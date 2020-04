Warum manche Betriebe am Niederrhein nicht mehr ausbilden

An Rhein und Ruhr In Deutschland gibt es immer weniger Ausbildungsbetriebe. Auch am Niederrhein haben vor allem kleinere Betriebe Probleme, Azubis zu finden.

Weniger als ein Fünftel der Unternehmen bildeten im vergangenen Jahr Lehrlinge aus, heißt es im neuen nationalen Berufsbildungsbericht. Rund 25.000 Bewerber auf eine Lehrstelle blieben 2019 demnach unterversorgt. Der Anteil der Ausbildungsbetriebe lag dem Bericht zufolge im vergangenen Jahr bei 19,7 Prozent - ein Rückgang von rund 3,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Jahr 2009. Damit gibt es in Deutschland immer weniger Ausbildungsbetriebe. Selbst von den großen Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern bildet demnach ein Fünftel gar keine Auszubildenden mehr aus.

25.000 Interessenten bewarben sich laut dem Bericht erfolglos um eine Ausbildungsstelle - ein Plus von 5000 im Vergleich zu 2014/15. Hinzu kommen demnach fast 50.000 Bewerber, die nach einer erfolglosen Ausbildungsplatzsuche weiterhin zur Schule gehen, jedoch nach wie vor Interesse an einer Lehrstelle haben.

Warum bilden nicht mehr Betriebe aus?

Deutlich gesunken ist dagegen die Zahl der unbesetzten Lehrstellen. 53.000 Ausbildungsplätze blieben 2019 laut dem Bericht frei. In den Vorjahren war diese Zahl stetig gestiegen, 2018 lag sie bei knapp 58.000. Im Vergleich zum Jahr 2009 habe sich die Zahl der unbesetzten Stellen jedoch verdreifacht, heißt in dem Bericht.

Auch am Niederrhein ist die Zahl der ausbildenden Betriebe etwas gesunken, bleibt jedoch relativ stabil. Nach Angaben der IHK Niederrhein (dazu gehören Duisburg sowie die Kreise Kleve und Wesel) bildeten im vergangenen Jahr 2989 Betriebe aus, 2018 waren es 3017, 2015 noch 3071. Auch die Zahl der Ausbildungsplätze ist recht konstant. 2019 gab es 4511 neue Plätze, 2015 4530.

Viele Schulabgänger wollen studieren

Doch müssten Betriebe nicht angesichts des Fachkräftemangels eher mehr ausbilden? Jürgen Kaiser, stellvertretender Geschäftsführer des Geschäftsbereiches Aus- und Weiterbildung bei der IHK Niederrhein, nennt vielfältige Gründe, wieso sich manche Firmen schwer tun. „Wir spüren in den letzten Jahren eine deutliche demographische Veränderung“, so Kaiser. Es gebe weniger Schulabgänger und diese würden oft direkt auf eine weiterführende Schule wechseln oder ein Studium beginnen.

Diejenigen, die eine Ausbildung anstrebten, würden sich eher an größere Unternehmen wenden. „Kleine und mittlere, die nicht so bekannt sind, haben es dann noch schwerer geeignete Azubis zu finden und erhalten oft keine einzige Bewerbung“, sagt der Geschäftsführer. Das liege auch daran, dass kleine Betriebe häufig keine Personalabteilung hätten, die viel Zeit für die Bewerbersuche oder Marketingaktionen aufwenden könnte.

Mehrangebot stößt auf sinkende Nachfrage

Dazu, so Kaiser, käme, dass viele erfahrene Fachkräfte nun in Rente gingen. „Hier trifft also ein Mehrangebot auf sinkende Nachfrage“, erklärt Kaiser. Da wolle die IHK weiter gegenwirken und mehr Transparenz auf dem Ausbildungsmarkt schaffen, denn für Azubis sei die Ausgangslage sehr gut. Man wolle noch mehr in die Schulen gehen, entsprechende Speed-Dating-Formate würden jetzt schon sehr gut angenommen werden.

Derzeit, so Kaiser, treibe viele Unternehmen und Schulabgänger aber hauptsächlich die Corona-Krise um. Vonseiten der IHK Niederrhein gibt es noch keine konkreten Zahlen, wie sich die Krise auf die Ausbildungsbereitschaft der Firmen auswirken könnte. Für das Alpener Unternehmen Lemken, das auf die Produktion und den Vertrieb von Landtechnik spezialisiert ist, spielt die Corona-Krise für den kommenden Ausbildungsjahrgang noch keine Rolle. „Die Verträge mit den Azubis wurden bereits im Dezember unterzeichnet und werden selbstverständlich auch alle eingehalten“, so Kristina Kresken aus der Personalabteilung. Für 2021 werden im August und September Stellenanzeigen geschaltet. „Da ist es jetzt noch zu früh, um sagen zu können, wie sich Corona auf die Zahl der Azubis auswirken könnte.“

Ausbildungsbereitschaft auch in Corona-Zeiten hoch

Nach einer Blitzumfrage der IHK Düsseldorf ist die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen aber auch in Zeiten von Corona noch hoch. „Wir können zwar nicht in die Glaskugel schauen, wie sich die Lage am Ausbildungsmarkt konkret entwickeln wird, aber diese ist alles andere als hoffnungslos“, so Jens Peschner, Leiter des Berufsbildungsmarketing der IHK Düsseldorf. Von den über 100 antwortenden Unternehmen wollen nämlich 87 Prozent noch in diesem Jahr ihren Nachwuchs dual ausbilden. „Die Ergebnisse zeigen, dass sich zahlreiche Unternehmen trotz der schwer berechenbaren Entwicklung tatkräftig für ihre künftige Fachkräftesicherung engagieren“, sagt Peschner. Daher werde Ausbildungssuchenden dringend empfohlen, sich jetzt aktiv zu bewerben.

Sorge, sich bei einem Vorstellungsgespräch mit dem Corona-Virus zu infizieren, brauche niemand zu haben. 72 Prozent der Unternehmen wollen Vorstellungsgespräche digital führen, also etwa über Skype.