Polizei warnt: Wohnwagen-Diebe an Rhein und Ruhr unterwegs

An Rhein und Ruhr. Mehrere Fälle von Caravan-Klau am Niederrhein und im Münsterland: Polizei rät Besitzern von Wohnwagen, alle Schutzmöglichkeiten auszuschöpfen.

In den letzten Wochen sind in der Rhein-Ruhr-Region mehrere Wohnwagen und Camping-Anhänger gestohlen worden. Die Polizei meldete Fälle aus Rommerskirchen (Rhein-Kreis Neuss), Hünxe, Isselburg und Ahaus im Kreis Borken, Mönchengladbach und Goch. Einer der gestohlenen Wohnwagen tauchte wenig später in Großbritannien auf.

"Da einfache Sicherungen schnell überwunden werden und die Täter sich auch nicht von Zäunen, Toren oder Hindernissen abschrecken lassen, ist ein effektiver Schutz nötig", mahnte ein Sprecher des Landeskriminalamtes auf Nachfrage der Redaktion (10. Mai 2020). Caravan-Klau war in den vergangenen Jahren bundesweit ein Problem, insbesondere auch in Nordrhein-Westfalen.

Im angefangenen Jahr 2020 scheinen die Kriminellen aber zumindest bisher nicht so aktiv zu sein. In den ersten drei Monaten zählte die Polizei in NRW 13 Fälle (Vorjahreszeitraum: 29). In der Vergangenheit hatten Ermittler vor allem zwei Tätergruppen am Werk gesehen - britisch-irische Wanderarbeiter und Familienverbände vom Balkan.

Täter gehen sehr professionell vor

Klar ist: Die Täter gehen meist sehr professionell vor, verfügen über technische Kenntnisse und Fertigkeiten. Die Polizei rät, Wohnwagen nicht nur nicht einsehbar abzustellen, etwa in Garagen oder Scheunen - sondern auch verschiedene mechanische und elektronische Sicherungen zu nutzen.

Der Sprecher des Landeskriminalamtes verweist beispielsweise auf Radkrallen, Alarmanlagen mit Bewegungsmeldern oder Sensoren, Kasten- oder Stulpschlösser an der Anhängerkupplung und elektronische Ortungssysteme, um das Fahrzeug im Falle eines Diebstahls lokalisieren zu können. Eine weitere Möglichkeit: Räder abmontieren, falls Wohnwagen oder Anhänger länger stehen.