Veganuary – ein fleischloser Start ins neue Jahr

Essen Durch den Veganuary starten 500.000 Menschen ohne tierische Produkte ins neue Jahr. Was dahinter steckt und an wen es sich richtet.

Vom gelernten Schlachter zum Vegetarier zum Teilnehmer beim Veganuary. Peter Tietz‘ Einstellung zur Ernährung hat sich im Laufe seines Lebens stark gewandelt. „Bis vor fünf Jahren war ich noch der Fleischfetischist schlechthin“, erzählt er. „Bei jedem Grillfest habe ich das Grillgut vorbereitet, Fleisch gab es im Überfluss.“ Durch eine Wette mit seiner vegan lebenden Tochter probierte er sich an einer vegetarischen Ernährung. „Sie meinte: Das hältst du keine 14 Tage lang aus.“ Mittlerweile sind es sechs Jahre. „Ich vermisse nichts! Mir geht es gut, ich habe 35 Kilogramm abgenommen und meine Blutwerte sind besser“, sagt Tietz.

Mit dem Veganuary geht der am Niederrhein tätige Vertriebsleiter nun noch einen Schritt weiter. Einen Monat lang verzichtet er auf das gelegentliche Frühstücksei oder die Scheibe Käse auf dem Brot. Mit seiner Teilnahme beim Veganuary will der bald 60-jährige gerade Menschen in seinem Alter zeigen, dass es auch ohne Fleisch geht. „Wir haben nur diese eine Erde und ich will, dass auch meine Enkelkinder noch etwas von ihr haben.“

Der Veganuary unterstützt Teilnehmende bei der veganen Ernährung

Beim Veganuary handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation und Bewegung, die seit 2014 weltweit über eine Millionen Menschen zu einer rein pflanzlichen Ernährung im Januar motiviert hat. Allein in diesem Jahr sind noch einmal über 500.000 Teilnehmende hinzugekommen. Interessierte können sich online registrieren und bekommen einen Monat lang Tipps, Hintergrundinformationen und Rezepte für ein fleischfreies Leben zugeschickt. Supermärkte reagieren mit rein pflanzlichen Aktionsangeboten auf die erhöhte Nachfrage.

Und das Interesse an einem Wandel des Fleischkonsums ist da. Auch der Fleischatlas 2021, veröffentlicht von der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), der die globalen Zusammenhänge des Fleischkonsums und der industrialisierten Produktion darstellt, bestätigt eine sinkende Lust auf tierische Produkte. Besonders bei der jüngeren Bevölkerung: Mehr als 70 % der 15- bis 29-jährigen lehnen die Fleischproduktion in Deutschland in ihrer jetzigen Form ab. 40 % der Befragten geben an, wenig Fleisch zu essen und 13 % ernähren sich ausschließlich vegetarisch oder vegan. Das sind doppelt so viele wie im Gesamtdurchschnitt der Bevölkerung. Doch auch die Zahl in der Gesamtbevölkerung steigt an: Vor zehn Jahren lebten noch 4,3 Prozent fleischlos, heute sind es nach verschiedenen Studien etwa 6 Prozent.

Veganer Ernährungsberater ist vom Veganuary überzeugt

Trotzdem appelliert der Fleischatlas an die Politik, den Verbrauch von Fleisch in Europa noch einmal um mindestens die Hälfte zu reduzieren. Denn trotz der genannten Trends wächst die globale Fleischproduktion weiter an. Klima und Biodiversität können nur geschützt werden, wenn Industrieländer wie Deutschland ihren Fleischkonsum halbieren, so der Fleischatlas. Und er nennt noch ein weiteres Problem: Der Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung führt zu immer mehr resistenten Keimen. Hierdurch wird die Wirksamkeit von Antibiotika bedroht, einem der wichtigsten Mittel der Humanmedizin.

Diese Fakten kennt auch der Essener David März. Er ist ausgebildeter Ernährungsberater, Coach für eine pflanzliche Lebensweise und vom Konzept des fleischlosen Monats überzeugt. „Der Veganuary bietet den Leuten die Möglichkeit, sich bewusster mit ihrer Ernährung auseinanderzusetzen. Viele wissen gar nicht was genau, was sie essen.“ Schon der eine Monat habe bei einer halben Millionen Teilnehmenden einen sichtbaren Einfluss. „Der Veganuary lässt sich zu jedem Zeitpunkt durchführen. Auch im Februar oder April – ausprobieren und Leben retten“, appelliert März.

Veganuary-Teilnehmer Tietz wird oft verkannt

Seit 2013 ernährt er sich frei von tierischen Produkten. Angefangen hatte es mit gesundheitlichen Beschwerden, führte über ausgiebige Recherchen zur veganen Ernährung und am Ende zu einer Ausbildung zum Ernährungsberater. „Zwei von drei Todesursachen lassen sich durch eine gesunde Lebensweise vorbeugen“, sagt er. „Warum sollte man einmal die Woche tierische Produkte essen, wenn man die gleichen Inhaltstoffe, etwa Proteine oder Vitamine, auch aus Pflanzen ziehen kann?" Auch mit einem Klischee über vegane Ernährung möchte er aufräumen: „Das B12 wird von Mikroorganismen aus der Erde gebildet, die sich im Darm ansiedeln. Den Tieren der heutigen Intensivlandwirtschaft wird das Vitamin in synthetischer Form dem Futtermittel beigemischt, da die Tiere nur selten auf der Weide grasen. Es als Mensch zu supplementieren, spart nur den Umweg über die Tiere.“ Ansonsten rät er allen Veganuary-Interessierten, sich nicht stressen zu lassen. „Einfach mal ausprobieren, den gut recherchierten Input mitnehmen und im Supermarkt mal zur fleischlosen Alternative greifen.“

Veganuary-Teilnehmer Peter Tietz hofft, mit seiner Teilnahme auch mit Vorurteilen aufräumen zu können. Noch immer gäbe es auch in seiner Bekanntschaft großen Unglauben über seine fleischfreie Ernährung. „Wenn meine Frau vegetarische Produkte kauft, denken immer alle, meine Frau würde sich vegetarisch ernähren, weil sich viele Leute nicht vorstellen können, dass ein Mann in meinem Alter fleischlos lebt.“ Doch wenn er heute mit Freunden grillt, fühlt er sich mit Veggie-Wurst und Gemüse als Gewinner. „Während die anderen nach dem Fleischverzehr müde in ihren Sesseln sitzen, bin ich topfit. Der Körper verarbeitet pflanzliche Nahrung viel leichter“, sagt er.