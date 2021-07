Polizei und Zoll finden Drogen im Wert von 250.000 Euro

Kleve. Zoll und Polizei legten zwei Drogenschmugglern das Handwerk. Bei ihnen fanden Ermittler mehrere Kilo Haschisch und Kokain. Beide sind in Haft.

Das Essener Zollfahndungsamt spricht von einem "großen Fahndungserfolg": Kräfte der Klever Bundespolizei haben zwei Drogenschmuggler erwischt und Drogen mit einem Straßenverkaufswert von über 250.000 Euro sowie 70.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Laut Angaben des Essener Zollfahndungsamtes stoppte eine Streife die beiden Personen, die mit ihrem Wagen aus den Niederlanden gekommen waren, am Samstagmorgen (24. Juli) auf der A57 in Höhe Rheinberg. Während der Kontrolle entdeckten die Einsatzkräfte 11,8 Kilo Haschisch und über 60.000 Euro Bargeld. 2000 Euro fanden die Polizisten zudem in der Hosentasche des Fahrers. Bei der Beifahrerin fanden die Einsatzkräfte einen gefälschten Führerschein. Der Fahrer und die Beifahrerin wurden festgenommen.

Zollbeamte durchsuchen Wohnungen - und finden weitere Drogen

Kurz darauf übernahm das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen und durchsuchte im Auftrag der Klever Staatsanwaltschaft die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen in Köln. In der Wohnung der 30-Jährigen fand der Zoll schließlich elektronische Beweismittel und eine unbekannte Substanz. In der Wohnung des 43-jährigen Fahrers fanden sich schließlich weitere 2,2 Kilo Haschisch, 1,8 Kilo Kokain, 145 Gramm einer kristallinen Substanz sowie elektronische Beweismittel, 9000 Euro und 3000 Dirham (Anm. der Redaktion: Währung in Marokko).

Drogenschmuggler sitzen in Untersuchungshaft

Gegen beide wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, ein Richter erließ Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an. Die Klever Staatsanwaltschaft untersucht den Fall nun weiter.

