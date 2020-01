An Rhein und Ruhr. Im Bereich des Fußballverbandes Niederrhein sind in der Saison 2018/2019 weniger Gewaltdelikte registriert worden. Zahlen könnten wieder steigen.

Schiedsrichter werden seltener auf dem Platz angegriffen

In den Spielberichten der Saison 2018/2019 wurden beim Fußballverband Niederrhein (FVN) 355 Partien mit Gewaltdelikten gegen Spieler, Schiedsrichter und Zuschauer registriert. Das sind etwas weniger als in der Saison 2017/2018, als die Schiedsrichter noch 408 Delikte in die Spielbögen eintrugen. Insgesamt fanden in der Saison etwa 40.000 Meisterschafts- und Pokalspiele von der D-Jugend bis zur Oberliga statt.

Bei 51 der 355 registrierten Vorfälle waren Schiedsrichter die Opfer. „Die Dunkelziffer“, so FVN-Pressesprecher Henrik Lerch, „sei ein wenig höher, aber nicht signifikant.“ Die meisten Schiedsrichter würden verbale und körperliche Attacken gegen sie melden. Für die laufende Saison liegen noch keine Zahlen vor. „Wir haben nach der bereits abgeschlossenen Hinrunde aber die Vermutung, dass die Zahlen wieder steigen könnten“, sagt Lerch.

2600 Schiedsrichter gibt es am Niederrhein

Rund 2600 ehrenamtliche Schiedsrichter pfeifen in den 13 Fußballkreisen des Verbandes – die Zahl ist seit Jahren einigermaßen konstant. „Damit können wir den Spielbetrieb aufrechterhalten“, sagt Lerch. Jedes Jahr im April machen zwischen 140 und 150 Männer und Frauen den zentralen Neulingslehrgang beim FVN in Duisburg, wo sie Theorie und Praxis lernen.

Anders als beispielsweise im Münsterland gebe es hier keinen signifikanten Rückgang. „Aber natürlich hat das Image des Amateurfußballs in den vergangenen Jahren durch einige Gewaltvorfälle gelitten“, meint Lerch.

Deswegen gehe der FVN das Thema Gewalt mittlerweile auf verschiedenen Wegen an. Ganz neu ist der Lehrstab Konfliktmanagement, der aus sieben Fachkräften besteht, die in die Vereine gehen, mit Spielern und Betreuern in den Austausch kommen. „Konfliktmanagement wird ab jetzt auch Bestandteil der Trainerausbildung“, so Lerch.