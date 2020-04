Statt Ostertrubel gespenstische Leere am Airport Düsseldorf

Düsseldorf/Weeze. Wegen der Corona-Pandemie hat der Flughafen Düsseldorf nur 5% des üblichen Verkehrsaufkommens. In Weeze gibt es vorerst keine regulären Flüge.

Gespenstische Leere: Vielleicht drei einsame Geschäftsreisende verlieren sich in der riesigen Abflughalle des Düsseldorfer Flughafens. Eine Putzfrau schiebt vorbei. Bundespolizisten gehen von rechts nach links - und dann von links nach rechts. Eigentlich sollte hier mitten in der Osterferienzeit 2020 Trubel herrschen, eigentlich.

Auf der Abflugtafel stehen nur zwei Flüge - München und Wien, beide erst am späteren Nachmittag. Angesichts der Corona-Pandemie haben die Airlines ihre Verbindungen extremst reduziert. Flughafen-Sprecher Christian Hinkel berichtet an diesem Dienstag (7. April 2020) im Gespräch mit der Redaktion, dass das Verkehrsaufkommen in Düsseldorf derzeit bei 5% des sonst um die Zeit üblichen Volumens liegt.

In den Osterferien 2019 nutzten 1,2 Millionen Passagiere den Airport

Damit man einen Vergleich hat: In den Osterferien 2019 zählte der Düsseldorfer Airport rund 1,2 Millionen Passagiere, allein am ersten Wochenende (Freitag bis Sonntag) hatte 1780 Starts und Landungen gegeben. Das Verkehrsaufkommen jetzt setzt sich aus dem noch verbliebenen Flugplan, Rückholflügen sowie möglichen Medizin-, Sonder- oder Frachtflügen zusammen. Aktuell sind zudem etwa 90 Maschinen am Airport abgestellt, die den Verkehr zeitweise eingestellt haben.

"Wir halten auch in dieser schwierigen Zeit den Basisbetrieb für unser Land mit internationalen Anbindungen aufrecht", sagt Hinkel. Eine Schließung kommt nicht in Frage. Für den Düsseldorfer Flughafen gibt es eine Betriebspflicht, er gilt wegen seiner Größe als systemrelevant. Der Flughafenbetrieb freilich ist - angepasst aufs Verkehrsaufkommen - massiv runtergefahren worden. Für die 2300 Mitarbeiter des "Konzerns Flughafen" wurde bis Jahresende Kurzarbeit beantragt.

Keine regulären Flüge in Weeze mehr seit dem 25. März

Alle Passagiere werden mittlerweile zentral über Flugsteig A abgefertigt. Der Flugbetrieb wird fast ausschließlich über die Südbahn abgewickelt. Die Lounges sind zu, der VIP-Service steht einstweilen nicht zur Verfügung. Parkplätze wurden reduziert. Die Restaurants und ein Großteil der Shops haben geschlossen. "Der REWE-Supermarkt, die Bäckerei Terbuyken und die Apotheke bleiben nach aktuellem Stand geöffnet", berichtet Flughafensprecher Hinkel.

Etwas anders ist die Lage gute 70 Kilometer weiter nördlich am Flughafen Weeze am Niederrhein: Mit der Corona-Krise hat sich die Situation des ehemaligen britischen Militärflughafens weiter zugespitzt. „Wir haben den Betriebsmodus auf Anforderung heruntergesenkt“, sagt Geschäftsführer Ludger van Bebber. Heißt: Es gibt seit dem 25. März keine regulären Flüge mehr, in Weeze starten und landen derzeit nur Privatflugzeuge oder Ambulanzmaschinen. Zudem sind Mieteinnahmen für Immobilien auf dem weitläufigen Gelände weggebrochen.

"Wir sind von Entscheidungen in ganz Europa abhängig"

Bis zu 400 der 1000 Beschäftigen sind in Kurzarbeit geschickt worden. Van Bebber hat in den vergangenen Jahren viele Turbulenzen erleben müssen. So heftig war es noch nie. „Niemand kann beantworten, wie lange der Lockdown dauert und wie dann der Betrieb wieder angefahren werden kann.“ Für einen Flughafen sei die Lage besonders kompliziert, da „wir von Entscheidungen in ganz Europa abhängig sind“.

Verschärfend kommt in Weeze dazu, dass ein riesiges Festival wie das für Mitte Juli auf dem Gelände geplante Parookaville auf der Kippe steht. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte am Dienstag deutlich gemacht, dass Partys und Volksfeste wegen der hohen Ansteckungsgefahr als allerletztes wieder erlaubt werden.

Kurzarbeit kann jederzeit enden, wenn Lage sich bessert

Ludger van Bebber rechnet damit, dass der Weezer Flughafen noch „zwei, drei Monate“ ohne zusätzliche Finanzhilfe auskommen kann. Immerhin: „Als privates Unternehmen haben wir Zugriff auf Strukturen der Kreditanstalt für Wiederaufbau“, so der Flughafen-Geschäftsführer.

Der Flughafen Düsseldorf hat derweil betriebsbedingte Kündigungen bis Jahresende ausgeschlossen. Die Laufzeit der Kurzarbeit bis dahin gebe dem Unternehmen "in dieser schweren Zeit Planungssicherheit und Stabilität", sagt Airport-Sprecher Hinkel und verweist darauf, dass die Kurzarbeit auch jederzeit vorher beendet werden könne, wenn sich die Lage bessert.

Bezüge der Kurzarbeiter werden auf 90% aufgestockt

Die Bezüge der in Düsseldorf von Kurzarbeit betroffenen Mitarbeiter werden vom Flughafen auf 90% des durchschnittlichen individuellen Nettolohns aufgestockt. "Als Airport agieren wir aus einer guten wirtschaftlichen Ausgangsposition heraus", erklärt Hinkel. Welche wirtschaftlichen Folgen die Corona-Krise für den Airport haben werde, lasse sich derzeit noch nicht überblicken: "Die Situation ist extrem dynamisch."