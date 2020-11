RWE rodet Bäume bei Keyenberg - Proteste von Klimaschützern

Keyenberg an der Abbruchkante (Archivbild): Die Ortschaft bei Erkelenz gehört nach den Plänen von RWE und Landesregierung zu den fünf Dörfern, die noch dem Tagebau Garzweiler weichen müssen.

Im Rheinland. Polizei ist mit starken Kräften vor Ort. Kohlegegner besetzen Baum.

An der alten L277 bei Erkelenz-Keyenberg hat RWE an diesem Dienstag (3. November 2020) mit Rodungen für den Braunkohlentagebau Garzweiler begonnen. Klimaschützer protestieren gegen die Arbeiten. Eine Sprecherin der zuständigen Polizei Aachen berichtete am Morgen von einem besetzten Baum und einer Versammlung von etwa 15 bis 20 Personen.

"Die Lage ist ruhig, überschaubar", sagte die Polizeisprecherin auf Nachfrage der Redaktion. Die Polizei ist gleichwohl mit starken Kräften vor Ort. Laut Berichten im Kurznachrichtendienst Twitter kreist seit dem frühen Morgen auch ein Hubschrauber über dem Gebiet.