Wohnungsbrand in Krefeld: Nachbarn waren auf das Piepen eines Rauchmelders (Symbolbild) aufmerksam geworden.

Feuer Seniorin (81) stirbt bei Brand in Krefelder Wohnhaus

Krefeld. Insgesamt 35 Feuerwehrleute waren am Montagabend auf der Martinstraße im Einsatz. Gebrannt hatte es in einer Erdgeschosswohnung.

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Rande der Krefelder Krefelder Innenstadt ist am Montagabend (25. Januar 2021) eine 81-jährige Bewohnerin ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Notrufe waren gegen 20 Uhr bei der Leitstelle angegangen. Nachbarn an der Martinstraße waren auf Brandgeruch und das Piepen eines Rauchmelders aufmerksam geworden. Als die Feuerwehr eintraf, war das Gebäude bereits geräumt. Im Erdgeschoss war Feuerschein sichtbar. Dort brannte es in einem Wohnzimmer, berichtete ein Feuerwehrmann auf Nachfrage der Redaktion.

Einsatz dauerte zweieinhalb Stunden

Vom Treppenhaus aus bekämpfte ein Löschtrupp unter Atemschutz das Feuer, dabei wurde die leblose Bewohnerin (81) entdeckt. Zur Todesursache gab es zunächst keine Angaben. Der Einsatz dauerte rund zweieinhalb Stunden. Insgesamt 35 Feuerwehrleute waren vor Ort, dazu zwei Rettungswagen und ein Notarzt.