Schuldig oder nicht: Schöffen entscheiden bei Gericht mit

Eigentlich hätte an diesem Vormittag ein Urteil fallen sollen. Doch weil eine Zeugin krank geworden ist, wird die 8. große Strafkammer am Landgericht Duisburg in einigen Wochen nochmal zusammenkommen müssen. Auch Axel Kocar wird dann wieder da sein. Als Schöffe ist er in diesem Verfahren Teil der Kammer. Gemeinsam mit dem Richter und seinem Schöffenpartner wird Kocar dann ein Urteil fällen. Und so über Schuld oder Unschuld des Angeklagten richten.

„Man muss sich, bevor man das Amt antritt, schon bewusst machen, welche Verantwortung man trägt“, sagt der 49-Jährige. Ganze Lebensläufe würden daran hängen, ob etwa eine Haft- oder eine Bewährungsstrafe verhängt wird, so Kocar. Der Bauingenieur, der als Technischer Vorstand bei einem Wohnungsunternehmen arbeitet, ist schon seit sechs Jahren Laienrichter. In den langen Fluren des Landgerichts verliert er aber trotzdem manchmal die Orientierung: „Ich muss noch oft auf die Hinweisschilder gucken.“

Ehrenamt: Rund 9900 Hauptschöffen in NRW

Axel Kocar ist einer von rund 9900 Hauptschöffen in NRW. Schöffen sind ehrenamtliche Richter ohne juristische Ausbildung, die in Verhandlungen dem hauptberuflichen Richter gleichgestellt sind – und ihn unter Umständen sogar überstimmen könnten. Doch das ist Axel Kocar noch nie passiert: „Bei der Frage ob schuldig oder nicht war man sich immer einig, nur bei der Höhe des Strafmaßes ist es schon mal zu Diskussionen gekommen.“

Die ehrenamtlichen Richter sind ein wichtiger Bestandteil vieler Prozesse. Sie kommen bei vielen Verhandlungen zum Einsatz, so etwa auch bei Prozessen, die ein hohes öffentliches Interesse haben, wie etwa der Loveparade-Prozess oder das Verfahren gegen Jackson B., der in Voerde eine Frau vor einen Zug gestoßen hat.

Bevor Axel Kocar in eine Verhandlung geht, wird er nicht informiert, worum es in dem Verfahren geht. „Man rutscht so in den Fall.“ Das sei so gewollt, sagt Michael Haßdenteufel, NRW-Vorsitzender der Deutschen Vereinigung für Schöffinnen und Schöffen. „Laienrichter sollen ein unvoreingenommenes Gericht garantieren.“

Als der Bauingenieur sich 2013 für das Ehrenamt meldet, ist er besser vorbereitet. Ein Zeitungsartikel hatte ihn auf das Amt aufmerksam gemacht. Da kannte er schon die Geschichten von seinem Vater und Großvater, die ebenfalls das Schöffenamt bekleideten. Und weil Kocar sowieso ein großes Interesse am Rechtswesen hat, meldet er sich freiwillig.

"Man bekommt ein enormes Verständnis"

„Am Anfang tastet man sich langsam ran, ist zurückhaltend und beobachtet viel“, erzählt Kocar, „ich habe gedacht, ich sitz nur daneben und habe kaum Einfluss.“ Das ist aber nur von kurzer Dauer: „Man fühlt sich von den Richtern gut mit- und auch wahrgenommen.“ Sein Blick auf die Justiz ändert sich schnell: „Man bekommt ein enormes Verständnis für rechtliche Hürden, gesetzliche Leitlinien und Verfahrensabläufe.“

Es sind aber genau diese Abläufe, die Kocar auch kritisch sieht. Bei einigen Fällen sei es bemerkenswert, wie viel Zeit zwischen Tat und Verhandlung liege. Komme es dann noch zu einer Berufung, hätten Zeugen teilweise Probleme, sich überhaupt noch zu erinnern. Und in Zeiten der Digitalisierung sei er immer noch überrascht, wie viel Papier die Verwaltung nutzt.

Zeitlicher Aufwand wirkt für einige abschreckend

Rund 80 Prozent der Schöffen haben sich wie Axel Kocar freiwillig für das Amt gemeldet, sagt Michael Haßdenteufel von der Schöffen-Vereinigung, der Rest sei per Zufallsprinzip verpflichtet worden. Dass es nicht genug Freiwillige für das Amt gibt, sei bereits ein älteres Problem, was vor allem in den Großstädten zu beobachten ist. Für viele, vermutet Haßdenteufel, dürfte der zeitliche Aufwand zu hoch sein. Hinzu kommt, dass es manchmal mit dem Beruf nicht klappt: „Es gibt Arbeitgeber, die stellen sich quer.“ Dabei müssen Schöffen für ihr Amt freigestellt werden und bekommen sogar eine Aufwandsentschädigung.

Die Entscheidung Schöffe zu werden bereut der 49-Jährige nicht. „Für mich ist das Schöffenamt ein sinnvolles Ehrenamt, mit dem ich die Gesellschaft unterstützen kann und das auch einen Mehrwert für mich hat.“ Er lerne durch sein Amt etwa viel über Gesprächs- und Verhandlungsführung und erweitere seine Menschenkenntnis, sagt Kocar. Das Ehrenamt könne er nur empfehlen: „Ich würde es jedem raten, wenn er bereit ist, Zeit zu opfern und interessiert ist.“

Von der Corona-Krise hat Kocar in seinem Ehrenamt nicht viel mitbekommen. Im Mai stand sowieso kein Termin an, der April-Termin wurde verschoben. Ob die Verschiebung durch die Pandemie verursacht wurde, weiß der Duisburger nicht: "Es kann auch andere Gründe haben. Wenn ein Termin abgesagt wird, bekommen wir in der Regel keine Info warum." Jetzt laufen die ersten Prozesse in vielen Gerichten in NRW wieder an – unter besonderen Hygienemaßnahmen. Auch Axel Kocar wird dann wieder mit am Richtertisch sitzen.

Hintergrund zum Schöffenamt

In Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben des Justizministeriums 9967 Hauptschöffen als ehrenamtliche Richter tätig. Der Frauenanteil liegt bei 45,87 Prozent.

Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Sie ist am 1. Januar 2019 gestartet und endet somit am 31. Dezember 2023. Die nächste Schöffenwahl findet im Frühjahr 2023 statt – dann für die Amtsperiode von 2024 bis 2028.