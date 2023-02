Schwerer Verkehrsunfall auf der A46 bei Mönchengladbach

Mönchengladbach. Bei einem schweren Unfall auf der A46 bei Mönchengladbach wurden sechs Personen verletzt. Zwei davon schwer. Mehrere Fahrzeuge waren beteiligt.

Am frühen Dienstagmorgen (28. Februar) kam es bei Mönchengladbach auf der A46 kurz vor dem Autobahnkreuz Holz zu einem schweren Verkehrsunfall. Beteiligt waren mehrere Fahrzeuge, die in Richtung Düsseldorf fuhren, darunter ein Kleinbus und ein Lkw. Ein Pkw und der Kleinbus wurden dabei sehr stark beschädigt.

Schwerer Unfall: Autobahn musste gesperrt werden

Trümmerteile der Unfallfahrzeuge verteilten sich über alle Fahrspuren. Insgesamt wurden vier Personen leicht und zwei Personen schwer verletzt. Alle Verletzten wurden an der Unfallstelle von Rettungskräften versorgt und in Krankenhäuser in Mönchengladbach und Erkelenz transportiert. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen wurde die A 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf gesperrt.

