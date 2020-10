Seit dem 2. Oktober gelten weite Teile der Niederlande als Risikogebiet. Die Bundesregierung hat eine Reisewarnung ausgesprochen, zuvor war die Corona-Risikoliste des Robert Koch-Instituts (RKI) entsprechend aktualisiert worden. Lediglich die Provinzen Zeeland und Limburg sind bisher nicht betroffen. „Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Niederlande (mit Ausnahme der Provinzen Zeeland und Limburg) sowie nach Aruba und nach St. Maarten wird derzeit aufgrund hoher Infektionszahlen gewarnt“, heißt es auf der Seite des Auswärtigen Amtes.

Welche Auswirkungen hat die Reisewarnung für die Grenzregion? Was müssen Berufspendler beachten? Wie sieht es mit Urlaub in den Niederlanden aus? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Bleibt die Grenze zu den Niederlanden offen?

Die Einreise für Reisende aus Deutschland in die Niederlande ist laut Auswärtigem Amt uneingeschränkt möglich. Generell gilt: Reisende aus Ländern, deren Gesundheitsrisiko gleich oder niedriger als das der Niederlande eingestuft ist, können einreisen.

Eine Reisewarnung ist kein Verbot. Sie soll nur eine möglichst große abschreckende Wirkung erzielen.

Muss man nach der Rückreise nach Deutschland in Quarantäne?

Wer aus einem Risikogebiet zurück nach Deutschland reist, muss sich bis zu 14 Tage lang in häusliche Quarantäne begeben und einen Corona-Test machen. So schreibt es die Corona-Einreiseverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen vor, die vorerst bis zum 31. Oktober gültig ist. Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich beim zuständigen Gesundheitsamt melden.

Wer kann noch problemlos in die Niederlande reisen?

Nicht jeder, der aus einem Risikogebiet in den Niederlanden zurück nach NRW kommt, muss sich in Quarantäne begeben. „Man kann zu jedem Anlass noch über die Grenze“, erklärt Heide de Ruiters von der Euregio, die für die Kreise Kleve und Wesel, Düsseldorf und Duisburg sowie in den Niederlanden für die Bereiche um Apeldoorn, Arnheim und Nimwegen zuständig ist.

Der k leine Grenzverkehr ist nach wie vor möglich. Wer ein Risikogebiet in den Niederlanden weniger als 24 Stunden besucht, etwa zum Einkaufen oder zum Tanken, muss nicht nach Rückkehr in Quarantäne. Auch Niederländer können problemlos die Grenzregion in Deutschland besuchen, NRW zählt in den Niederlanden nicht als Risikogebiet. Aber: Sowohl Deutsche, die in ein Risikogebiet in die Niederlande fahren, als auch Niederländer, die nach NRW reisen, müssen sich beim zuständigen deutschen Gesundheitsamt melden.

Familienbesuche in den Niederlanden sind für maximal 72 Stunden ohne anschließende Quarantänepflicht möglich, auch hier muss man sich beim zuständigen Gesundheitsamt in NRW melden. Dazu gehören zum Beispiel Beerdigungen oder ein geteiltes Sorgerecht. Grenzpendler, die in den Niederlanden arbeiten oder studieren, können bis zu fünf Tage am Stück gefahrlos im Risikogebiet bleiben. Auch hier gilt: Eine kurze Meldung beim Gesundheitsamt ist obligatorisch. Lesen Sie auch: Niederlande – Warum die Region eine offene Grenze braucht

Wird es an der Grenze verschärfte Kontrollen geben?

Die Bundespolizeidirektion in Kleve erklärt auf Anfrage, dass es nicht verstärkt zu Grenzkontrollen von deutscher Seite aus kommen wird. „Wir planen keine besonderen Maßnahmen“, heißt es.

Auch von der niederländischen Polizei gibt es keine verstärkten Kontrollen, erklärt Heidi de Ruiters von Euregio. Da Nordrhein-Westfalen in den Niederlanden nicht als Risikogebiet eingestuft wird, seien keine Kontrollen notwendig.

Fahren grenzüberschreitende Busse und Züge im Regionalverkehr noch?

Ja. Das Verkehrsunternehmen Abellio erklärt auf Anfrage, dass Züge ganz normal weiter fahren. „Wir geben jetzt wieder die Aussteige-Karten aus“, erklärt Abellio-Sprecherin Julia Limia y Campos. Wer sich länger als 24 Stunden in den Niederlanden aufgehalten hat und zurück nach Deutschland fährt, muss Name und Kontaktdaten auf den Karten angeben.

Auch bei den Niederrheinischen Verkehrsbetrieben (Niag) gibt es noch keine direkten Auswirkungen auf den Fahrplan. Aber: „Auf weitere Verschärfungen sind wir vorbereitet und können kurzfristig und flexibel auf die neue Situation reagieren“, erklärt Niag-Sprecher Michael Block.

Welche Corona-Maßnahmen gibt es in den Niederlanden?

Anders als in Deutschland, gilt in den Niederlanden keine landesweite Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichen Einrichtungen. Vorgeschrieben ist der Mund- und Nasenschutz lediglich im Öffentlichen Nahverkehr. Die Regierung rät jedoch mittlerweile dringend dazu, auch in Geschäften, Museen, Bahnhöfen oder Parkhäusern einen Mundschutz zu tragen.

Ende September hatte die Regierung von Ministerpräsident Mark Rutte die Corona-Maßnahmen zunächst für drei Wochen verschärft. Im ganzen Land müssen Cafés und Restaurants um 22 Uhr schließen und dürfen ab 21 Uhr keine neuen Gäste mehr reinlassen. Außerdem dürfen insgesamt nur noch 30 Menschen zugleich in einem Lokal sein, im Freien sind 40 erlaubt. Zudem muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Gästen eingehalten werden, wenn sie nicht aus einem Haushalt kommen. Wer ein Museum oder einen Zoo besuchen möchte, der muss sich vorher anmelden. Sowohl Museen als auch Tierparks dürfen nur noch eingeschränkt Besucher zulassen.

Was passiert, wenn das Reiseland während des Urlaubs Risikogebiet wird?

Sollten während eines Urlaubs in den Niederlanden Limburg oder Zeeland als Risikogebiet eingestuft werden, gelten die Bestimmungen vor Ort. Für Reiserückkehrer aus diesen Regionen gelten die gleichen Regeln wie für alle Risikogebiete. Wer zurück nach NRW kommt, muss sich testen lassen und sich in Quarantäne begeben.

