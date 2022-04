Sturz aus Obergeschoss: Ein Toter und mehrere Verletzte

Sturz aus dem Obergeschoss: In Mönchengladbach sind mehrere Menschen in die Tiefe gestürzt.

Mönchengladbach. Mehrere Personen sind in Mönchengladbach aus dem Obergeschoss gestürzt. An einem Laubengang, der außen zur Wohnung führte, brach das Geländer ab.

Bei einem Sturz aus dem dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Mönchengladbacher Stadtteil Odenkirchen ist am Donnerstagabend ein Mann gestorben, drei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, brach an einem Laubengang, über den die Mieter von außen in ihre Wohnungen gelangen, das Geländer ab.

"Ein 31-jähriger schwerstverletzter Mann konnte trotz Reanimationsversuchen nicht gerettet werden und verstarb noch am Unglücksort", teilte die Feuerwehr in einer Pressemitteilung mit.

Sturz aus Obergeschoss: Ermittlungen laufen

Dabei stürzten drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 31 und 47 Jahren in die Tiefe. Warum das Geländer brach und was dem Sturz vorausging, sei Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher. "Seitens der durch die Feuerwehr angeforderten Bauaufsicht wurde festgestellt, dass die Wohnungen des dritten Obergeschosses aus Sicherheitsgründen aktuell nicht bewohnbar sind. Sie wurden deshalb geräumt", erklärte die Feuerwehr am Donnerstagabend.

Rettungshubschrauber waren demnach am Unglücksort im Einsatz, Notfallseelsorger betreuten die Angehörigen. (dpa)

