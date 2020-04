Polizei in NRW zählte weniger Corona-Verstöße als an Ostern

An Rhein und Ruhr. Am vergangenen Wochenende ahndeten die Beamten in Nordrhein-Westfalen 1.213 Ordnungswidrigkeiten und brachten 38 Straftaten zur Anzeige.

Werden die Menschen in der Corona-Zeit leichtfertiger gegenüber Ansteckungsgefahren? Angesichts der seit diesem Montag (20. April 2020) auch in Nordrhein-Westfalen geltenden ersten Lockerungen von Corona-Schutzmaßnahmen wird darüber viel diskutiert. Aus den Zahlen der durch die Polizei in NRW am Wochenende geahndeten Corona-Verstöße lasse sich keine gestiegene Leichtfertigkeit ableiten, meinte ein Sprecher von Innenminister Herbert Reul (CDU) auf Nachfrage der Redaktion.

Den Angaben zufolge hatten es die Beamten von Freitag bis Sonntag (17. bis 19. April) mit landesweit 3.513 Menschen zu tun, die sich nicht an Vorgaben der Corona-Schutzverordnung hielten. Die Polizei ahndete insgesamt 1.213 Ordnungswidrigkeiten und brachten 38 Straftaten zur Anzeige.

Mehrfach angehustet

"Die Zahl lag der Verstöße damit deutlich unter der des Osterwochenendes", sagte der Sprecher. Da machten Polizisten Feststellungen bei 5.095 Personen, ahndeten 1.734 Ordnungswidrigkeiten und brachten 68 Straftaten zur Anzeige. Allerdings war das Osterwochenende auch einen Tag länger (10. bis 13. April).

Örtlich hatten die Beamten auch an dem Wochenende jetzt einiges zu tun. Beispiele: In Köln wurden allein an Rheinpromenaden 170 Verstöße festgestellt, die Polizei hatte ihre Präsenz dort verstärkt. Im Kreis Heinsberg schrieb die Polizei 18 Anzeigen - in einigen Fällen hatten die Beamten vier und sechs Personen, die nicht zusammen wohnen, in Autos oder auf einem Parkplatz angetroffen. In Schloß Holte-Stukenbrock (Kreis Gütersloh) hustete ein 56-Jähriger einen anderen Mann mehrfach aus kurzer Entfernung an.

Spaziergänger prügelten sich

In Altena im märkischen Sauerland schrieben die Beamten fünf Anzeigen wegen Körperverletzung. Ein Streit um nicht eingehaltenen Abstand zwischen einem Pärchen und einer Menschengruppe war an der Fuelbecker Talsperre in Handgreiflichkeiten ausgeartet. Ein 29-Jähriger musste in einem Rettungswagen versorgt werden.