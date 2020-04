Supermarktangestellte ärgert sich über rücksichtslose Kunden

An Rhein und Ruhr. Eine Supermarktangestellte aus der Region beobachtet, wie immer weniger Kunden sich an Abstandsregeln halten. Die Maskenpflicht findet sie gut.

Wenn Tanja B.* um kurz nach 22 Uhr die Tür des Mitarbeitereingangs hinter sich zuzieht, dann geht ihr in den letzten Wochen häufig nur ein Gedanke durch den Kopf: „Wieder eine Schicht geschafft – zum Glück.“ So wie der jungen Frau geht es vielen ihrer Kolleginnen und Kollegen: „Wir arbeiten hier fast alle mit einem flauen Gefühl im Magen.“

Tanja B., die ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, arbeitet seit mehreren Jahren in einem großen Supermarkt im Ruhrgebiet – füllt Ware ein, räumt Regale auf und sortiert das Leergut, wenn der Automat mal wieder vollgelaufen ist. Ein körperlich anstrengender Beruf, der ihr trotzdem Freude gemacht hat: „Ich bin immer gerne zur Arbeit gegangen, die Bewegung tut mir gut.“ Doch in den letzten rund zwei Monaten hat sich das geändert: Hektische Hamsterkäufe, rücksichtslose Kunden und immer die Gefahr, sich selber in den schmalen Gängen des Marktes anzustecken.

Abstandsregeln kümmern viele Kunden kaum noch

Denn die Supermarktkette, für die Tanja B. arbeitet, hat zwar auf die Pandemie reagiert, indem etwa Schutzscheiben an den Kassen angebracht wurden und der Einlass für Kunden reglementiert wird. Doch allein: im Laden selbst, zwischen Brotregal, Kühlabteilung und Drogerieartikeln hält sich kaum ein Kunde mehr an den geforderten Abstand, hat die Angestellte beobachtet. Selbst an den Kassen, wo Markierungen auf dem Boden für die nötige Distanz in der Kassenschlange sorgen sollen, gehe es zu wie vor der Pandemie. „Das interessiert kaum noch jemanden.“

Das sorgt auch zwischen den Kunden für Ärger. Weil sich manche an die Regeln halten, andere wiederum nicht, komme es gerade an den Kassen immer mal wieder zu lautstarken Streitereien und sogar Handgreiflichkeiten, die teilweise vom Sicherheitsdienst geschlichtet werden müssen. Es sei auch schon die Polizei in den Markt gerufen worden wegen solcher Auseinandersetzungen.

Kunden zeigen sich oft uneinsichtig und rücksichtslos

Immer wieder kommt es auch zu Situationen, die Tanja B. richtig wütend machen. Schon öfter habe sie erlebt, dass Kunden, die mit Mundschutz, Handschuhen und teilweise sogar Schutzbrillen im Markt unterwegs seien, sich neben sie stellen, sie ansprechen und dabei den Mundschutz herunterziehen. „Das bringt doch dann überhaupt nichts mehr, was die da tragen.“ Erst kürzlich hatte sie ein besonders einprägsames Erlebnis. Eine Gruppe von zwei Kundinnen und einem Kunden hätte sich in einem Gang zu einem kleinen Plausch zusammengestellt. Genau in dem Gang, in dem auch Tanja B. und eine Kollegin gerade Waren eingeräumt haben. „Wir mussten immer um die kleine Gruppe herumlaufen. Ich hab dann irgendwann darum gebeten, dass sie sich doch bitte woanders hinstellen sollen. Allein schon, um den Abstand einhalten zu können.“ Doch statt der Bitte nachzukommen, zeigte sich die Gruppe uneinsichtig. „Sie meinten, sie seien sowieso nicht infiziert, darum sei die Abstandsregel für sie ja nicht nötig. Stattdessen haben sie dann gedroht, sich bei meinem Chef über mich zu beschweren und gemeint, der Kunde sei ja immer noch König.“

Ob sich die Kunden tatsächlich später beschwert haben, weiß Tanja B. nicht. Was sie aber immer mehr erleben muss, sind Kunden, die mit Unverständnis und Ärger darauf reagieren, dass bestimmte Produkte nicht vorrätig sind. Denn das betrifft immer noch einige Waren – trotz aller Aufrufe, Hamsterkäufe zu vermeiden. Allen voran nach wie vor das Toilettenpapier, daneben aber auch Seife, manche Konserven, Hefe, Nudeln und Mehl. „Manche Waren räumen wir schon gar nicht mehr in die Regale, weil es sich nicht lohnt.“ Stattdessen werden die Paletten direkt aus dem Wareneingang in die größeren Gänge geschoben. „Nach spätestens einer halben Stunde sind die wieder leer.“

Supermarktangestellte begrüßt Maskenpflicht

Für Tanja B. sind ihre aktuellen Arbeitsbedingungen eine große Last. Natürlich gebe es auch viele rücksichtsvolle Kunden, die nett seien und sich an die Regeln hielten. Doch die seien, so sagt es Tanja B., immer mehr die Minderheit. „Die Maskenpflicht begrüße ich sehr“, sagt sie. Das gebe ihr und ihren Kolleginnen und Kollegen mehr Sicherheit, hofft sie. Von ihren Kunden wünscht sie sich mehr Rücksicht und Mitgefühl. „Wir arbeiten jeden Tag hart dafür, dass unsere Kunden gut und sicher einkaufen können. Und möchten abends dann gesund nach Hause gehen.“ (*Name geändert, der Redaktion bekannt)