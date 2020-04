Schäfer in der Corona-Krise: Lammfleisch wird zum Ladenhüter

Der Umzug von Bottrop nach Oberhausen-Alstaden dauert dieses Mal lang. Drei Stunden für neun Kilometer. Puh. Die Schafe sind die Hitze zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gewöhnt, in einer engen Gasse bleiben sie zwischen Häusern und Autos einfach stehen. Schäfer Florian Preis nimmt seine Leitziege Maja bei den Hörnern und befördert sie an die Spitze des Trosses. Es funktioniert! Maja vereint die Herde hinter sich. Auf geht's!

Inzwischen sind sie angekommen. Mitten im Ruhrgebiet und doch idyllisch. Die Ruhr fließt ruhig vor sich her, die Corona-Krise perlt von ihr ab. Nur Hütehund Luna sorgt für Wellen, wenn er in den Fluss springt. Ganz in der Nähe qualmte früher die Zeche Alstaden. Statt Industrieromantik gibt es Schäferormantik. "Ein Ammenmärchen", sagt der Schäfer. Es ist also nur die halbe Wahrheit.

Wenn Lämmchen geboren werden, hat der Tag 17 Stunden

Wie im Bergbau ist das Schafehüten harte Arbeit. Das Arbeitsjahr hat für Florian Preis 365 Tage. Und zehn Wochen, in denen nichts mehr geht, in denen er 12, 14, 16 Stunden arbeitet. Bald ist es weit. Im Mai, wenn die Lämmer geboren werden. Aber nicht doch... da versteckt sich doch eins! Wie süüüüüß!

Ein wenig abseits der blökenden und fressenden Herde hat es sich zusammengeknäuelt. Seine Mutter lässt es nicht aus den Augen. Auch nicht, als Schäfer Preis das kleine Ding fürs Foto auf den Arm nimmt. Ja, sagt Florian Preis, ein paar Lämmchen werden auch vor Mai geboren. Das putzige Tierchen ist Mittwochabend gegen 17.30 Uhr auf die Welt gekommen. Und am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr gab es schon wieder Nachwuchs, ein Zicklein! "Ich freue mich immer total, wenn Lämmer geboren werden", sagt Florian Preis.

Otto kommt vorbei. "Der ist mit der Flasche groß gezogen geworden", sagt Preis. Seine Freundin päppelt dann den Nachwuchs auf, von dem die Muttertiere nichts wissen wollen. Das kommt vor, ist aber nicht die Regel.

Paten können den Lämmchen Namen geben

Otto also. Wie, um Himmelswillen, kann sich der Ruhrschäfer die Namen von 400 Schafen und Ziegen merken? "Die haben nicht alle Namen", sagt er lachend. Aber viele. Weil sie Paten haben. Das ist eine Einnahmequelle für Florian Preis. Wer Pate eines Lammes werden möchte, zahlt einmalig hundert Euro. Dafür bekommt er ein Zertifikat, auf dem er den Namen des Jungtieres eintragen kann. Und zweimal im Jahr lädt der Schäfer zum Patenfest ein, bei dem die Wohltäter ihr Schaf sehen können. Deswegen sei seine Herde auch ziemlich zahm, meint Preis. Sie sind den Umgang mit Menschen gewöhnt.

Inzwischen haben sich ein paar neugierige Spaziergänger und Fahrradfahrer an den Elektrozaun gestellt. Ob sie ein Foto von dem Lämmchen machen dürften? Aber sicher! Die Schafe zaubern den Menschen an diesem Tag ein Lächeln ins Gesicht."Schafe sind tolle Tiere", sagt Preis. "Man bekommt von ihnen ganz viel Vertrauen. Sie blöken, sobald sie mich sehen."

Ja, manche Tiere wachsen ihm ans Herz. Und doch muss er sie irgendwann zum Schlachter in Schermbeck bringen. Das fällt ihm, gibt er zu, nicht immer leicht. Doch wenn Schafe alt werden und ihre Zähne verlieren, dann würden sie elendig verhungern.

Von seinem ersten Schaf wollte er sich nicht trennen

An seinem ersten Schaf hing er sehr. Er fuhr es selbst zum Schlachter. Hinschauen aber konnte er nicht. Zicklein. Das war sein Name.

Das Fleisch der Tiere verkauft Preis Doch in dieser Corona-Krise kommen weniger Kunden, sie wollen wegen der Ansteckungsgefahr den Kontakt vermeiden. Das spürt der Schäfer. Auch das Patenfest musste er absagen, um es irgendwann nachzuholen.

Aus der Schafswolle lässt er manchmal beim Gerber Fälle anfertigen. Reich werden könne man damit aber nicht. Seine Haupteinnahmequelle ist der Fleischverkauf und die Landschaftspflege. Die Stadt Oberhausen zum Beispiel ist Kunde bei ihm, ebenso Landwirte.

Dürre macht dem kleinen Betrieb zu schaffen

Die Schafe sind natürliche Rasenmäher, sie halten das Gras kurz. Doch wenn Dürre herrscht, hat auch der Schäfer mit seinen Tieren zu kämpfen. Das Gras verdörrt oder bleibt kurz, den Schafen fehlt das natürliche Futter. Stattdessen muss es der Schäfer selbst besorgen. Im vergangenen Sommer habe ihm das ein vierstelliges Minus beschert. Ein kleiner selbstständiger Betrieb spürt diese Einbußen.

Im Moment gibt es Futter. Allerdings ist auf dieser Fläche hier am Ruhrufer in Oberhausen zwischen Mülheim und Duisburg der Boden bereits abgegrast. Einen Hektar Wiese vertilgen die Tiere pro Tag. Das ist geschafft. Und deshalb haben sie sich hingelegt. Das ist für Florian Preis das Zeichen, aktiv zu werden. Er muss den Zaun verrücken, damit die Schafe neues Gras zermalmen können. An die Arbeit. Und: guten Appetit!