Rheinische IHKs: Politik muss Wege aus Lockdown aufzeigen

Eine Frau geht durch die menschenleere Hohe Straße in Köln (Archivfoto) - in Nicht-Corona-Zeiten eine der belebtesten Einkaufsstraßen in NRW. Die Rheinischen IHKs fordern Perspektiven für die Wirtschaft.

Am Niederrhein. Corona und Lockdown zehren an den finanziellen Ressourcen der Unternehmen - und den Nerven. Bei Kammer-Beratungen wird teilweise geweint.

Jeder zehnte Betrieb im Handel sieht sich angesichts anhaltender Corona-Beschränkungen akut von Insolvenz bedroht, in Tourismus und Gastronomie ist es gar jeder fünfte. Das geht aus dem neuen Rheinland-Barometer hervor, das die Industrie- und Handelskammern (IHKs) der Region an diesem Dienstag (9. Februar 2021) präsentierten. Kammervertreter machten sehr deutlich, dass sie vom morgigen Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten Hinweise erwarten, wie der Lockdown stufenweise aufgehoben werden kann.

"Die Wirtschaft braucht jetzt eine klare Perspektive", mahnte Stefan Dietzfelbinger, Hauptgeschäftsführer der Niederrheinischen IHK zu Duisburg. Er hält stufenweise Öffnungen mit Hygienekonzepten absehbar für möglich, wenn diese nicht nur an einen Rückgang des Infektionsgeschehens geknüpft sind, sondern auch andere Faktoren wie die Belegung von Klinikbetten einbeziehen. Schleswig-Holstein hatte für sich als Bundesland einen solchen Stufenplan vorgelegt. Technische Möglichkeiten wie Luftfilter sollten genutzt werden, so Dietzfelbinger weiter.

Wirtschaft am Niederrhein: "Vielen steht das Wasser bis zum Hals"

Sein Düsseldorfer Kollege Gregor Berghausen warnte vorm Veröden ganzer Einkaufsstraßen, Stadtteile und Innenstädte: "Vielen Händlern, Gastronomen und Dienstleistern aus der Kultur- und Freizeitwirtschaft steht das Wasser inzwischen bis zum Hals", so Berghausen. Er regte an, dass negative Schnelltests eine "Eintrittskarte" für Restaurants oder Geschäfte sein könnten. Zudem plädierte Berghausen dafür, Besuche von Konzerten & Co. für Geimpfte möglich zu machen.

Insgesamt 3200 Betriebe zwischen Emmerich und Aachen haben die sieben Rheinland-Kammern für ihr Konjunkturbarometer zur wirtschaftlichen Lage und den Aussichten befragt. "Die Situation insgesamt ist nicht so schlecht wie man vielleicht vermutet", sagte Dietzfelbinger. Der Klimaindex steht bei 97 Punkten - nur ein Punkt niedriger als im Herbst und deutlich höher als beim ersten Lockdown im Frühjahr 2020 (68 Punkte).

Industrie- und Handelskammern sehen "großes Maß an Verunsicherung"

Aber: Es gibt gewaltige Unterschiede - "die Schere klafft immer weiter auseinander", so Dietzfelbinger. Während zum Beispiel die Chemieindustrie fast über den Berg scheint - 85,5% der Betriebe werten ihre Lage als gut oder zufriedenstellend, beklagen 84% der Gastronomen und 40% der stationären Einzelhändler ihre schlechte Situation. In Branchen, die indirekt vom Lockdown betroffen sind, laufen Geschäfte ebenso nicht gut - etwa in der Papierindustrie (schlechte Lage: 39%), dem Ernährungsgewerbe (43%) und Teilen der Logistik (36%). Man sehe ein großes Maß an Verunsicherung, heißt es bei den Kammern.

Die anhaltende Pandemie zehrt an finanziellen Ressourcen - aber eben auch an den Nerven. Es geht um Existenzen. "", sagte Dietzfelbinger. Familiengeführte Hotels bangten ebenso um die Zukunft. In den telefonischen Beratungen der Kammer werde mitunter geweint. Den eigenen Betrieb seit Wochen und Monaten nicht öffnen zu können, bedrücke die Menschen - "wenn man da nicht depressiv wird, wann dann?"

Staatliche Corona-Hilfen müssen schneller fließen

Umso wichtiger ist es, dass die staatlich zugesagten Hilfen schnell und unkompliziert fließen - was sie aber nicht tun. Die Kammern im Rheinland drängen darauf, dass Verfahren entbürokratisiert werden. Die Dezemberhilfe etwa könne erst seit vergangener Woche beantragt werden, die für Januar zugesagte Überbrückungshilfe 3 immer noch nicht. , Firmen fehle Liquidität.

Bei der Niederrheinischen IHK erkennt man ausdrücklich "den guten Willen bei Bund und Land NRW, weiter zu helfen". Auch seitens der Städte gebe es Unterstützung; Dietzfelbinger appellierte, da nicht nicht nach zu lassen. Er begrüßte, dass Kommunen die durch Corona ebenfalls , und regte an, dass Behörden der Gastronomie nach Wiedereröffnung großzügig Freiflächen bewilligen.

Pandemie verändert das Gesicht vieler Innenstädte

Klar ist, dass die Pandemie das Gesicht vieler Innenstädte verändern wird. Die Kammer sei hier mit den Kommunen im Gespräch, so Dietzfelbinger. Hier sei es wichtig alle Akteure an den Tisch zu holen, also auch Immobilienbesitzer. In Duisburg sei schon vor Coronazeiten klar gewesen, dass die lange Einkaufsstraße zu viel Ladenfläche bietet und kleiner werden müsse: "Ein schwieriger politischer Prozess."