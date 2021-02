Trotz Corona: Hafenbetreiber Duisport meldet Containerrekord

An Rhein und Ruhr. Containerumschlag legte 2020 um fünf Prozent. Warenverkehr mit China wurde bedeutend gesteigert. Duisport begrüßt Mega-Hafenfusion in Belgien.

Trotz Corona-Krise hat Hafenbetreiber Duisport seine Zahlen beim Containerumschlag im vergangenen Jahr erneut gesteigert. Mit 4,2 Millionen TEU liege man um 5% über dem Vorjahr und auf einem neuen Rekordniveau, berichtete das Unternehmen an diesem Montag (15. Februar 2021) in Duisburg. TEU steht für 20-Fuß-Standardcontainer.

Der Güterumschlag insgesamt lag bei knapp 59 Millionen Tonnen - und damit etwa drei Prozent unter 2019. Das Minus beruhe auf dem "politisch-bedingtem Wegfall der Kohleumschläge", hieß es. Mit Blick aufs Klima werden immer mehr Kohlekraftwerke abgeschaltet, in der Folge muss auch weniger Steinkohle eingeführt werden, nachdem in Deutschland selbst keine mehr gefördert wird.

Hafen-Chef Staake: "Unsere Strategie geht auf"

Das Plus im Containergeschäft ist laut Duisport-Chef Erich Staake "nicht allein pandemiebedingten Nachholeffekten geschuldet". Insbesondere der Güterverkehr mit China . Laut Staake zahlt es sich aus, dass im Frühjahr - auf dem ersten Höhepunkt der Coronakrise - weitere Ziele hinzugenommen wurden, etwa Jinan in Nordostchina und Changsha in Zentralchina. Im Jahresverlauf kam eine wichtige Verbindung an das Perlflussdelta hinzu, wo bedeutende Unterhaltungselektronik-Firmen ansässig sind.

Bis zu 60 Güterzüge verkehren nun Woche für Woche , noch 2019 waren es 35 und 40 gewesen. "Erfreulich" entwickeln sich den Angaben zufolge auch die Warenverkehre mit Osteuropa. Insbesondere das Trailergeschäft mit Polen habe sich als Wachstreiber erwiesen. "Wir haben unsere Position als bevorzugter Zielpunkt für osteuropäische und asiatische Güterverkehre nach Europa systematisch ausgebaut", .

Traditionell enge Bande zwischen Niederrhein und Belgien

Der Ausblick fällt vorsichtig-zurückhaltend aus. "Wir sind im zweiten Jahr der Pandemie noch erheblichen Unsicherheiten ausgesetzt und keinesfalls über den Berg", warnte der Duisport-Vorstandsvorsitzende. Eine Verunsicherung der Verbraucher könne schwerwiegende Folgen für die Logistik haben. Duisport sieht sich aber gut aufgestellt: Ansiedlungen wie die von dürften für "weitere Impulse im Güterumschlag" sorgen, hieß es.

Positiv blickt man bei Duisport auf die jetzt beschlossene Fusion der belgischen Seehäfen Antwerpen und Zeebrügge. „Wir begrüßen das, das wird unser Netzwerk weiter stärken“, sagte ein Duisport-Sprecher auf Nachfrage. Die Bande zwischen dem Niederrhein und Belgien sind traditionell eng. Duisport ist am Antwerpener Gateway-Terminal beteiligt, zudem gibt es regelmäßige Zugverbindungen nach Zeebrügge.

Antwerpen und Zeebrügge waren Konkurrenten

Die beiden belgischen Häfen waren über Jahrhunderte Konkurrenten, nach langen Verhandlungen gibt es jetzt grünes Licht für ein Zusammengehen. Der künftige Doppelhafen soll auf einen Gesamtumschlag von 278 Millionen Tonnen kommen, in Medien ist von „Europas neuem Superhafen“ die Rede. Antwerpen hat seine Stärken bei Stückgut und Containern, Zeebrügge hat sich bei Autoexporten nach Übersee und als "Energiehafen" profiliert.