balance zwischen Arbeits- und Lebensglück ist für Niederländer sehr wichtig. Wenn man es sich leisten kann, arbeitet man etwas weniger in Vollzeit. In der Extra-Portion Freizeit tut man dann „etwas Gutes für die Gesellschaft, was einem zudem auch am Herzen liegt“.

Constanze Mager ist Biologin im Burgers’ Zoo Arnheim. Einmal im Monat berichtet sie für uns von ihrer Arbeit. Foto: Theo Kruse / Burgers` Zoo Arnheim

Gleich mal deutlich: Auch in den Niederlanden kann ein Volontär nicht als als Tierpfleger mitarbeiten – dafür gibt es umso mehr begeisterte Helfer im Austragen der Naturschutzbotschaft. Bei uns in Arnheim gibt es natürlich auch ein paar Grenzgänger, die in Deutschland wohnen, und in die Niederlande fahren für den Zooeinsatz. Fünf unsere Volontäre haben Deutsch als Muttersprache. Superpraktisch, denn 20 Prozent unserer Besucher kommen aus Deutschland

Deutsch am Infotisch

Also klar, dass all unsere Volontäre sich zumindest ein kleines bisschen auch auf Deutsch verständlich machen können müssen.

Grammatikregeln lassen wir aber mal beiseite in den eigenen Kursabenden wie „Deutsch am Infotisch über Seekühe und Schmetterlinge“.

Jeder Einsatz ist viel mehr als im Zoo herumzuspazieren und mit Besuchern zu plaudern. Unsere Freiwilligen in Dienstkleidung werden als Teil des Zoos gesehen. Sie müssen den Tierpark, die dort lebenden Tier- und Pflanzenarten aber etwa auch die Haltung des Zoos bei ethischen Themen wie Populationsmanagement oder Lebendfütterung kennen und erklären können.

Es gibt auch Spezialisten unter den Volontären. Beispielsweise kann nicht jeder die Filtertechnik in der Wasserfabrik des Aquariums Biologiestudenten ‘rüberbringen, schon gar nicht auf Deutsch oder Englisch. Nach dem Basiskurs können die Volontäre selber beschließen, welche Module sie weiterführend folgen möchten.

Wie erkennt man den Unterschied zwischen roter und schwarzer Mangrove?

Und ja, der Kurs! Der ist recht intensiv, schmiedet die Gruppe der Lernenden gleich gut zusammen. Am Beginn jeder abendlichen Theoriestunde steht erst mal das kurze schriftliche Examen. So gibt’s leichten Zwang, den Lehrstoff gut zu verinnerlichen, und ich weiß gleich, welche Teilbereiche vielleicht nicht ganz so gut verstanden wurden oder wo ich undeutlich war.

Burgers’ Zoo öffnet wieder „Wir strahlen alle über das ganze Gesicht“, sagt Constanze Mager, Biologin im Burgers’ Zoo in Arnheim. „Am 19. Mai öffnen wir wieder für Besucher.“ Allerdings ist die Zahl der Besucher deutlich begrenzt. Und alle Besucher (auch die Jahreskarteninhaber) müssen in einem Online-Reservierungssystem ein Zeitfenster buchen. Tickets (auch Parktickets) gibt es nur online. Einige Wege sind nun „Einbahnstraßen“ – Guides („Volontäre“) werden die Maßnahmen erläutern, an Infopunkten Auskunft geben und die Besucherströme im Auge behalten. Führungen sind ab 1. September wieder möglich, buchen kann man sie schon vorher. www.burgerszoo.de

Praxisstunden halten wir tagsüber, in den Ökosystemen. Wie erkennt man nochmal den Unterschied zwischen roter und schwarzer Mangrove? Nein, eben nicht so einfach an der Farbe! Und wie und wo sucht man am besten die Schmetterlingseier und Raupen, um die Besucher darauf hinweisen zu können? Unsere Volontäre werden echte Experten!

Recht schnell werden sie dann „vor die Löwen geworfen“ – mal sehen, wie sie sich an einem Infotisch so anstellen... Schließlich zählt im Endeffekt nicht das theoretische Wissen im Test, sondern das, was man bringt, wenn Jung und Alt neugierig das Schädelmodell einer Seekuh beäugen.

Wie wäre es mit einer Privatführung?

Dann lernen die Volontäre auch, dass es keine Schande ist, auch mal ehrlich zu sagen: „Leider, die Frage kann ich nicht beantworten.“ Keiner kann schließlich alles wissen. Aber Fantasiegeschichten aus dem Daumen zu saugen, ist absolut tabu! Dank der Volontäre können wir auch viele pädagogische Veranstaltungen und Programme kostenfrei anbieten.

Hier geht es zur Seite von Burgers' Zoo

Oder zu sehr günstigen Tarifen, wie etwa die Privatführungen. Buchen Sie doch mal eine Privatführung bei uns… und wenn die echt nach mehr schmeckt: vielleicht ist Zoovolontär werden im Burgers´ Zoo ja sogar eine Option?