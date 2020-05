Rheinberg: Terrazoo beklagt finanzielles Loch nach Lockdown

Fast menschenleer ist an diesem Vormittag der Terrazoo in Rheinberg, nur ein junger Vater mit seinem Sohn auf dem Arm schlendert entspannt über das Gelände. Rund zwei Monate war der Zoo, der etwas versteckt in einem kleinen Gewerbegebiet in Rheinberg liegt, geschlossen. Seit dem 12. Mai darf wieder geöffnet werden – unter den gegebenen Corona-Schutzmaßnahmen versteht sich. Doch Besucher kommen kaum: „Wir haben leider sehr überschaubare Zahlen derzeit“, sagt Geschäftsführer Uwe Ringelhan. In normalen Jahren zählt der Zoo rund 100.000 Gäste.

Derzeit würden allerdings Besuche von Schulklassen und Kindergeburtstagen und die regelmäßig stattfindenden Vorträge wegfallen. Dementsprechend groß ist das finanzielle Loch: „Wir haben Einbußen von rund 80.000 Euro.“ Seine Mitarbeiter musste Ringelhan größtenteils in Kurzarbeit schicken, doch die Betriebs- und vor allem Futterkosten laufen weiter: „Die Tiere müssen weiterhin versorgt werden und die Heizungen an sein. Wir waren sieben Tage die Woche da und haben uns gekümmert.“

Zooleiter vermisst Unterstützung durch die Politik

Um finanzielle Corona-Hilfen für seinen kleinen Zoo gab es lange bürokratische Unklarheiten. Denn die Hauptstelle der Träger-Gesellschaft sitzt in Hessen. „Von Nordrhein-Westfalen habe ich kein Geld bekommen.“ 20.000 Euro erhält er schlussendlich vom Land Hessen, ein Tropfen auf den heißen Stein, wie Ringelhan es nennt. „Ich hätte mir mehr Unterstützung vom Land NRW und der Stadt gewünscht“, bedauert er. Deutlich mehr geholfen hätten die zahlreichen Geld- und vor allem Futterspenden, die von Privatleuten an den Terrazoo gingen. „Wir konnten die geschlossene Zeit so deutlich besser überbrücken. Dafür sind wir sehr dankbar.“

Über 80 verschiedene Tierarten beheimatet der Zoo, rund 480 Tiere insgesamt. Darunter seltene Schlangen und eindrucksvolle Echsen. Doch auch Lemuren, Spinnen und Vögel sind zu sehen. Leiter Uwe Ringelhan hat das Gelände in Rheinberg im Jahr 2011 übernommen, zuvor gab es bereits den Terrazoo im hessischen Sontra. „Ich arbeite seit mehr als 30 Jahren mit solchen Tieren, war in Australien, Afrika und Asien.“

Neben dem Zoo betreibt Ringelhan auch eine Reptilienauffangstation in Rheinberg: gefundene und beschlagnahmte Tiere werden hier aufgenommen, untersucht und später vermittelt. „Derzeit liegt die Auslastung bei rund 20 Prozent. Vor Corona waren es ungefähr 40 Prozent.“ Das entsprechende Notfalltelefon ist 24 Stunden am Tag besetzt.

Gifttiergesetz: Terrazoo gibt Stellungnahme zu Entwurf ab

Nicht nur dort ist das Expertenwissen des Terrazoos gefragt, auch im Düsseldorfer Landtag setzt man auf die Expertise aus Rheinberg. Dort werden aktuell zwei Gesetzesentwürfe diskutiert, das Gifttiergesetz – ein Entwurf der Landesregierung – und das Gefahrtiergesetz, das von den Grünen eingebracht wurde. Leiter Uwe Ringelhan war einer der wenigen Experten, die der Umweltausschuss im Rahmen einer Anhörung um eine Stellungnahme zu den ersten Entwürfen gebeten hat. „Aus Sicht der Auffangstation kann ich sagen, dass die Vorschläge ganz gut sind.“

Das Gesetz sieht vor, dass die Haltung sehr giftiger Tiere verboten wird. Darunter werden bestimmte Arten von Giftschlangen, Skorpionen und Spinnen gefasst. Dem Zooleiter geht das sogar nicht weit genug. In seiner Stellungnahme fordert er deshalb, dass auch Riesenschlangen und Panzerechsen mit in die Regelung aufgenommen werden. „Aus unserer Erfahrung heraus sind Halter oft überfordert, wenn die Tiere eine gewisse Größe erreichen. Oft landen die Tiere dann bei uns in der Auffangstation.“

Halter kritisieren Zooleiter für Vorschlag

Eine Forderung, die bei manchen Tierhaltern überhaupt nicht gut ankam: „Ich wurde in Briefen und Anrufen stark kritisiert und teilweise beschimpft.“ Dabei sei der Gesetzesentwurf in Nordrhein-Westfalen deutlich halterfreundlicher als in anderen Bundesländern, so Ringelhan. So wäre es aktuellen Tierbesitzern aufgrund einer Bestandsschutzregelung auch nach Verabschiedung des Gesetzes noch möglich, ihre Tiere zu halten. Sie müssten lediglich eine dann notwendige Haftpflichtversicherung nachweisen. Die soll verhindern, dass der Steuerzahler für Einsätze aufkommen muss, wenn ein Tier mal entwischt. Denn dann werden oft großangelegte Suchaktionen von Polizei und Feuerwehr nötig. Einsätze, die viel Geld kosten. Wenn der Halter das nicht aufbringen kann, zahle es derzeit noch der Steuerzahler.

Einen verbindlichen Sachkundenachweis zum Halten der Tiere sieht der Gesetzesentwurf derzeit nicht vor. Für den Zooleiter sollte dies aber erforderlich sein: „Jeder Halter sollte theoretisch und praktisch mit den Tieren arbeiten können. Damit im Notfall auch ganz klar ist, was zu tun ist und welche Gegenmittel es gibt. Man kann von einem Arzt nicht verlangen, dass er das alles sofort weiß.“

Auffangstation nimmt Tiere aus Beschlagnahmungen auf

Sollte das Gesetz letztlich in Düsseldorf beschlossen werden, könnte auf die Auffangstation in Rheinberg etwas mehr Arbeit zukommen: „Nach unserer Erfahrung in Hessen und Thüringen wird es kurzzeitig etwas mehr, flacht dann aber wieder ab.“ Man sehe sich aber auf jeden Fall in der Lage, das abzuwickeln. Einzig ein bis zwei weitere Mitarbeiter seien voraussichtlich notwendig, so Ringelhan. In welcher Form das Gesetz kommt, ist derzeit noch nicht sicher. Die nächste Beratung ist für den 10. Juni geplant.