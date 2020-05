Seniorenheime haben Sorge vor dem Besucher-Ansturm

Rhein und Ruhr. Corona: Zum Muttertag sind in NRW wieder Besuche in Senioren-Einrichtungen erlaubt. Doch nicht alle Heime fühlen sich dafür schon vorbereitet.

Eines schickt Martin Peis, Leiter der Seniorenabteilung im Bistum Essen, vorweg: „Wir sind alle froh, dass das strikte Besuchsverbot in den Heimen gelockert wurde.“ Aber: „Wir hätten uns von Laumann gewünscht, dass er deutlich gesagt hätte, dass nicht alle Angehörigen direkt an Muttertag in die Einrichtungen können“, sagt Peis mit Blick auf die Ankündigung von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, dass ab dem 10. Mai wieder Besuche in den Senioren- und Behinderteneinrichtungen zugelassen sind. Die „kurze Vorbereitungszeit“ Und deshalb werden trotz Lockerung des Besuchsverbots nicht alle Einrichtungen schon am Muttertag für Besuche von Angehörigen öffnen.

Viele Heime haben nicht ausreichend Schutzausrüstungen

Die Organisation der Besuche stelle die Heimleitungen teils vor erhebliche Probleme. Die Vorbereitungszeit sei zu knapp. Viele Heime hätten nicht ausreichend Schutzausrüstungen. Und: „Wir brauchen zusätzliches Personal. Die Ressourcen am Wochenende sind aber begrenzt“, sagt Martin Peis vom Caritasverband für das Bistum Essen. Auch in Heimen, in denen Besuche möglich sind, werden nicht alle Angehörigen einen Termin bekommen.

Peis weiß bereits von einem Heim in Gelsenkirchen, „und es wird nicht das einzige bleiben“, das am Sonntag für Angehörige geschlossen bleibt. Dies natürlich in Absprache mit den WTG-Behörden (ehemals Heimsicht; WTG = Wohn- und Teilhabegesetz). „Aber viele Heime haben ja nicht einmal genügen Schutzausrüstungen für sich selber. Und so schnell haben sie auch keine besorgen können. Es reicht ja nicht, sich mal eben einen Schal über die Nase zu ziehen“, weiß Peis aus vielen Gesprächen mit den Heimleitungen.

Sonntags ist eh schon eine knappe Personalbesetzung

Hinzu komme, dass gerade sonntags in den Heimen eh schon eine knappe Personalbesetzung ist. Bei den Besuchen müsse ein Mitarbeiter des Heims dabei sein, um die Einhaltung der Abstands- und Hygienemaßnahmen kontrollieren zu können. „Und was wollen sie denn machen, wenn die Oma nach der langen Zeit der Tochter um den Hals fällt, was nur menschlich ist?“, fragt Peis. Die Einrichtungen können deshalb keine Besucherströme bewältigen. Ohne Terminvergabe gehe gar nichts.

„Ein Heimleiter erzählte mir von 30 Anrufen von Angehörigen in fünf Stunden, die alle an Muttertag zu Besuch kommen wollten. Wem gibt man den Termin? Demjenigen, der zuerst angerufen hat? Oder demjenigen, der weit weg wohnt?“, erläutert Peis die Problematik. Die Caritasdirektorin im Bistum, Sabine Depew, bittet deshalb um Verständnis, „dass nicht alle Angehörigen am Muttertag besucht werden können.“

„Nicht jedes Heim ist auf den Ansturm vorbereitet“

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz rät allen Angehörigen, sich vorab genau über die jeweiligen Besuchsmöglichkeiten zu informieren. Der Gesundheitsminister sei weit vorgeprescht, sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch. „Nicht jedes Heim ist auf einen Ansturm vorbereitet.“ Drei Wochen haben die Heime laut Erlass jetzt Zeit, ein Hygienekonzept für die Besuche zu erarbeiten. „Und jetzt sollen sie in vier Tagen schon öffnen? Das beißt sich“, so Peis.

Er weiß auch, dass die Lockerungen nicht von allen Heimbewohnern begrüßt werden: „Es gibt Heimbeiräte, die sich gegen die Öffnungen am Sonntag ausgesprochen haben, weil sie Angst vor Ansteckungen haben. Und es gibt auch Angehörige, die von den Einrichtungen verlangen, dass sie alles tun, um ihre Mutter zu schützen und mit einer Klage drohen, wenn etwas passiert.“

Besuche in Bewohnerzimmern bleiben die Ausnahme

Es sei ja nicht so, dass viele Heime nicht in den vergangenen Wochen bereits darum bemüht waren, kurze Besuche beispielsweise am Fenster oder in Gärten an Tischen mit Plexiglasscheiben als Trennwand zu ermöglichen. Aber in der Kürze der Zeit von der Ankündigung der Lockerungen bis zu diesem Sonntag mussten Heime eben auch sagen: „Wir schaffen es nicht, das bis Sonntag umzusetzen.“

Noch einmal komplizierter seien Besuche in den Bewohnerzimmern, die laut Laumann auch möglich sein müssten, wenn der Betroffene beispielsweise bettlägerig ist. „Das sollten aber die Ausnahmen bleiben“, so Peis. Denn nach jedem Besuch – egal ob in einem eigens eingerichteten Besucherzimmer oder im eigenen – müsse der ganze Raum desinfiziert werden. Dies erfordert Personalressourcen, die erst einmal gestellt werden müssen.

„Und die Personaldecke ist schon angespannt. Wir beklatschen die Helden vor Ort, aber die sollen jetzt Zusatzschichten machen, damit möglichst viele Angehörige am Sonntag ihr Besuchsrecht wahrnehmen können?“ Peis appelliert an die Angehörigen, auch hier Verständnis zu zeigen.