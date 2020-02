Rheinland: 35% der Betriebe gut ins neue Jahr gestartet

Erstaunlich robust präsentiert sich die rheinische Wirtschaft. Laut aktueller Umfrage der sieben Industrie- und Handelskammern (IHKs) zwischen Aachen und Niederrhein sind 35% der Unternehmen gut ins neue Jahr gestartet, lediglich 16% schlecht, Stand jetzt dürfte wohl auch das Corona-Virus die Wirtschaft nicht aus der Bahn werfen.

„Wir sind natürlich vorsichtig“, betonte Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf, an diesem Donnerstag (27. Februar 2020) bei Vorstellung der Umfrage. Entscheidend sei die Dauer des Corona-Ausbruchs. „Derzeit zeichnet sich nicht ab, dass Unternehmen sagen: Corona wird für uns das entscheidende Thema des Jahres 2020“, so Berghausen. Man gehe von einer hochprofessionellen Arbeit der Gesundheitsbehörden aus.

Im Herbst hatten die Skeptiker noch überwogen

Mehr als 3000 Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen hatten sich am aktuellen Konjunkturbarometer beteiligt. Die Botschaft: Die rheinische Wirtschaft stabilisiert sich, jedenfalls in ihrer Gesamtheit. „Die gute Lage bei den konsumorientierten Branchen überkompensiert die Belastungen der Exportwirtschaft“, stellte Berghausen fest.

Hintergrund Sieben Kammern im Rheinland Aachen, Bonn/Rhein-Sieg, Düsseldorf, Köln, Mittlerer Niederrhein, Niederrhein und Bergische Industrie- und Handelskammer - sieben Kammern haben sich zur IHK-Initiative Rheinland zusammengeschlossen. 8,7 Millionen Einwohner leben im Rheinland, das Bruttoinlandsprodukt lag zuletzt bei 362,5 Mio Euro. 530.000 Unternehmen sind IHK-zugehörig. (dum)

Erstmals seit zwei Jahren würden Investitions- und Beschäftigungspläne nicht mehr zusammengestrichen, sondern leicht nach oben korrigiert (zum Beispiel in der Chemie). Hatten bei den Geschäftserwartungen im Herbst noch deutlich die Skeptiker überwogen, so ist nun das Verhältnis nahezu ausgeglichen. 20% der Betriebe blickten optimistisch in die Zukunft, 22% skeptisch.

Gutes Ergebnis nach zehn Jahren Hochkonjunktur

Auf dem Bau zum Beispiel und im Ernährungsgewerbe beurteilen viele Firmen ihre Geschäftslage als gut, während es große Sorgen in der Metall- und in der Kunststoffindustrie gibt. Angesichts der Umbrüche in der Autoindustrie ist im Maschinen- und Fahrzeugbau die Geschäftslage laut Umfrage immer noch besser als die Nachrichtenlage. Viele Einzelhändler sind zufrieden. Zuversichtlich sind Gesundheitsdienstleister und IT-Branche; skeptisch zeigen sich Logistiker (die Verkehrswende lässt grüßen), Gastgewerbe und Kreditwirtschaft (Niedrigzinsen belasten).

Düsseldorfs IHK-Hauptgeschäftsführer Gregor Berghausen erinnerte daran, dass man zehn Jahre Hochkonjunktur hinter sich habe. Noch im Herbst habe es Befürchtungen gegeben, dass die Wirtschaft in eine Rezession abrutschen könne. Vor diesem Hintergrund zeigte sich Berghausen mit dem Umfrageergebnis ausdrücklich zufrieden.

„Für Dynamik sorgen“ – mahnende Worte an die Politik

Künftig sei aber wieder mehr wirtschaftliche Dynamik, forderte der IHK-Vertreter. Die Politik müsse die Voraussetzungen dafür schaffen – etwa, in dem sie Klarheit über die Auswirkungen des Klimapakets schaffe und endlich ein Kohleausstiegsgesetz verabschiede. Auch außenpolitisch müssten die Aufgaben erledigt werden, forderte Berghausen. Sollte sich etwa im Sommer abzeichnen, dass es nach dem Brexit bis Jahresende eng wird für ein Handelsabkommen mit Großbritannien, könne die Stimmung schnell kippen.