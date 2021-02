Schützenswert: Die Villa, die ein Nazi-Architekt entwarf

Ratingen-Hösel/Düsseldorf. Der neue Besitzer kaufte das Objekt, obwohl Denkmalschutz geplant war. Insider glauben: Es geht ihm darum, das Grundstück zu vermarkten

Eine Villa kann ein Denkmal sein, auch wenn sie von einem in der NS-Diktatur erfolgreichen Architekten gebaut worden ist. Das musste Neu-Villenbesitzer Guido Arens vom Verwaltungsgericht Düsseldorf erfahren. Er hat vor kurzem die „Villa Schulz“ in Ratingen-Hösel gekauft – offiziell ist er seit dem 11.11. Eigentümer. Nun wurde ausgerechnet an Altweiber das Urteil öffentlich: Seine Villa bleibt Denkmal.

Streit um Denkmalschutz ist nichts Neues, ungewöhnlich ist die Argumentation des Besitzers und seines Anwalts: Das Gebäude könne nicht denkmalgeschützt sein, es sei ja schließlich von einem Nazi-Architekten gebaut worden. Die Nazikeule als Abrissbirne für ein 8000-qm-Grundstück in bester Düsseldorfer Speckgürtellage...

Planungen für NS-Propagandaschau in Düsseldorf

Nun ja, der Mann, der die 1957 errichtete Villa entwarf, heißt Emil Fahrenkamp. Ein erfolgreicher Architekt – in der Weimarer Republik wie in der NS-Zeit. Hatte er 1919 noch einen Entwurf für den „Israelitischen Friedhof“ in Düsseldorf eingereicht, plante Fahrenkamp 1937 die Düsseldorfer NS-Propaganda-Ausstellung „Schaffendes Volk“ – deren architektonische Überbleibsel, u.a. die Golzheimer Siedlung, von der Stadt Düsseldorf unter Denkmalschutz gestellt wurden.

Eigentümer Guido Arens und seine Deutsche Dogge stehen in einer Ecke des Wohnzimmers seines Hauses im Stadtteil Hösel. Das Landhaus Schulz, das der umstrittene Architekt Emil Fahrenkamp entworfen hat, wurde in die Denkmalliste aufgenommen - dagegen klagt der Eigentümer. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

1937 machten ihn die Nazis zum Direktor der Düsseldorfer Kunstakademie. Ein Adolf-Hitler-Platz in Solingen und ein NS-Ehrenmal für „Blutzeugen der Bewegung“ in Essen stehen auf der Liste seiner Entwürfe. Fahrenkamps berühmtestes Bauwerk entstand in den 30er Jahren in Berlin: Das Shell-Haus am Landwehrkanal gilt heute noch als Meisterwerk der Moderne und der Neuen Sachlichkeit. Weil es Hitler nicht gefiel, soll sich Fahrenkamp davon distanziert haben.

Nach dem Krieg trat er als Akademiedirektor zurück und verlor unter den Alliierten seine Professur. Entnazifiziert wurde er 1948 trotzdem. In der Nachkriegszeit entwarf der Architekt viel für großbürgerliche Bauherren der Industrie. So entstand auch die Villa in Ratingen für den damaligen Demag-Vorstand Alfred E. Schulz. In der NS-Zeit übrigens Vorstands-Chef der Henschel-Flugmotorenwerke, nach dem Krieg erfolgreicher Manager des Duisburger Unternehmens Demag – er stielte die ersten großen Geschäfte mit dem kommunistischen China ein – „China-Schulz“ sein Spitzname. Man könnte glauben, Bauherr und Architekt stünden beispielhaft für Kontinuitäten des Erfolgs nach der NS-Zeit.

Fahrenkamp, so Jan Richarz, Denkmalschützer der Stadt Ratingen, hat in Hösel auf der villengesäumten Bahnhofstraße reichlich Zeugnisse hinterlassen. „Inspiriert vom amerikanischen Villenstil sind hier großen Häuser auf großen Gartengrundstücken entstanden, manche sehr modern, andere eher rückwärtsgewandt“, erläutert Richarz.

In Essen gelang es nicht, eine Industriellen-Villa zu schützen

Zu den besonders bewahrenswerten Objekten gehöre die Villa Schulz und ihr Garten. Schon die Vorbesitzerin fragte an, ob man die Villa nicht abreißen und das Grundstück dichter bebauen könne. Einem ähnlichen Ansinnen fiel kürzlich in Essen die Villa des Krupp-Generalbevollmächtigten Berthold Beitz zum Opfer – hier hatten die Denkmalschützer das Nachsehen.

Was also soll Denkmalschutz? „Wir sind der Meinung, dass der Denkmalschutz auch eine historisch-moralische Komponente hat“, sagte Anwalt Gerd-Ulrich Kapteina, der den Eigentümer – und auch die Vorbesitzerin -- vertritt. „Hier wird ein Nachkriegsbau des Bauherren von Goebbels und Göring zum kulturellen Erbe erhoben. In Ratingen wird die „alte Garde“ auf diese Weise geehrt“, kritisierte er.

Doch, so die Richter, um Ehre und Moral geht es nicht. So seien z.B. auch Wachtürme an der innerdeutschen Grenze unter Schutz gestellt worden. Der Streit um die Villa ist mit dem Urteil nicht beendet: „Wir gehen definitiv in Berufung. Für mich ist das wirklich nicht hinnehmbar“, sagte Eigentümer Guido Arens.

Dass ihn, der stolz mit deutscher Dogge in der Villa posiert, ausgerechnet der Wille antreibt, bauliche Zeugnisse eines NS-Opportunisten zu beseitigen, muss man aber nicht glauben. Immerhin konnte er einen Teilerfolg erringen: Im Gegensatz zu Villa und Garten seien der Swimming-Pool und Gartenhaus nicht schützenswert, so das Gericht. (Az.: 28 K 823/18).