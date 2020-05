So verlief der erste Besuchstag in den Altenheimen

Anneliese Wolters legt die Hände zusammen, ihr Lächeln lässt ihre Augen regelrecht strahlen. „Ich freu mich so!“, ruft sie und sieht voller Glück ihre beiden Söhne an. Ja, heute ist ein schöner Tag. Nicht der Pralinen oder Blumen wegen. Die Mütter und Väter, Omas und Opas sind glücklich, dass sie ihre Angehörigen nach vielen entbehrungsreichen Wochen endlich leibhaftig wiedersehen können.

Auch Hans-Joachim und Michael Wolters sind froh, dass sie am Muttertag gemeinsam ihre Mama besuchen und an einem der 40 Bierzelttische sitzen können. Die hat das Pflegepersonal der Caritas-Einrichtung St. Marien in Rees aufgebaut, mit weißen und roten Papiertischdecken dekoriert. Der Bewohner nimmt an einem Ende Platz, die Besucher am anderen. Abstand gibt es ausreichend.

Großer Besuchstag im Seniorenheim St. Marien in Rees am Niederrhein. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Aber genau der macht auch ein Gespräch manchmal schwierig. Der provisorische Mund-Nase-Schutz der Marke Eigenbau will sich so gar nicht ans Gesicht schmiegen. Und er schluckt so viele Wörter! Die Mutter hört eh schon schlecht... Aus dem Gespräch wird eher ein Gerufe. Aber das interessiert hier niemanden. „Sie haben sich so viel Mühe gemacht“, freut sich Anneliese Wolters und möchte gleich wissen, was in dem Zelt da vorn am Eingang passiert.

Fieber messen, Fragen beantworten, Maske aufsetzen

Hier laufen die Fieberthermometer heiß. Jeder Besucher muss Fragen über sich ergehen lassen, das Personal notiert den Namen, die Adresse, die Körpertemperatur, fragt, ob die Besucher unter Schnupfen, Husten, Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn leiden. Dann erhalten die Besucher eine Maske, die per Bausatz geliefert worden und von Pflegern und Schülern zusammengebaut worden ist. Stunden um Stunden sind in diese Arbeit gesteckt worden.

Ihre Söhne zaubern der 89-jährigen Anneliese Wolters in Rees ein Lachen ins Gesicht. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Die Brüder Wolters haben die Pralinen und Plätzchen für die Mutter an die Pfleger übergeben, andere Besucher übergeben die Geschenke selbst.

Pfingstrosen aus dem Garten haben Michael und seine Tochter Zoe Wengenroth für die Mutter und Oma mitgebracht. Und neue Bettwäsche. Seit geraumer Zeit schon sitzt er an dem Tisch und wartet auf seine Mutter. Wann nur kommt sie endlich? Eine Nachfrage beim Pflegepersonal macht schlauer: Gar nicht. Die Dame war doch kürzlich im Krankenhaus und befindet sich im Seniorenheim nun in Quarantäne. Sie durfte also leider an diesem Tag nicht das Zimmer verlassen. Aber mit noch mehr Schutzkleidung – Schürze, Maske und Handschuhe – darf der Sohn sie kurz im Zimmer besuchen.

Die Schutzkleidung fehlt den Mitarbeitern

Für Sohn und Mutter ist das toll. Doch Johannes Fockenberg, Leiter des Pflegeheimes St. Marien, sieht auch die andere Seite der Medaille: „Das ist Schutzkleidung für die Besucher, die eigentlich das Pflegepersonal benötigt“, sagt er. „Ich mache drei Kreuzzeichen, wenn in den nächsten Wochen kein Corona-Fall bei uns auftritt“, sagt Pflegedienstleiterin Dagmar Freericks. All die Lockerungen, die nun in Kraft treten, lassen bei ihr ein unbehagliches Gefühl zurück. Sie gibt zu: „Ich fürchte mich“.

Nach einigen Wochen konnte sich Hetty Kroll am Sonntag endlich wieder mit ihrer Tochter Yvonne und dem Enkel treffen - mit Abstand, Mundschutz, Handschuhen und hinter einer Scheibe. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Ein wenig mehr Vorlaufzeit für Besuche in dieser Form hätte sich Freericks schon gewünscht. Dabei ermöglichte das Haus in Rees schon so viel wie möglich. Die Angehörigen konnten schon vor Muttertag aus der Entfernung, an Fenstern oder an Balkonen, besucht werden, im Park wurde schon ein Gottesdienst gefeiert, es gab Konzerte.

Angehörige klettern verbotenerweisedurch Hecken

Einen solchen Außenbesuch ermöglichte auch das Seniorenheim des Arbeiter Samariter Bundes (ASB) in Oberhausen-Holten den Bewohnern und ihren Angehörigen. Doch man glaubt es kaum: Immer wieder seien Angehörige verbotenerweise durch Hecken geklettert, um den Bewohnern näher zu kommen und mit ihnen auf der Terrasse zu sitzen, berichtet Pflegedienstleiterin Kerstin Heinze. Auch Beschimpfungen habe sich das Pflegepersonal anhören müssen, schildert sie. Da hört das Verständnis für sie auf.

Ein Mitarbeiter des Arbeiter Samariter Bundes putzt am Sonntag die Trennscheibe aus Plexiglas nach dem letzten und vor dem nächsten Besuch im Seniorenheim in Oberhausen-Holten. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Doch dieser besondere Muttertag verläuft in vernünftigen Bahnen. An einem Zelt vor dem Eingangsbereich messen die Mitarbeiter Fieber, arbeiten den Fragebogen ab. Doch anders als in Rees finden die Besuche hier nicht unter freiem Himmel, sondern in der Einrichtung in der Nähe von geöffneten Türen statt. Drei Besuche gleichzeitig sind gestattet, Bewohner und Besucher sind durch eine Plexiglasscheibe voneinander getrennt, jeder trägt Masken und Handschuhe.

Keine Umarmung, nur ein einfaches „Tschüss“

Für die 72-jährige Hetty Kroll war der Besuch ihrer Tochter Yvonne Daskewitz und ihres Enkels eine tolle Abwechselung. „Ich bin sehr froh über die Lockerung“, sagt sie. Und dann ist die Besuchszeit von einer halben Stunde schon wieder vorbei. Ein Tschüss muss reichen. Keine Umarmung. „Das ist irgendwie keine richtige Verabschiedung“, sagt Tochter Yvonne.