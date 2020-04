Ostern ohne Familie: So trotzt Opa Wolfgang dem Coronavirus

An Rhein und Ruhr Seit dem Ausbruch der Coronkrise lebt Wolfgang Ost in Isolation. Auch über Ostern ist der Rentner alleine. Die Familie kann er trotzdem sehen.

Eigentlich möchte sich Wolfgang Ost gar nicht beklagen. „Mir geht es gut“, versichert der 65-Jährige. Die Gefahr einer Ansteckung, die vielen Einschnitte im täglichen Leben – all das bereite dem Rentner kein Kopfzerbrechen. Wäre da nicht die Kontaktsperre zu seinen beiden Enkelkindern. „Natürlich würde ich Mia und Lilly gerne in den Arm nehmen“, so Wolfgang. Welcher Opa wolle das nicht? „Aber ich bin ja nicht aus der Welt.“

Ganz im Gegenteil: Schließlich wohnt Wolfgang nur eine Etage über seiner Familie. „Eine absolute Luxussituation“, dessen ist sich der Rentner bewusst. Insbesondere in Zeiten von Corona: Denn obwohl der 65-Jährige seit mehr als zwei Wochen in Isolation lebt, könne er Sohn Stephan, Schwiegertochter Deniz und die beiden Enkelkinder beinahe rund um die Uhr sehen. „Ich muss nur das Fenster aufmachen“, erzählt Wolfgang. „Und wenn Mia und Lilly im Garten spielen, winken sie mir zu.“

Corona: Opa Wolfgang gehört zur Risikogruppe

Seit 2014 leben er und seine Familie in einem gemeinsamen Haus in Dinslaken. Die Kinder unten, Opa Wolfgang in einer eigenen Wohnung im Dachgeschoss. „Das ist von Stephan und Deniz ausgegangen“, so der 65-Jährige. Das junge Ehepaar habe keine geeignete Wohnung gefunden. „Deshalb haben sie gefragt, ob ich nicht Lust hätte mit einzuziehen, falls sie ein Haus bekommen würden.“ Wolfgang, der zuvor sein gesamtes Leben in Essen gewohnt hatte, habe nicht lange überlegen müssen.

Nach einem Herzinfarkt musste der gelernte Radio- und Fernsehtechniker 2017 seinen Beruf aufgeben. Seitdem war Wolfgang immer da, wenn Stephan und Deniz seine Unterstützung brauchten. „Ich bin ja auch der, der die meiste Zeit hat“, so der Rentner. Dass er bei der Betreuung der Kinder mit anpackt und den berufstätigen Eltern den Rücken freihält, habe für ihn nie zur Debatte gestanden. Bis zum Ausbruch des Coronavirus: „Ich gehöre zur Risikogruppe“, sagt Wolfgang. „Deshalb muss ich mich ein bisschen vorsehen.“

Keine Stadionbesuche mehr mit Sohn Stephan

Treffen mit Freunden und Bekannten habe er vorerst auf Eis gelegt. Auch die Zwangspause in der Regionalliga setzt Wolfgang zu. „Ich kann nicht sagen, dass ich völlig deprimiert bin, aber das ist schon ein Aspekt, der fehlt.“ Er und Stephan hätten eine tiefe Verbindung zu Rot-Weiss Essen. „Jetzt gerade würden die Spiele um den Aufstieg anstehen“, sagt Wolfgang. Vor allem am Wochenende fehlen ihm der Fußball und die gelegentlichen Stadionbesuche mit seinem Sohn.

Die Wohnung verlasse er derzeit nur einmal am Tag: wenn die Runde mit Familienhund Trufa ansteht. „Bis jetzt bin ich auch noch selbst einkaufen gewesen“, erzählt Wolfgang. Er wisse zwar, dass sein Sohn und Schwiegertochter Deniz den Einkauf jederzeit übernehmen würden. „Aber ich muss auch mal vor die Tür kommen.“ Natürlich achte er darauf, den Mindestabstand einzuhalten, so der Rentner. Auch Gespräche mit Nachbarn führe er nur aus großer Distanz. „Und um den Einkaufswagen zu schieben, trage ich Handschuhe.“

Folgen der Krise: Urlaub in Texel verschoben

Dass er Ostern nicht mit seiner Familie verbringen kann, sei halb so wild. Schließlich würden die Kinder ohnehin häufig über die Feiertage verreisen. Auch diesmal stand ursprünglich eine Woche Urlaub in den Niederlanden auf dem Programm, berichtet Deniz. „Wir wollten mit den Kindern und Oma Uta nach Texel fahren. Das ist aus aktuellem Anlass leider nicht möglich.“ Die Vermieter der Ferienwohnung hätten jedoch freundlicherweise angeboten, den Urlaub umzubuchen.

Stattdessen werde Ostern nun in Deutschland gefeiert. „Sonntag bei Tante Tülay und am Montag wird in unserem Garten nach Ostergeschenken gesucht“, sagt Deniz. Auch Oma Uta werde einige Überraschungen verstecken. Mit 56 Jahren zähle sie zum Glück nicht zur Risikogruppe. „Trotzdem achten wir aber auf Abstand“, so Deniz. Für den Rest der Verwandtschaft gibt es selbstgebackene Kekse und Osterhasen. Opa Wolfgang muss die Feiertage alleine in seiner Wohnung verbringen. „Aber ich leide nicht darunter“, versichert der Rentner. Immerhin könne er die Familie ja jetzt wenigstens sehen. Er muss nur das Fenster aufmachen.

