Pferderücker-Meisterschaft: Harte Arbeit und großer Sport

Rhein-Erft-Kreis. Mehr als 40 Pferde treten an diesem Wochenende in der Ville bei Erftstadt an. Wettbewerbe werden online übertragen.

Harte Arbeit - und großer Sport: In einem Buchenwald in der Ville bei Erftstadt treten an diesem Wochenende (19. und 20. September 2020) mehr als Kaltblüter zur Deutschen Meisterschaften der Pferderücker an. Zuschauer sind in Corona-Zeiten nicht zugelassen. Fans können die Wettkämpfe online verfolgen.

Die gar nicht mal so großen, aber unheimlich kompakten Pferde bewegen einen acht Meter langen Baumstamm und absolvieren auf einem Parcours 13 möglichst praxisnahe Aufgaben aus der Waldarbeit. Sie ziehen zum Bespiel den Stamm aus dem Wasser, bewegen ihn zwischen zwei Bäumen hindurch oder auch mal in die andere Richtung.

Veranstaltung im Zuge der Deutschen Waldtage

Die Meisterschaften der Pferderücker gehören zu den Deutschen Waldtagen, zu denen es an diesem Wochenende in Nordrhein-Westfalen vielerorts Veranstaltungen stattfinden. Die Wettbewerbe beginnen Samstag und Sonntag um jeweils 10.50 Uhr und verteilen sich über die Tage. Zur Übertragung geht es u. a. hier oder hier. Ausgerichtet werden die Wettbewerbe von der Interessengemeinschaft Zugpferde (IGZ), unterstützt vom Landesbetrieb Wald und Holz.

Die sogenannten Rückepferde werden in der Waldarbeit überall dort eingesetzt, wo Maschinen nicht gut hinkommen oder mehr Schaden als Nutzen anrichten würden. "Der Einsatz der Pferde ist bodenschonend und in einigen Bereichen auch tatsächlich günstiger als der von Maschinen", erklärt Michael Blaschke vom Landesbetrieb Wald und Holz.

Körpergewicht von 800 Kilo und mehr

Eingesetzt werden ganz spezielle Pferderassen - zum Beispiel Noriker, Ardenner oder Süddeutsches Kaltblut. Ein kräftiges Rückepferd wiegt zwischen 800 und 950 Kilo - "und kann auf kurzen Strecken etwa genau soviel Gewicht ziehen", wie Michael Blaschke erklärt. Auf längeren Strecken können Rückepferde etwa ein Viertel ihres Körpergewichtes bewegen.