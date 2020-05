In Ecke gepinkelt - Jugendlicher löst Massenprügelei aus

Monheim. Ein 17-Jähriger hat im Berliner Viertel in Monheim eine Massenschlägerei mit 40 Beteiligten ausgelöst. Auch Gaffer machten Polizei zu schaffen.

Ein 17-Jähriger, der in einen Garten pinkelte, hat am Mittwochabend in Monheim bei Düsseldorf eine Massenprügelei ausgelöst. Am Ende musste die Polizei 40 Beteiligte zähmen. Zudem machten den Beamten 100 Gaffer zu schaffen.

"Da war jede Menge Testosteron im Spiel", sagte am Donnerstagmorgen ein Polizeisprecher auf Anfrage. Gegen 20 Uhr war die Polizei in die Tegeler Straße im Berliner Viertel in Monheim gerufen worden. Das ist keine hübsche Einfamilienhaus-Gegend mit gepflegten Gärten, sondern eine 70er-Jahre Wohnsiedlung mit Großwohnblöcken.

Erst hagelte es Beleidigungen, dann Schläge

"Der 17-Jährige sagte aus, er habe den Schlüssel der elterlichen Wohnung vergessen und habe dringend pinkeln müssen. Er habe sich dann nicht anders zu helfen gewusst, als in eine Ecke am Nachbarhaus zu urinieren", sagte der Polizeisprecher. Das aber mochten Bewohner des Hauses nicht so einfach hinnehmen.

Eine Nachbarsfamilie habe den Jugendlichen zur Rede gestellt. Es sei zu gegenseitigen Beschimpfungen gekommen, teilte die Polizei mit. Doch dann wurde es handgreiflich: "Zwei Männer begannen, auf den 17-Jährigen einzuschlagen. Ein völlig unbeteiligtes Ehepaar bekam die Auseinandersetzung mit und ging dazwischen - mit der Folge, dass die beiden Männer nun auch auf den Mann und die Frau einschlugen, auch sie wurden dabei leicht verletzt", berichtete die Polizei am Donnerstag.

Polizei brauchte Kräfte auch aus Köln und Düsseldorf

Jetzt wurde es eine Familienangelegenheit: Immer mehr Angehörige der Beteiligten mischten sich ein und droschen aufeinander ein. Währenddessen alarmierten mehrere Anwohner die Polizei. Die zog Kräfte auch von Polizeibehörden in Düsseldorf und Köln heran, darunter auch Kräfte, die für solche Tumult-Einsätze ausgebildet sind - und mehrere Diensthunde.

Aber auch Gaffer machten der Polizei jede Menge Mühe: "Es störten immer wieder vornehmlich junge Erwachsene den Polizeieinsatz, indem sie die Beamten beleidigten, sich nicht an die ausgesprochenen Platzverweise hielten und weiterhin untereinander Drohungen aussprachen", berichtete die Polizei.

Polizei blieb bis nach Mitternacht vor Ort

Nach knapp zwei Stunden sei die Prügelei aufgelöst worden, auch die Schaulustigen hätten sich dann verflüchtigt, berichtete der Sprecher. Sozusagen als 'Brandwache" aber blieben Polizisten noch bis nach Mitternacht vor Ort, sagte der Polizeisprecher. Es sei aber später kein weiterer Streit mehr aufgeflammt.

Der 17-Jährige kam per Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ansonsten habe es keine schwerwiegenden Verletzungen bei Beteiligten gegeben, sagte der Polizeisprecher. Ob bei der Prügelei auch Waffen im Einsatz waren, ist nicht klar. Möglicherweise habe jemand auch mit einem abgerissenen Ast um sich geschlagen; gerüchteweise soll auch ein Messer gesehen worden sein, sagte der Sprecher.

Verstöße gegen Corona-Schutzverordnung konnte nicht verfolgt werden

Es wurden mehrere Strafverfahren gegen Beteiligte de Prügelei eingeleitet, teilte die Polizei mit. Zudem gab es "etliche Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung, die aber wegen des Tumults nicht verfolgt werden konnten", heißt es im Polizeibericht.

Ob die bei der Prügelei beteiligten Familien schon vorher in Konflikt miteinander standen, ist laut Polizei nicht bekannt.