Tabubrüche: Das Bistum Essen wird über Sex reden müssen

An Rhein und Ruhr. Das Bistum Essen startet eine Studie, die an alysieren soll, warum es immer wieder Missbrauch gibt. Das Ergebnis könnte an viele Tabus rühren.

Womöglich hat Bischof Franz-Josef Overbeck gestern nichts weniger eingeleitet als den Untergang der katholischen Kirche wie wir sie kannten – so wie Gorbatschows Glasnost den Zerfall des Ostblocks einleitete.

Denn wenn die Soziologen und Psychologen aus München ihre Studienarbeit ernst nehmen und tatsächlich die institutionellen Strukturen und Bedingungen des Missbrauchs aufdecken, analysieren und Vorschläge zur Veränderung unterbreiten, werden sie sehr schnell an die Grundfesten der katholischen Kirche geraten.

Welches Bild von Männlichkeit und Sexualität habe ich, wenn ich den Zölibat fordere? Welches Frauenbild, wenn ich ausschließlich Männern Führungsrollen zubillige? „Kirchliche Sexualmoral, Sexualität im priesterlichen Leben, wie wird in der Priesterausbildung über Sexualität gesprochen – das wird auf jeden Fall bei der Studie eine Rolle spielen – da kommen wir gar nicht dran vorbei“ machte die beauftragte Soziologin Helga Dill deutlich.

Was heißt es, wenn nicht nur der Segen von oben kommt, sondern auch jede Art von Weisung? Was bedeutet es, wenn in der Kirche Sexualität meist entweder eingeschnürt in ein Korsett von Verboten auftritt? Oder in der Komplettverhüllung, im Mantel des Schweigens?

Wie muss man als Mensch beschaffen sein, wenn man den Zölibat leben will?

Neben Essen, Atmen und Schlafen ist Sexualität einer der beherrschenden Triebe jedes Menschen. Eine Institution, die sich der Zügelung, ja Unterdrückung und Tabuisierung dieses Triebs verschrieben hat, muss mit schwerwiegenden Folgen rechnen – auch für jede Persönlichkeit, die sich diesem Regime unterwirft. Die Frage, wie man als Mensch verfasst sein muss, um die Sexualmoral der katholischen Kirche oder gar den Zölibat tatsächlich leben zu können, ohne Schaden an Leib und Seele, die muss sich jeder selbst stellen.

Generalvikar Klaus Pfeffer, der das Münchener IPP vor Vergabe der Studie besuchte, berichtete gestern: „Ihre Forschungsberichte über den Missbrauch in Kloster Ettal waren für mich erschütternd.“ Er fügte an: „Es geht nicht nur darum zu gucken, wer ist Täter, wer ist Opfer? Sondern auch darum: Wo haben Eltern den Kindern kein Gehör geschenkt? Wie ist das in meiner Berufsgruppe? Wo und wie wird bei uns über Sexualität gesprochen?“ Und er gestand: „In meiner Ausbildung hatte ich mit Priestern zu tun, die später beschuldigt wurden. Man erinnert sich: Da ist doch was gewesen.“

Es ist nicht so, dass die katholische Kirche ein Monopol auf Fragen von sexuellem Missbrauch und die Ausbildung von männerdominierten Hierarchien hat. Da gibt es bei anderen Religionsgemeinschaften, in Firmen, Vereinen, Parteien ebenso beschämende Konkurrenz – gefühlt überall, wo Menschen Macht über andere Menschen haben, bricht sich das Virus des sexuellen Missbrauchs Bahn.

Was wird aus Zölibat, Hierarchie und dem Priestertum des Mannes?

Auch kann man fragen, was es über die Fragesteller aussagt, wenn sie bei allen Themen der Kirche immer wieder den Aspekt der Sexualmoral in den Mittelpunkt stellen und warum Kirche zu keiner gesellschaftlichen Frage so viel sagen und verteidigen muss wie bei diesem Thema.

Das Bistum Essen muss sich vergegenwärtigen, dass am Ende der Studie stehen könnte, dass es genau diese Elemente sind – eine rigide Sexualmoral, das Zölibat, das männliche Priestertum, das Beichtsakrament, die hierarchische Strukturen – die die katholische Kirche zu einem Ort gemacht haben, in dem Missbrauch tausendfach möglich wurde.

Franz-Josef Overbeck scheint dies bewusst zu sein, denn er hat an die Studie einen Anspruch gelegt, den man mit Fug und Recht als himmelhoch beschreiben kann. „Die Studie wird eine ganze Menge Unruhe auslösen. Es ist uns wichtig, das auch zu tun“, sagte er. Er wird wissen: Eine Psychotherapie sorgt bei bis zu einem Drittel derer, die sich in die höllischen Tiefen der eigenen Seele wagen, für eine Verschlimmerung – die oft der Heilung vorausgeht. „Die Erkenntnis kann schmerzhaft sein, es wird womöglich Erkenntnisse geben, die ein Bistum insgesamt herausfordern können“, so Overbeck.

Ein Schritt ins Fegefeuer für das Bistum Essen

Es gehe ihm nicht nur um den Anspruch, „eine Kultur herzustellen, in der Missbrauch eingedämmt werden kann“. Sondern das Bistum Essen , so Overbeck, soll beispielgebend sein in missbrauchsvermeidenden Strukturen, damit es auch gesamtgesellschaftlich eine Veränderung gibt. Wohlgemerkt: Sein Anspruch ist nicht nur, dass die katholische Kirche ein Ort ist, in der sexuelle Gewalt so gut wie eben menschenmöglich verhindert wird.

Sein Anspruch ist, dass die katholische Kirche in Struktur und Prävention Vorbild sein will für andere gesellschaftliche (Macht)-Strukturen vom Sportverein über Schulen, Firmen und Kulturinstitutionen. Das sagt er als ein Vertreter jener Organisation, die in letzten Jahrzehnten ihre Autorität in Sachen Sexualmoral völlig verspielt hat.

Vielleicht, weil die Menschen ahnen, was alles da auch im persönlichen Bereich verdrängt wird. Das Bistum Essen und sein Oberhirte haben einen Schritt getan, der im Fall des Gelingens die Machtstrukturen in vielen Bereichen der Gesellschaft in Frage stellen könnte. Das mag dem einen notwendig und dem anderen leichtsinnig scheinen. Der Bischof hat einen Schritt getan, sein Bistum in ein Fegefeuer zu führen, das seine Existenz gefährden kann. Ihn dennoch zu wagen, zeugt von – Gottvertrauen.