Warum der Führerschein teurer wird

An Rhein und Ruhr. In den Fahrschulen am Niederrhein und im Ruhrgebiet ändert sich einiges. Wer einen Führerschein machen möchte, sollte sich informieren.

Eine Fahrprüfung macht schon per se nervös. Jetzt müssen sich die Fahrschüler noch rund zehn Minuten länger gedulden, bis sie wissen, ob sie bestanden haben oder durchgefallen sind. Zudem wird der Führerschein teurer. Mit Beginn des neuen Jahres hat sich die Prüfung in den Fahrschulen an Rhein und Ruhr geändert. Mitten im Lockdown.

Hinter dem sperrigen Begriff „Optimierte Praktische Fahrerlaubnisprüfung“ mit der ebenso sperrigen Abkürzung OPFEP verbirgt sich Folgendes: Statt wie bisher mit einem Stift und Zettel sitzt der Fahrprüfer nun mit einem Tablet-Computer neben dem Fahrschüler und füllt ein standardisiertes digitales Protokoll aus. Am Ende gibt es ein detailliertes Ergebnis mit der Einschätzung des Fahrkönnens. In einem Gespräch reflektiert der Prüfer die Fahrleistung mit dem Schüler.

Benzinpreise steigen deutlich

All das führt dazu, dass die Fahrprüfung etwas länger dauert: statt 45 Minuten nun 55. Unter anderem dadurch steigt auch der Preis. Die Prüfung werde teurer, dazu steige der Preis für Benzin, erklärt Volker Freigang, zweiter Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes Nordrhein, im Gespräch mit der Redaktion. Konkret bedeutet das: Eine praktische Fahrerlaubnisprüfung in der Klasse B (Pkw) kostete im vergangenen Jahr 91,75 Euro, seit dem 1. Januar 2021 werden 116,93 Euro fällig, gibt der für die Prüfungen zuständige TÜV Rheinland auf Anfrage an. Die Mehrwertsteuer-Angleichung um drei Prozent von 16 auf 19 Prozent sei darin bereits enthalten.

„Die neue Prüfung trägt zur Vergleichbarkeit bei“, meint Volker Freigang, der selbst Fahrschulen in Wesel und Hamminkeln betreibt. „Wenn jemand durch die Prüfung fällt, gibt es drei unterschiedliche Geschichten: die des Schülers, die des Prüfers und die des Fahrlehrers“, sagt Freigang. Kurzum: Von der neuen Prüfung verspricht man sich durch das vorgegebene Prüfprotokoll mehr Transparenz und Objektivität. Das Programm unterscheide zwischen leichten, mittleren und schweren Fahrfehlern. Am Ende habe der Prüfer das letzte Wort. Er kann auch besonders gute Leistungen in dem Prüfprotokoll notieren. Schwerer werde die Fahrprüfung aber nicht, meint Freigang.

25,85 Prozent der Prüflinge fallen in NRW durch den praktischen Test

Bei der Fahrschule Nick mit Filialen in Duisburg, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg ist die neue Prüfung noch nicht oft zum Einsatz gekommen, weil aufgrund des Lockdowns die Fahrschulen nur unter bestimmten Bedingungen Unterricht anbieten dürfen. Inhaber Holger Nick will erst noch Erfahrungen mit der neuen Prüfung sammeln, sieht die Neuerung allerdings kritisch. Seine Meinung: Wer bestanden hat, schaue sich das Prüfprotokoll eh nicht an. Und derjenige, der durchfällt, habe nach der Prüfung keinen Nerv für eine direkte Reflektion. Das werde eher ausführlich in der nächsten Fahrstunde besprochen.

Im vergangenen Jahr haben in NRW 98.895 Menschen einen Führerschein erworben. Nach TÜV-Angaben waren 25,85 Prozent davon zuvor mindestens einmal bei der praktischen Prüfung durchgefallen. Die Theorie-Prüfung ist allerdings die größere Hürde, hier haben im vergangenen Jahr 37,34 Prozent der Prüflinge mindestens einmal nicht bestanden.

Fahrstunden nur für ausgewählte Schüler - und mit FFP2-Maske

Die Theorie-Prüfungen finden derzeit ausschließlich in drei sehr großen Räumen in Duisburg, Kamp-Lintfort und Geldern statt, erläutert Fahrschulinhaber Holger Nick. Den Theorieunterricht bietet er derzeit ausschließlich online an. Eine gute Übergangslösung, „aber es ersetzt auf keinen Fall den Präsenzunterricht“, sagt er. Mimik und Gestik der Schüler ließe sich online nur schwer einschätzen.

