Polizeibehörden in NRW stellen auf 12-Stunden-Schichten um

Angesichts der Corona-Pandemie stellen viele Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen von Acht- auf Zwölf-Stunden-Schichten um - unter anderem bereits in Köln, Kleve oder weiten Teilen Ostwestfalens. Ein Erlass des NRW-Innenministeriums von diesem Donnerstag (1. April 2020) fordert die Behörden jetzt auf, Dienstpläne so zu gestalten, dass sich die Schichten möglichst wenig begegnen, um das Ansteckungsrisiko zu reduzieren.

Im Wachdienst soll ein Teil der Beamten stets in Reserve gehalten werden, so dass ganze Dienstgruppen ersetzt werden können, wenn Infektionsfälle auftreten und Quarantäne angeordnet wird. Wo es möglich ist, sollen Sachbearbeiter auch ins Homeoffice gehen und die Möglichkeit der Telearbeit nutzen. Nach Informationen der Redaktion gibt es aktuell mehr als 100 bestätigte Infektionsfälle bei der Polizei in NRW.

Extrem beanspruchendes Arbeitszeitmodell

„Die Polizei muss auch in Corona-Zeiten jederzeit voll handlungsfähig sein", meinte Michael Maatz, Landesvize der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Es sei richtig, einen Teil der Kräfte in Reserve zu legen, die Gewerkschaft trage die Arbeitszeit mit. Maatz stellte aber klar: "Zwölf-Stunden-Schichten sind nur in der jetzigen Ausnahmesituation zulässig - und Überstunden müssen vergütet werden." Bei der Vergütung der Arbeitszeit gebe es "keinen Corona-Rabatt".

Zwölf-Stunden-Schichten kennt die Polizei in NRW von sogenannten Großlagen wie etwa der Räumung des Hambacher Forstes im Jahr 2018. Der Erlass jetzt des Innenministeriums überlässt den Behörden die Details der Dienstplan-Gestaltung. Ein Modell sieht vor, dass Beamte im Wachdienst sieben Tage zwei Wochen hintereinander jeweils von sechs bis sechs arbeiten, eine Woche Tag- und die andere Nachtschicht. Danach haben sie dann zwei Wochen frei.

„12-Stunden-Schichten sind für uns zudem nur in der jetzigen Ausnahmensituation zulässig. Sobald wir das Corona-Virus besser im Griff haben, müssen wir wieder zum 8-Stunden-Modell zurückkehren. Das haben wir dem Innenministerium auch deutlich gemacht.