Warum Stefan Möller täglich mit dem Rad zur Arbeit fährt

Im Stau steht Stefan Möller nie, dabei pendelt er jeden Tag zwischen Dinslaken und Duisburg. Der 58-Jährige fährt seit fast 13 Jahren mit dem Rad zur Arbeit, 48 Kilometer am Tag. Und ist überzeugt davon, dass das für ihn das effektivste Fortbewegungsmittel ist. „Gesund, gut für die Umwelt, nimmt wenig Platz weg und ist auf dieser Strecke fast genauso schnell wie mit dem Auto“, fasst der Dinslakener zusammen. Er sei schon immer radsportaffin gewesen, auch als Jugendlicher Rennrad im Verein gefahren. „Dann gab es mit Mitte 20 aber auch eine Motorrad-Zeit, in der meine Frau und ich viele Touren unternommen haben“, erzählt er. Eigentlich sei das Radfahren aber viel geselliger. „Man unterhält sich mehr und nimmt die Umwelt auch besser wahr“, so Möller, der ursprünglich aus Essen kommt.

Mittlerweile hat der Dinslakener vier Räder: Ein Mountainbike für Fahrten durchs Gelände, ein wettkampftaugliches Rennrad, eins für Reisen, wo große Rucksäcke und ein Zelt verstaut werden müssen, sowie sein Sportrad für den Weg zur Arbeit. „Das ist für mich eine tolle Kombination aus Arbeitsweg und Sport“, sagt Möller. Ein E-Bike kommt für ihn nicht in Frage, oft hängt er auf dem Rückweg bei gutem Wetter sogar noch ein paar Kilometer dran. 24 Kilometer sind es von seinem Haus in Dinslaken-Bruch bis zum Herzzentrum Duisburg-Meiderich, wo Möller als Kardiotechniker arbeitet.

Jeden Morgen ab 5:15 Uhr auf dem Rad

“Beleuchtet wie ein Weihnachtsmann“: Die richtige Kleidung und viele Reflektoren sind für Möller ganz wichtig. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

„Angefangen habe ich 1997, als mir auffiel, dass es mit kleinen Kindern nicht mehr so einfach ist, Sport in den Alltag zu integrieren“, so der zweifache Vater. Er begann zwei bis drei Mal pro Woche, den Arbeitsweg dafür zu nutzen. „Da stand der ökologische Gedanke nicht wirklich im Vordergrund, eher die Fitness.“ Zehn Jahre später wollte seine Tochter dann von ihm wissen, was er eigentlich gegen den Klimawandel unternehme. Möller beschloss, von da an das Auto komplett stehen zu lassen und nur noch Rad zu fahren. „Und das klappt bis heute, außer wenn es friert oder schneit.“

Dafür steht der 58-Jährige jeden Morgen früh auf, um 5:15 Uhr sitzt er schon auf dem Rad, kurvt quer durch Dinslaken und streift Oberhausen in Richtung Duisburg (siehe Karte). „Am schönsten sind Emscherradweg, Hoag-Trasse und der Landschaftspark-Nord, da bin ich komplett vom Verkehr getrennt und kann die Strecke richtig genießen“, erzählt Möller.

Im Schnitt fährt er 25 Stundenkilometer, nach 45 Minuten ist er am Ziel, duscht und frühstückt im Herzzentrum. „Wäre das nicht möglich, würde ich das nicht machen“, sagt er. Trotzdem ist er dort der einzige, der regelmäßig zur Arbeit radelt. „Die Ausrüstung ist neben dem passenden Rad das wichtigste.“ Er sei stets „beleuchtet wie der Weihnachtsmann“. Möller hat eine hellere Beleuchtung gekauft, zudem überall Reflektoren und auch spezielle Felgenreflektoren befestigt. Je nach Wetter trägt der Dinslakener eine lange Hose, Trikot, Wintertrikot, Regen- und Softshelljacken sowie Handschuhe, Mütze unter dem Helm und eine Warnweste.

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen hat der 58-Jährige schon den ein oder anderen Unfall gehabt. „Vier Mal hat es gekracht, mal wurde mir die Vorfahrt genommen, mal hat mich ein Autofahrer nicht gesehen, als er aus seiner Einfahrt kam“, erzählt Möller. Ein gebrochener Unterarm und eine gebrochene Rippe waren die Folgen. Dass viele Autofahrer ihn übersehen oder sogar absichtlich geschnitten hätten, sei früher aber ein größeres Problem gewesen als heute. „Mittlerweile ist das Verhalten gegenüber Radfahrern schon besser geworden“, so Möller. Das Bewusstsein für andere Verkehrsteilnehmer sei glücklicherweise anders als noch vor einigen Jahren.

Auch im Urlaub radeln die Möllers sehr viel, fahren durch Skandinavien, das Baltikum oder an die Nordsee. „Im Sommer 2015 bin ich mit meinem Sohn 2500 Kilometer nach Santiago gefahren“, erzählt er. Zurück, gibt er zu, seien sie aber geflogen. „Wenn ich zuhause doch mal das Auto nehmen muss, bin ich über den Verkehr ziemlich entsetzt“, so Möller.

In den letzten Jahren habe dieser noch einmal zugenommen. „Rund 50 Prozent aller Wege unter fünf Kilometer werden mit dem Auto zurückgelegt. Wenn alle, die nah am Arbeitsplatz wohnen und dazu in der Lage sind, das Rad nähmen, wäre die Belastung auf den Straßen für diejenigen geringer, die wirklich keine Alternative zum Auto haben.“ Mittlerweile haben Stefan Möller und seine Frau Andrea nur noch einen Wagen. „Natürlich muss man das Auto nicht ganz abschaffen, aber dass wir mit einem Wagen gut zurechtkommen, ist toll.“

Vier Millionen Deutsche fahren mit dem Rad zur Arbeit

Der Fahrradclub ADFC geht davon aus, dass sich die Zahl der Fahrradpendler von derzeit etwa vier Millionen Menschen mehr als verdoppeln ließe. Nur jeder zehnte Deutsche nutzt das Rad für Arbeitsweg – dabei gibt es dafür gute Gründe für den Umstieg. Bei Entfernungen bis zu fünf Kilometern hängen Radfahrende in der Stadt alle anderen Verkehrsteilnehmenden deutlich ab, mit dem Pedelec ist man sogar auf bis zu zehn Kilometern schneller.

Außerdem, so der ADFC, macht Radfahren fit und wirkt stimmungsaufhellend. Die Bewegung an der frischen Luft kurbelt den Kreislauf an und fördert die Durchblutung. Und Radfahrende sind seltener krank – durchschnittlich einen Tag pro Jahr.

Auch in diesem Jahr wird es deswegen wieder die gemeinsame Mitmach-Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ von AOK und ADFC geben. Wer innerhalb des Aktionszeitraum vom 1. Mai bis 31. August an mindestens 20 Tagen mit dem Rad zur Arbeit fährt – auch in Kombination mit Bus und Bahn – kann etwas gewinnen. Reisen, hochwertige Fahrräder und Zubehör werden verlost. Anmeldung und weitere Informationen auf www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de.