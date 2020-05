SPD-Chef: NRW braucht Wahl-Wochenende und mehr Wahllokale

An Rhein und Ruhr. Wie kann die Kommunalwahl in Corona-Zeiten ablaufen? SPD-Chef Hartmann fordert Antworten von der Landesregierung - und Schutz für Wahlhelfer.

Da seine Frau Nuklearmedizinerin ist, hat die Familie Hartmann immer schon auf Hygiene auch Zuhause geachtet, zumal die beiden eine kleine Tochter haben. Schutzmasken sind da also selbstverständlich. Und einen Friseurtermin hat der 42-jährige Vorsitzender NRW-SPD, der in Oberhausen geboren wurde, auch. Die NRZ sprach mit ihm.

In knapp 4,5 Monaten sollen in NRW Kommunalwahlen sein. Wie soll das in Corona-Zeiten funktionieren?

Sebastian Hartmann: Genau das muss jetzt die Landesregierung sagen. Der Termin 13. September steht momentan fest. Aber wie soll der Wahlkampf ablaufen, wenn wir weiterhin eine Kontaktsperre haben? Bei meinem ersten Bundestagswahlkampf habe ich beispielsweise 13.000 Haushalte besucht. Diesen direkten Austausch mit den Menschen halte ich im Wahlkampf für sehr wichtig. Nur virtuell geht das nicht. Die Laschet-Landesregierung muss deshalb jetzt endlich Klarheit schaffen. Wir haben uns bereits mit allen für uns offenen Fragen an die Regierung gewandt und sie um zügige Klärung aufgefordert.

Haben Sie denn Ideen?

Nötig ist ein guter Hygiene- und Gesundheitsschutz für die Wahlhelfer ebenso wie für die Wähler und Wählerinnen. Zudem müssen wir darüber nachdenken, ob wir etwa mehr Wahllokale einrichten müssen, damit sich die Leute nicht eng an eng drängen. Überlegenswert ist, ob wir vielleicht zwei Wahltage brauchen. Geklärt werden muss zudem, wie die Parteien ihre Aufstellungsversammlungen für die Kandidatinnen und Kandidaten organisieren. Videokonferenzen sind hierbei rechtlich nicht zulässig. Demokratie lebt eben immer von der persönlichen Nähe.

Als Bundestagsabgeordneter haben Sie eben ein „Konzeptpapier Bevölkerungsschutz“ vorgelegt. Was steht da drin?

Deutschland ist zwar ziemlich gut aufgestellt, wie wir gerade erleben. Aber dass der Staat nicht genügend Desinfektionsmittel, Schutzkleidung und vieles andere eingelagert hat, darf so nie wieder passieren. Nötig ist ein vorsorgender Staat – und zwar auf allen Ebenen. Unser föderales System ist gut.

Doch in der aktuellen Pandemie wäre ein bundesweit einheitliches Vorgehen etwa beim Umgang mit Großveranstaltungen oder Schul- und Kita-Schließungen weitaus effektiver und würde für weniger Verunsicherung unter den Menschen sorgen. Darum bin ich dafür, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit Sitz in Bonn gestärkt und ergänzt wird.

Wir brauchen einen Katastrophenschutz aus einem Guss vor allem in bundesweiten Lagen. Die starre Trennung, der Bund ist im Verteidigungsfall und die Länder sind bei allen anderen Katastrophenlagen zuständig, muss aufgehoben werden. Erst durch das Zusammenwirken werden alle Ebenen, Bund, Länder und Kommunen, richtig schlagfertig. Die Devise lautet hier, ein Kooperationsgebot statt ein Kooperationsverbot verfassungsrechtlich zu verankern.

Hohe Anerkennung verdienen hier jetzt schon THW und Feuerwehren, gleichzeitig brauchen wir aber als Unterstützung und Ergänzung Präventionshelfer.

Das Thema Schulen und Kitas wird ja gerade stark diskutiert...

Die Regierung Laschet liefert Chaos pur, und das seit Wochen, und verunsichert damit die ganze Bevölkerung in NRW. Der Donnerstag bot wieder besondere Sternstunden dieser schwarz-gelben Chaosregierung: Erst erklärt die FDP-Schulministerin im Landtag, dass es ab 7. Mai in den Grundschulen tageweise wieder losgehen soll, wenig später pfeift der Ministerpräsident sie zurück und kassiert den kompletten Plan. Selbst die bereits versandte Mail an die Schulen wird spät abends nochmals korrigiert.

So ein unkoordiniertes Handeln haben Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer nicht verdient. Jetzt rächt sich, dass Schwarz-Gelb die Osterferien komplett verschlafen hat und danach in Aktionismus verfallen ist. Alle in NRW brauchen aber in diesen Zeiten ein klares, vorausschauendes und geordnetes Konzept.

Zur Person: Sebastian Hartmann: Schalke-Fan und Trainer

Einprägsamer kann man kaum zur Welt kommen: Am 7.7.77 erblickte Sebastian Hartmann in Oberhausen das Licht der Welt, zog aber schon bald in den Rhein-Sieg-Kreis. Mitgenommen aus dem Ruhrgebiet hat er allerdings seine Begeisterung für den FC Schalke 04 – und hat, seit 2013 für die SPD im Deutschen Bundestag, dort die Gründung des Fanclubs „Kuppel-Knappen“ angestoßen.

Seit 1993 ist er SPD-Mitglied, hat Jura studiert, ist dann aber Trainer und Organisationsberater geworden. Seit 2006 führt er die SPD im Rhein-Sieg-Kreis, die Kommunalpolitik ist sein Schwerpunkt, so der Familienvater, der im Juni 2018 in Bochum zum Landesvorsitzenden der NRW-SPD gewählt wurde. Er ist u.a. Mitglied der Gewerkschaft Bergbau Chemie Energie und der AWo und wandert gern.