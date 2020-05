Warum meldet sich Judith nicht?

Vorgestern hab ich den Sommerurlaub geknickt. Ich wollte mit meiner Frau im Auto durch Kroatien, Montenegro und Albanien nach Griechenland und dann mit der Fähre von Athen auf eine Insel. Auch wenn Reisen im Juli durchaus wieder denkbar ist, erscheint mir dieser Ritt doch ein wenig zu gewagt.

Die Stimmung bei uns ist jetzt zappenduster, den längsten Schatten werfen die Stornierungskosten, nur das Schmieden der ersten Pläne zur alternativen Reise durch deutsche Lande schenkt dem Horizont ein zartes Licht.

Naresh aus Bhaktapur hat sich gemeldet

So reist in diesem Sommer nur meine Sorge durch die Welt. Immer wenn ich Corona-Nachrichten aus anderen Ländern lese, höre oder sehe, dann spielt mir mein Gedächtnis dazu ein passendes Portrait auf den Bildschirm. Eine Bekannte, ein Freund, ein Kollege vielleicht. Ich hab in den letzten 50 Jahren auf Reisen viele Menschen getroffen, privat, beruflich. Wie geht’s denen wohl?

Über einige weiß ist per Internet Bescheid: Naresh hat sich jüngst aus Bhaktapur gemeldet, Marija aus Skopje, José aus Nicaragua, Lobzang aus den Bergen Indiens, Ian aus Kanada. Es geht ihnen gut. So weit. Aber sie sind allesamt relativ jung, gesund auch. Was aber ist zum Beispiel mit Judith?

Judith Altmann aus Connecticut in den USA. Zwei E-Mails hab ihr schon geschrieben. Und sie antwortet nicht. Sonst ist sie sofort dabei. Jetzt hängt Schweigen im Netz. Zwei Wochen schon. Das ist nicht gut.

Judith habe ich vor sechs Jahren kennengelernt, durch den Job. Es ist aber eine kleine Freundschaft daraus entstanden. Sie besuchte das Revier, gemeinsam zogen wir durch mehrere Schulen in Essen und Mülheim, dort erzählte sie den Kindern aus ihrem Leben, das so oft an einem mikrofaserdünnen Faden gehangen hatte. Etwa als sie als Teenager in Auschwitz von ihrer jüdischen Familie getrennt wurde, von den Eltern, die in der Gaskammer starben wie die kleinen Geschwister. Oder von ihrer eisenharten Zeit als Zwangsarbeiterin bei Krupp in Essen, vom Lager, von der SS-Frau Erika, die ihr half, von dem SS-Kommandanten, der ihr so gerne mit einem Stock ins Gesicht schlug.

Sie hat die Urenkel der Täter getröstet

Ich habe in der NRZ über den Besuch 2014 geschrieben. Und viel von Judith gelernt. Über die innere Stärke in harten Zeiten. Über die Schönheit der Gnade. Judith hat die Urenkel der Täter getröstet, als die Kinder mit den Verbrechen der Ahnen konfrontiert wurden. 1945 übersteht sie auch den Todesmarsch nach Bergen-Belsen und das Morden dort. Wer das überlebt hat, der lebt für immer. Sagt sie später. Der Satz ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Jetzt schon gar nicht. Dann gestern plötzlich das „Pling“. Mail von Judith. „Ich bin ganz gerührt von eurer Fürsorge“, schreibt sie. „Diese Pandemie ist aber auch wie ein Fluch für die gesamte Menschheit. Drei Monate hocke ich jetzt in dieser Quarantäne. “ Der Grund für die Tage ohne Antwort sei aber nur ihr Computer gewesen. Der hätte sich komplett verabschiedet. „Jetzt endlich ist der neue da, alles ist installiert. Wie geht es euch denn so…?“

Besser, Judith. Du bist wohlauf und wieder zu erreichen. Dann kann ich Dir ja bald gratulieren. Zum 96. Geburtstag.