Bei den Fahrstunden ist etwas komplizierter. Die dürfen die Lehrer nur denjenigen Schülern erteilen, die bereits mehr als die Hälfte der Ausbildung hinter sich haben. Zudem dürfen nur diejenigen ihre Fahrstunden leisten, für die der Führerschein berufsrelevant ist. Das Tragen von FFP2-Masken ist darüber hinaus Pflicht. Nach dem Lockdown rechnet Nick damit, dass die Fahrschulen einige Stunden und Prüfungen abzuarbeiten haben.

Zulauf hat den Fahrschulen auch eine Regelung aus dem vergangenen Jahr beschert: Autofahrer, die bereits seit mindestens fünf Jahre ihren Führerschein besitzen und älter als 25 Jahre sind, können inzwischen ihren Führerschein für das Fahren von Motorrädern oder -rollern bis zur 125-Kubik-Klasse erweitern – und zwar ohne Prüfung. Ein Blick in die Statistik des Kraftfahrzeugbundesamtes zeigt, dass die Zulassungszahlen von Krafträdern in dieser Klasse stark zugenommen haben.

Vor allem Roller von Piaggio ist gefragt

Wurden im Dezember 2019 gerade mal 710 Motorräder bis 125 ccm zugelassen, waren es im Dezember 2020 schon 4412. Noch deutlicher zeigen das die Zahlen in den Sommermonaten, in denen erfahrungsgemäß die meisten Krafträder angemeldet werden (August 2019: 3710 Zulassungen, August 2020: 8104). Am beliebtesten übrigens: Die Marke Piaggio, zu der auch der Kult-Roller Vespa gehört.

Dass diese Regelung so stark nachgefragt wird, hat Volker Freigang selbst überrascht. Lediglich einige Theorie- und Praxisstunden werden fällig, eine Prüfung, die für viele Menschen abschreckend sei, muss nicht abgelegt werden. „Die Ausbildung geht relativ fix“, sagt Freigang, der die Kosten auf etwa 700 Euro für diese Fahrerlaubnis beziffert. Viele nutzten das Rollerfahren dann als Hobby oder als alternatives Verkehrsmittel, um zum Beispiel günstiger zu pendeln.

Kleine Einschränkung: Diese Fahrerlaubnis gilt nur in Deutschland. Für Fahrschulen sind die Rollerfahrer von heute womöglich die Motorradfahrer von morgen, sprich: potenzielle Kunden. Der TÜV steht der Regelung prinzipiell kritisch gegenüber: „Aus unserer Sicht kein guter Beitrag zur Verbesserung der Verkehrssicherheit“, meint ein Sprecher gegenüber der Redaktion.

Weniger nachgefragt sei hingegen der Führerschein für Mopeds bis 50 Kubik, den inzwischen schon 15-Jährige machen können, so Freigang. Zuvor lag das Mindestalter bei 16 Jahren.

Ab dem 1. April gibt es eine Änderung für Automatik-Wagen

Ab 1. April dieses Jahres wird sich auch für Fahrer von Automatik-Wagen etwas ändern. Wer bislang seine Führerscheinprüfung in einem Automatik-Wagen abgelegt hat, durfte auch nur einen Automatik-Wagen fahren. Ab April gilt: Wer den größten Teil seiner Fahrausbildung und auch die Prüfung in einem Wagen mit Automatikgetriebe absolviert, dazu zehn Stunden in einem Schaltwagen ablegt und eine 15-minütige „Schaltkompetenzprüfung“ macht, der hat den Führerschein B197. Damit darf er dann auch außerhalb Deutschlands alle Getriebearten fahren – sowohl Schalt- als auch Automatikgetriebe.

Für Volker Freigang vom Fahrlehrerverband Nordrhein war dieser Schritt „überfällig“, weil der Anteil der Schaltwagen - unter anderem durch den Einsatz von Elektroautos und Fahrassistenzsystemen - sinkt. „Der Schaltwagen stirbt“, meint er.

Klar ist: Der Beratungsaufwand für Fahrschulen nimmt immens zu. Wer also einen Führerschein machen möchte, sollte sich genau über die einzelnen Klassen und Erweiterungsmöglichkeiten informieren.