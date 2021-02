Ansgar Wessling gewann 1988 in Seoul Olympia-Gold.

Olympia 2021 in Tokio: Wie schmeckt denn eigentlich Gold?

Essen. Wegen Corona mussten die Spiele 2020 verschoben werden. Kolumnist Matthias Maruhn hat mit Ansgar Wessling über den Geist von Olympia gesprochen.

Als ich vor vielen Jahren meine Frau und damit eine große Familie heiratete, merkte ich mir die Geburtsjahre ihrer drei Schwestern über das jeweilige Sport-Großereignis. Da gab es also jetzt Schwägerin London, Schwägerin Helsinki und die kleine Tokio, also die 1964 geborene Schwester. Dieses Zwei-Jahre-Zeitgitter aus Olympia und Fußball-WM funktionierte mein Leben lang und gab mir Halt und Orientierung.

Und jetzt? 2020 ist ein weißer Fleck. Olympia verschoben auf ein ungerades Jahr. Oder fällt es ganz aus? Chaos im Hippocampus, Erinnerungen treiben durch mein Hirn wie Schiffe ohne Anker.

Olympia: War das Training für die Katz?

Wie muss diese Ungewissheit erst den Athleten zusetzen. Das Training, die Träume vom Thron. Alles für die Katz? Was macht Olympia mit einem Sportler? Besser mal einen Kenner fragen. Ich treffe Ansgar Wessling dort, wo alles begann, am Essener Baldeneysee. Hat er als Kind von Olympischen Spielen geträumt? „Nein, ich war als Junge eher von der Raumfahrt, von den Mondlandungen begeistert.“ Wann hat er denn mit dem Rudern begonnen? „Erst mit 14. Ich wollte schon früher, aber das scheiterte daran, dass ich nicht schwimmen konnte. Ich musste erst den Freischwimmer machen, den schaffte ich nur dank eines gnädigen Bademeisters, dann erst durfte ich ins Boot.“

Ein Glück, dass der Bademeister einen guten Tag hatte. Denn Ansgar legt sich gleich engagiert in die Riemen, gewinnt im Zweier allerhand, rudert in der Leichtgewichtsklasse vorne mit und schafft 1987 den Sprung in den legendären Deutschlandachter.

Gold für den Deutschlandachter

Dann dieser eine Tag. Es ist der 25. September 1988 in Seoul, Südkorea. Das Rennen dauert mal gerade fünf Minuten und 46 Sekunden. Für die Boote der UdSSR und der USA zwei Sekunden länger. Das bedeutet Silber und Bronze. Gold aber holt sich Deutschlandachter, Gold für Ansgar. Das Glück schleicht sich nur langsam in die Herzen der Männer.

„Bei der Siegerehrung hatte ich Angst, dass ich nicht stehen bleibe. Wir hatten ja das Rennen in den Beinen. Aber jetzt erklang die Hymne, und das war noch ergreifender, als ich es mir gedacht hatte. Erst kamen mir die Tränen, dann war ich in einem unvorstellbaren Glücklichkeitsflow. Wir alle waren das. Ich schwebte konstant zehn Zentimeter über dem Boden.“

Ansgar Wessling: Goldenes Händchen auch im Beruf

Und wie lange hielt das Gefühl an? Er macht eine kurze Pause, um der Antwort mehr Gewicht zu geben: „Jahre. Wirklich Jahre. Ich weiß, das ist nur Chemie. Aber mir gab das Glück, Kraft, Stärke, Selbstsicherheit.“ Reichlich Proviant für den weiteren Lebensweg. Ansgar Wessling wird in diesem Jahr 60, er ist verheiratet, hat drei Söhne und eine Tochter, er hat weitere sportliche Erfolge errungen und rudert noch heute mit Leidenschaft, er hat aber auch Krisen bewältigen müssen und einen schweren Unfall überlebt. Beruflich hat der Mann dann aber wieder das goldene Händchen gehabt, sein Geschäft für Hörsysteme bekam Anfang der Woche die 13. Filiale, 85 Angestellte arbeiten für ihn.

Nicht alle Olympioniken sind auch automatisch im folgenden Leben erfolgreich. Aber viele. Ansgar hofft aber nicht deshalb, dass in Tokio 2021 das Feuer entzündet wird. „Es geht nicht nur um den Sieg. Olympische Spiele sind einfach eine wundervolle Erfahrung.“

Na, wenn das so ist, werde ich 2021 einfach mal gerade sein lassen.