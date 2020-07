Unbekannte zerstören zwei Geldautomaten in Ratingen

Unbekannte haben einen Geldautomat in einem Supermarkt in Ratingen-West zerstört.

Ratingen. Unbekannte haben zwei Geldautomaten in Ratingen in der Nacht zu Freitag zerstört. Ob zwischen beiden Fällen eine Verbindung besteht, ist unklar.

Unbekannte haben in Ratingen (Kreis Mettmann) einen Geldautomaten mit Gas gesprengt. Zeugen hatten am frühen Morgen einen lauten Knall gehört, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Durch die Explosion wurde auch die anliegende Hausfassade in der Straße An der Hoffnung stark beschädigt.

Eine Fahndung laufe. Zeugen haben am Tatort drei junge und dunkel gekleidete Männer gesehen, die nach der Explosion auf BMX-Fahrräder flüchteten. Die Männer sollen sich außerdem in einer fremden Sprache verständigt haben.

Weiterer Geldautomat in Supermarkt in Ratingen zerstört

Bereits kurz zuvor waren drei unbekannte Täter in einen Supermarkt an der Erfurter Straße eingebrochen und hatten sich dort ebenfalls an einem Geldautomaten zu schaffen gemacht und diesen zerstört. Es gab den Angaben nach aber keine Explosion.

Der gesprengte Geldautomat an der Straße „An der Hoffnung“ in Ratingen-Breitscheid. Foto: Polizei Ratingen / Polizei ratingen

Die Kriminellen versuchten vielmehr, den Automaten aus seiner Verankerung zu reißen. Dazu fuhren sie mit einem weißen Kleintransporter rückwärts in das Foyer des Marktes und flüchteten anschließend mit der Beute.

Die Unbekannten werden von der Polizei als „jugendliche“ Männer beschrieben. Zwei der Täter sollen 1,70 Meter groß sein und „auffallend schlank“ sein. Sie trugen dunkle Kleidung und hatten Kapuzen auf. Eine Beschreibung des Fahrers gibt es bislang nicht.

Polizei Ratingen sucht nach Zeugen

Zeuge wollen außerdem in Tatortnähe in der Nacht einen schwarzen BMW-Kombi mit niederländischen Kennzeichen und drei muskulös wirkende Männer gesehen haben. Ob sie und das Auto in einem Zusammenhang mit der Tat stehen, ist bislang unklar.

Wie viel Geld erbeutet wurde, werde jetzt ermittelt. Unklar war zunächst, wie hoch der Schaden ist und ob zwischen den beiden Fälle eine Verbindung besteht. Die Polizei fahndet derzeit nach den Tätern. Unter anderem kam in der Nacht auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Allerdings blieb die Suche bislang erfolglos. Die Polizei bittet daher dringend um Hinweise. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 02102/99816210 melden. (dpa/red)