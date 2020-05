Wallfahrtseröffnung in Kevelaer: Ein besonderes Pilgerjahr

Schlange stehen für einen besonderen Gottesdienst: Nur 150 Gläubige durften in diesem Jahr bei der traditionellen Wallfahrtseröffnung in der Kevelaerer Marienbasilika dabei sein. Und damit sie beim Gottesdienst, der immer am 1. Mai stattfindet, dabei sein konnten, standen einige Menschen schon seit vor 9 Uhr vor der Kirche – mit Abstand. „Für mich stand sofort fest, dass ich versuchen würde, einen Platz zu bekommen“, erzählt eine Besucherin aus Issum. „Ich komme jedes Jahr zur Eröffnung her und wollte das auch unter den schwierigen Bedingungen jetzt machen.“

Es ist eine der ersten Messen in NRW, die nach der Aufhebung der strikten Corona-Beschränkungen überhaupt wieder möglich sind. Fast alle, die in die Kirche hineingehen, tragen Mundschutz. Die Plätze sind markiert, zwei Meter Abstand liegen dazwischen.

Keine Blaskapelle auf dem Vorplatz

Leer sieht das aus, normalerweise passen hier 800 Gläubige hinein. „Wir waren sehr, sehr vorsichtig in der Planung und haben uns gut überlegt, ob wir das überhaupt machen können“, erklärt Bastian Rütten, theologischer Referent der Wallfahrt. Die Maßgaben von Bund und Land habe man noch „überboten“.

Auszug aus der Marienbasilika: Auf dem Vorplatz wartete dieses Mal keine große Menschenmenge. Foto: Fabian Strauch / dpa

Die Wallfahrt, das ist ohnehin klar, wird in diesem Jahr eine andere. „Große Pilgergruppen wird es auf absehbare Zeit nicht geben“, so Rütten. Der einzelne Pilger sei aber weiterhin willkommen in Kevelaer, deswegen sei auch die Eröffnung so wichtig. Menschen, die zur Risikogruppe gehören, habe man dringend empfohlen, zu Hause zu bleiben. Kein Orchester und keine Chöre sorgen für das feierliche musikalische Rahmenprogramm, nur der Mädchenchor ist mit fünf Sängerinnen vor Ort. Einige wenige, ältere Messdiener sind dabei. Die Übertragung des Gottesdienstes auf dem Vorplatz der Basilika fällt aus, die Vereine und Bruderschaften haben nur einzelne Mitglieder mit ihren Fahnen geschickt. Die Kommunion wird von den Geistlichen mit Mundschutz und vorherigem Desinfizieren ausgeteilt – ein gewöhnungsbedürftiges Bild.

„Mein Herz bebt in dieser Stunde“

Die Stimmung ist trotz vieler Änderungen aber feierlich, der Gottesdienst wird im Fernsehen, Internet und über das Radio übertragen. Und es gibt eine Premiere: Der neue Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, ist gekommen. Erstmal öffnet der Bischof das Pilgerportal der Marienbasilika mit drei symbolischen Hammerschlägen - und zwar nicht wie sonst von außen, sondern von innen. „Mein Herz bebt in dieser Stunde, weil wir zum ersten Mal nach vielen Wochen wieder gemeinsam die Messe feiern können“, so der Bischof. Gleichzeitig ruft er weiterhin zu Vorsicht und Rücksicht auf.

Lobend erwähnte der Limburger Bischof „die vielen kreativen Ideen“, die in den vergangenen Wochen in Familien und kleinen Gemeinschaften entstanden seien.“ In seiner Predigt beschäftigt sich Bätzing vor allem mit den Schwerkranken und Sterbenden in den Krankenhäusern und Pflegeheimen, die ihren letzten Weg aufgrund der Besuchsverbote alleine gehen müssten. Auch Kurzarbeit und Existenzsorgen würden viele Menschen sehr belasten. Das Coronavirus beschreibt er als „Plage der Menschheit“. „Wie eine Dornenkrone hat sie sich auf unser Leben gelegt und verursacht so viel Leid, Tod, Ängste und Unheil. Das alles wird uns über Jahre und Jahrzehnte belasten“, so Bätzing.

Kritik an Urteil zur Sterbehilfe

Ungewöhnlich leer: Nur 150 Gläubige durften kommen. Foto: Fabian Strauch / dpa

Scharf kritisiert er das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Sterbehilfe. „Das Urteil erschüttert mich“, sagte er. Die Selbsttötung werde nun zum Inbegriff der Autonomie des Menschen, wohingegen bisher das Recht des Lebens als oberstes Prinzip gegolten habe. Die Karlsruher Richter hatten entschieden, dass jeder das Recht habe, selbstbestimmt zu sterben – auch mit Hilfe Dritter. Das gelte nicht nur für Kranke. Bätzing sagte, die Christen seien aufgefordert, ihren Einsatz für die Palliativmedizin und die Hospizarbeit jetzt noch weiter zu verstärken.

Kevelaer gilt als zweitgrößter Pilgerort in Deutschland hinter Altötting in Bayern. Ziel der Gläubigen ist die Gnadenkapelle mit dem Marienbild „Trösterin der Betrübten“. Bis zum offiziellen Ende der Pilgerzeit im November würden normalerweise rund 800.000 Pilger in der niederrheinischen Stadt erwartet. Wegen der Corona-Pandemie wird es dieses Jahr wohl eine Wallfahrt ohne organisierte Pilgergruppen. Der Leitgedanke der diesjährigen Wallfahrtssaison ist dem Alten Testament entnommen: „Ich bin, wo Du bist!“ (Ex 3,14). Die Wallfahrt in Kevelaer geht auf das Jahr 1642 zurück.