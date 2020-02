Proteste und Demos stellen Gerichte vor Herausforderungen

Datteln 4, Traktoren auf der Autobahn oder Baumbesetzungen im Hambacher Forst: Blockaden werden gern als Protestmittel genutzt. Das, zumindest kurzzeitig eingesetzt, ist nach dem Versammlungsrecht hinzunehmen, erklärt Sebastian Beimesche, Vizepräsident des Oberverwaltungsgerichtes Münster. Vorausgesetzt wird allerdings, dass die Blockade friedlich verlaufe. Es gibt also zulässige Blockaden, allerdings sei es eine Frage des Einzelfalls, sagt Beimesche.

Zwischen zehn und 20 Fälle sind es pro Jahr, in denen sich das Oberverwaltungsgericht mit Demonstrationen und der Versammlungsfreiheit beschäftigen muss. Eine Zunahme erwartet Beimesche, selbst Vorsitzender des zuständigen 15. Senats, auch in diesem Jahr der Kommunalwahl nicht.

Polizei darf Demonstranten in Essen nicht fotografieren

Gleichzeitig weiß er aber um die Öffentlichwirksamkeit der Urteile in diesem Bereich. So sorgten im vergangenen Jahr zwei Entscheidungen für Aufmerksamkeit.

Viel Zustimmung gab es laut Beimesche für die Entscheidung, dass die Polizei keine Fotos von Demonstranten in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter veröffentlichen darf. Anlass war eine – friedliche – Demo in Essen, bei der die Polizei Teilnehmer fotografierte und diese Bilder auf die eigene Facebook-Seite stellte. Das OVG bestätigte das Fotografierverbot des Verwaltungsgerichtes in Gelsenkirchen, in letzter Instanz aber entscheidet demnächst das Bundesverfassungsgericht.

Für Kritik hingegen sorgte das Urteil des OVG, das der Partei „Die Rechte“ die Verwendung der Parole „Nie, nie, nie wieder Israel“ erlaubte. Der Straftatbestand der Volksverhetzung sei damals nicht gegeben gewesen, urteilten die Richter. Zudem habe es keine Gefährdung der öffentlichen Ordnung gegeben.

Info Verhandlungen über Dieselfahrverbote Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat im vergangenen Jahr einige Entscheidungen getroffen, die nicht nur für einzelne Bürger, sondern für mehrere bedeutsam waren. Darunter fallen auch die drohenden Dieselfahrverbote in nordrhein-westfälischen Städten. Lobend hob OVG-Präsidentin Ricarda Brandts hervor, dass die jeweiligen Parteien einvernehmlich Rechtsfrieden durch Vergleiche hergestellt hätten. In den Fällen Essen, Dortmund und Bonn haben die Deutsche Umwelthilfe, das Land NRW und die betroffenen Städte gerichtliche Vergleiche geschlossen. Sieben weitere Verfahren sind durch Erörterungstermine behandelt worden, die Ergebnisse werden in einer Woche, am 28. Februar, verkündet. Über den Luftreinhalteplan für Wuppertal sind die Gespräche für den 10. März anberaumt. Am OVG Münster läuft ein Pilotprojekt, um die Verfahrensdauer zu verkürzen. Wissenschaftliche Mitarbeiter, die das erste juristische Staatsexamen abgelegt haben, sollen die hauptamtlichen Kräfte unterstützen.

Beimesche rechtfertigte am Dienstag vor Journalisten diese Urteile, die manchmal auch Unverständnis hervorrufen. „Wir prüfen nicht, wer etwas sagt“, machte OVG-Präsidentin Ricarda Brandts deutlich. „Und wir erlassen und verbieten keine Versammlungen“, sagt sie. Sondern die Gerichte überprüfen die von Versammlungsbehörden – zum Beispiel Ordnungsämtern und Polizei – getroffenen Entscheidungen. Versammlungs- und Meinungsfreiheit sei eines der höchsten Güter, betonte sie.

Kein neues Gesetz für NRW nötig

Von dem Vorschlag der NRW-SPD vom November, das Versammlungsrecht in NRW anzupassen, verspricht sich Beimesche hingegen nichts.

Die SPD forderte damals im Vorfeld eines Neonazi-Aufmarsches in Bielefeld am geschichtsträchtigen 9. November, ein Gesetz zu erlassen, mit dem Neonazi-Aufzüge an Gedenktagen verhindert werden können. „Diese Handhabe gibt es heute schon“, sagt Sebastian Beimesche. „Ob ein Gesetz mehr regeln könnte, ist fraglich.“