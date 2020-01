Foto: See park

Blick vom See (ein ehemaliges Baggerloch) auf den See Park Janssen in Geldern.

Lecker essen am Niederrhein

Lecker essen am Niederrhein Schlemmen mit Seeblick – bei den Janssens in Geldern

Geldern. Was passiert, wenn Niederrhein-Klassiker wie Rote Bete auf eine Körnerfrucht aus den Anden trifft? Ausprobieren – im See Park Janssen in Geldern.

Schlemmen mit Seeblick – bei den Janssens in Geldern

Damit hat – vor 25 Jahren – niemand gerechnet – oder vielleicht doch? Es ist wieder so eine besondere niederrheinische Erfolgsgeschichte, von der wir im Rahmen unserer Serie ja nun doch schon so einige kennengelernt haben: Jung und Alt machen gemeinsame Sache, eine Familie krempelt die Ärmel hoch und geht mit Mut und Enthusiasmus, einer hilfreichen Portion niederrheinischer Hartnäckigkeit und vielleicht auch dem Glück, im richtigen Moment die richtige Idee zu haben – eine, sagen wir ‘mal, besondere Wohlfühl-Idee an.

Die Janssens, Marc (li.), Heinz und Monika. Foto: See park Janssen

Das Ergebnis bei Familie Janssen in Geldern: An einem einstigen Baggerloch entsteht nach und nach ein inzwischen weit über die Landesgrenzen hinaus geschätztes SPA- und Tagungshotel – man kann in einer bemerkenswerten Sauna- und Wellnesslandschaft die Seele baumeln lassen, kann mit Blick auf den See schlemmen und genießen – und den Alltag auf niederrheinische Art und Weise ‘mal ebkes hinter sich lassen.

Und die Seeledarf baumeln

Gleich drei Restaurants und die idyllische Terrasse bieten sich im See Park an – und immer ist die Natur ganz nah dran.

Das Team um Küchenchef Andreas Rauch bietet im Restaurant See Park Terrassen regionale Spezialitäten und eine ausgewogene „Vitalküche“ an – nicht nur für Hotelgäste! Im Moment kommt der Hirschrücken – rosa gegart – mit cremigem Rotkraut, Apfel-Thymian Chutney, Serviettenknödeln und Holunderjus besonders gut an – natürlich stammt das Wild aus der Region. Und vorab vielleicht ein Rote Bete Carpaccio mit Norweger Lachstatar, Quinoa, Staudensellerie, Haselnusskrokant und Kräuter-Frischkäse...

Entdeckungsreise für den Gaumen

Und das sagt schon ein bisschen etwas über das, was der Küchenchef sich da gerne so ausdenkt: Modernes trifft auf Tradition, Neues auf Wohlbekanntes. Quinoa, diese feine Körnerfrucht aus den Anden – kombiniert mit dem Klassiker des Niederrheins: Rote Bete – das ist eine spannende Entdeckungsreise für den Gaumen.

Gemütlich, fein und mit wunderbaren Aussichten... Foto: See park Janssen

Frühstücken kann man im See Park natürlich auch. Und sonntagsbrunchen. Und feiern. Und frische Waffeln genießen. Am 15. März ist Tag der offenen Tür – da kann man schauen, was es für Veranstaltungsmöglichkeiten so gibt.

Der See Park Janssen ist nach wie vor familiengeführt. Monika und Heinz Janssen sind damals, 1996, mit dem Hotel angefangen. Die beiden hatten da schon gastronomische Erfahrungen-- aber ein Wellness- und Tagungshotel auf die Beine zu stellen, das fordert noch ‘mal ganz anderes.

Da passte es prima, dass Sohn Marc (36) Ökonomie in den Niederlanden studierte – mit den Schwerpunkten Hotellerie und Wellness – also der könnte, wenn er denn noch Zeit hätte, in den feinen Wellnessabteilungen entspannend Hand anlegen – aber als Juniorchef und Geschäftsführer hat er inzwischen ganz andere Aufgaben.

„Wir haben früh erkannt“, sagt er, „dass der regionale Bezug für unsere Gäste sehr wichtig ist.“

Regionalität ist angesagt

Niederrhein Niederrhein für Leib und Seele – See Park Janssen Die Region zwischen Geldern und Wesel, Kleve und Duisburg ist eine kulinarische Wundertüte. Heute sind wir zu Gast im See Park Janssen in Geldern. Restaurant See Park Terrassen, Spezialitäten à la carte: Montag bis Samstag, 18 bis 22 Uhr (warme Küche bis 21.30 Uhr); Sonntag, 18 bis 21.30 Uhr (warme Küche bis 21 Uhr). Hausgemachte Kuchenspezialitäten & kleine Karte täglich von 14-18 Uhr. Terrasse mit Seeblick. See Park Janssen, Danziger Straße 547608 Geldern.

Kontakt: 0 28 31- 92 90. Internet: www.seepark.de See Park SPA: Gesamtgröße von über 8.000 Quadratmetern, inklusive – u.a. – Saunalandschaft, Panoramapool, Fitnessraum, Beauty und Massage.

Und Platz haben sie auch. Im A-la-Carte-Restaurant mit Seeblick gibt es 60 Plätze, dazu den Wintergarten und den Pavillon, See-Terrasse, Tagungsräume – und natürlich den 8000 Quadratmeter großen See Park SPA. Das Hotel verfügt über 88 Zimmer. Bald kommen 54 Zimmer und sechs Appartements dazu – die Janssens bauen ein neues Hotel im Städtchen – im ehemaligen Finanzamt.

Das wird keine Kopie des See Parks. Das „JaHotel“, sagt Marc Janssen, sei ein Hotel für alle, die gerne unterwegs und aktiv sind, Geschäftsreisende, Touristen, Entdecker. Im April wird eröffnet.

REZEPT:

Rotkohl-Orangensalat aus dem See Park Janssen

Zutaten für 2 Portionen:

– 1 kleiner Rotkohl (400 g), Salz, 2 Orangen

– 3 El Weißweinessig oder Himbeeressig, Pfeffer

– 2 Tl flüssiger Honig, 5 El Rapsöl oder Walnussöl

– 2 El Sonnenblumenkerne geröstet, 2 El Walnusskerne

geröstet, 2 El Hasselnusskerne ganz geröstet,

2 El Pinienkerne geröstet

Na denn, guten Appetit! Foto: See park Janssen

Zubereitung:

Vom Rotkohl die äußeren Blätter entfernen, Kohl vierteln, den harten Strunk entfernen, die Viertel in feine Streifen schneiden. In einer Schüssel mit 1 Prise Salz vermengen und 5 Min. kräftig kneten (am besten mit Einweghandschuhen).

1 Orange so schälen, dass die weiße Haut entfernt wird. Orange vierteln und in 1/2 cm dicke Stücke schneiden. 1 weitere Orange auspressen. 100 ml Saft mit 2-3 El Weißweinessig, Pfeffer, 1-2 Tl flüssigem Honig und 4-5 El Rapsöl verrühren.

Rotkohl mit der Vinaigrette vermengen und mind. 10 Min. ziehen lassen. Inzwischen Sonnenblumenkerne in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Orangenstücke mit dem marinierten Rotkohl vermengen und evtl. mit Salz und Pfeffer nachwürzen. Mit Sonnenblumenkernen bestreuen. Tipp: Der Salat schmeckt am nächsten Tag fast noch besser.