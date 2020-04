Vorbereitungen trotz Corona: Freibäder hoffen auf Öffnung

An Rhein und Ruhr. In den Freibädern der Region wird gerade gewerkelt und geputzt. Ob es 2020 überhaupt eine Freibadsaison geben wird, steht aber noch nicht fest.

Sommer, Sonne – und auch Freibadspaß? Je länger die Corona-Pandemie die Gesellschaft einschränkt, umso größer werden die Sorgen bei den Freibädern an Rhein und Ruhr. Volle Liegewiesen, lange Schlangen am Sprungturm und der Pommesbude und unbeschwerter Badespaß – all das ist mit Kontaktverbot und Abstandsregeln kaum vorstellbar. Viele Betreiber, ob privat oder kommunal, stecken derzeit mitten in den Vorbereitungen für die kommende Saison und stehen doch vor der Ungewissheit, ob und wenn ja, wann sie in diesem Frühling oder Sommer starten können. Manch einer hätte gerne das derzeit trockene und sonnige Wetter genutzt, um Badegäste zu begrüßen. Doch daraus wird vorerst nichts.

Bis zum 3. Mai müssen die Bäder definitiv geschlossen bleiben. „Es ist noch zu früh, darüber zu spekulieren, was danach kommt“, sagt Konstanze Ziemke von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen. Man sei auf die Vorgaben der Politik angewiesen und auf die schaue man jetzt. In einem Pandemieplan für die Bäder hatte der Verein festgehalten, dass es derzeit keinen Grund gebe, die Freibadsaison abzuschreiben. Immerhin könne man sich „im Wasser nicht anstecken und Bewegung an der frischen Luft und viel Sonne sind günstige Einflussfaktoren für das Immunsystem.“ Dafür müssten aber „zusätzliche Maßnahmen der Begrenzung der Besucherzahl und Aufsicht“ getroffen und strengere Hygienemaßnahmen umgesetzt werden, so der Verein.

Geschlossene Freibäder: "Es tut schon weh"

Für die Betreiber ist die aktuelle Situation nicht besonders schön. „Es tut schon weh, so schöne Anlagen nicht nutzen zu können“, sagt Franz Dümenil, Betriebsleiter des Revierparks Vonderort in Oberhausen und Nienhausen in Gelsenkirchen. Derzeit würden fällige Sanierungsarbeiten und Vorbereitungen erledigt, so Dümenil, allerdings „mit angezogener Handbremse“. Im benachbarten Essen laufen die Arbeiten für die diesjährige Freibadsaison hingegen auf Hochtouren, wie die Stadt mitteilt: „Zu diesen Arbeiten im Grugabad, in den Freibadteilen der Schwimmzentren Oststadt und Kettwig sowie in den Bädern Dellwig und Steele gehören natürlich das Ablassen des über die Wintermonate verbliebenen Wassers und die Erneuerung der Farbanstriche in den Becken.“ Außerdem wolle man Fliesenarbeiten, Instandhaltungen an Gebäuden sowie Grünpflege erledigen.

Und auch in Duisburg, Moers und am Niederrhein laufen die Saisonvorbereitungen. „Wir bereiten uns so weit vor, wie wir können“, sagt etwa Martin Christoph, Betriebsleiter im Rheinbad in Wesel. Man wolle kurzfristig startklar sein, sollte es eine Erlaubnis geben. Aktuell sei man in Überlegungen, ob und wie ein eingeschränkter Betrieb möglich wäre, wenn er denn erlaubt würde – wie sich etwa Gedränge an der Kasse vermeiden ließe oder ob Liegen weiter auseinander gestellt werden können. Durch die Weitläufigkeit der Anlage, wäre das theoretisch denkbar, meint der Betriebsleiter, aber „da wäre dann auch jeder einzelne Gast gefragt, den Abstand zu wahren.“

Öffnung Anfang Mai kaum noch möglich

Einige Freibad-Betreiber gehen aber nicht davon aus, dass sie schon Anfang Mai wieder öffnen dürfen. „Sicher ist das mit dem 4. Mai ja nicht. Ich hab eher die Befürchtung, dass es noch einen Monat oder zwei später wird“, sagt Helmut Wisniewski, Vorsitzender des Freibad-Vereins in Dingden. Auch Christoph Müllmann vom Panoramabad Pappelsee in Kamp-Lintfort glaubt nicht an einen Start im Mai: „Wir hoffen vielleicht etwas von der zweiten Hälfte der Saison zu haben“.

Eher weniger Hoffnung hat hingegen Voerdes Bürgermeister Dirk Haarmann: „Ich kann mir nicht vorstellen, solange kontaktreduzierende Maßnahmen für den öffentlichen Raum gelten und Sportstätten geschlossen sind, dass Freibäder öffnen dürfen“, sagt er ganz klar. „Die Infektionsgefahr macht nicht an der Freibad-Pforte Halt.“ Und auch Jens Vatheuer, Betriebsleiter im Aquapark in Oberhausen, ist wenig optimistisch: „Wir wären nicht überrascht, wenn wir nicht öffnen dürfen dieses Jahr“, sagt er. „Eine Badesaison 2020 stellen wir uns als unrealistisch vor.“

Freibäder stellen auch schon Personal ein

Während die Vorbereitungen in fast allen Bädern gewohnt weiterlaufen, zeigen sich bei der Einstellung von Saisonarbeitskräften aber ein paar Unterschiede. So stellt etwa die Stadt Duisburg wie in „normalen Jahren“ weiter ein, während etwa im Strandbad Tenderingssee in Hünxe derzeit weniger Aushilfen eingestellt werden, wie Jana Reinartz, Pressewartin des Betreibervereins erklärt. Davon ab werden festangestellte Badangestellte mancherorts aber auch außerhalb ihres gewohnten Arbeitsplatzes eingesetzt. In Voerde sollen sie beispielsweise auch den städtischen Ordnungsdienst bei der Kontrolle der Corona-Schutzmaßnahmen unterstützen.

Sollte die Saison stark verspätet starten oder ganz ausfallen, könnte das für so manches Freibad existenzbedrohend sein. Vor allem private Träger könnten durch ausbleibende Einnahmen und weiterlaufende Kosten in finanzielle Schieflage geraten. Es helfe, dass die beiden Vorjahre durch das sonnige Wetter besonders gut liefen, sagt Jana Reinartz. „Härter wird es für die Imbissbudenbetreiber, die ja ihren Jahresumsatz davon bestreiten müssen.“

DLRG in Sorge vor mehr Badetoten

Dürfen Freibäder nicht öffnen, könnte es an heißen Tagen viele Menschen zur Abkühlung an die örtlichen Seen, Flüsse und Kanäle ziehen. Was mit einer großen Gefahr einhergeht. „Wir sehen das mit einer gewissen Sorge, dass Menschen in Freigewässer gehen und dabei eher in Gefahr geraten“, sagt Michael Grohe, Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Landesverband Nordrhein. Leute könnten die Risiken, die es in Freigewässern gibt, nicht richtig einschätzen. Ebenfalls Sorgen bereitet den Wasserrettern, dass es unmöglich ist, im Wasser entsprechende Schutzkleidung zu tragen.

Im vergangenen Jahr 2019 habe es in NRW 65 Badetote gegeben, so die DLRG. Das waren zwei Menschen mehr als noch im Vorjahr. Bundesweit ging die Zahl im vergangenen Jahr dagegen spürbar auf 417 Todesfälle durch Ertrinken zurück (2018: 504).