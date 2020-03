Was die Rückkehr der Meisterpflicht für Handwerker bedeutet

An Rhein und Ruhr. Erst wurde sie gestrichen, dann wieder eingeführt: Seit diesem Jahr gilt in zwölf Gewerken wieder die Meisterpflicht - aus gutem Grund.

Der Geruch von Wachs bahnt sich den Weg in die Nase. Christian Kaufhold deckt die einen Meter lange, hell marmorierte Kerze auf der Arbeitsplatte auf, streichelt mit der Handfläche darüber. Aus reinem Bienenwachs besteht sie, ein seltenes Produkt. „Das ist noch richtige Handwerkskunst“, schwärmt er. Handwerkskunst, die nicht mit den Händen eines Meisters gestaltet worden ist.

Das, sagt Kaufhold, sei für ihn aber nicht entscheidend. Vielmehr komme es darauf an, dass in seinem Betrieb jahrzehntelange Handwerkstradition weitergegeben wird.

Ein paar Kilometer entfernt von seiner Essener Kerzenmanufaktur Heuschmid sitzt die Oberhausener Licht- und Werbetechnikfirma Neickenpartner. Ihre Geschäftsführer Sascha Neicken und Jörg Privsek haben zur Meisterpflicht für ihr Gewerk eine gänzlich andere Einstellung. „Die Meisterpflicht ist ein Merkmal für Qualität und Sicherheit“, ist Privsek überzeugt.

Kerzenmanufaktur: So entsteht eine Kerze Kerzenmanufaktur- So entsteht eine Kerze

Seit Januar 2020 gilt für zwölf Berufe wieder die Meisterpflicht. 16 Jahre zuvor ist ebendiese abgeschafft worden. Das sollte damals die Wettbewerbsfähigkeit ankurbeln. Viele Handwerksunternehmen haben die Abschaffung der Meisterpflicht bedauert – wie Sascha Neicken. Er hat 1999 seinen Meistertitel erhalten – nur fünf Jahre später hätte er die dreijährige Schule neben seiner Selbstständigkeit nicht mehr besuchen müssen. Denn wer sich danach selbstständig gemacht hat, durfte das ohne Meistertitel tun – und hat nun weiterhin Bestandsschutz.

Ein Meisterprüfling in Deutschland

Auch Christiane Winkler von der Kerzenzieherinnung bedauert, dass es die Meisterpflicht für die Wachszieher und Kerzenhersteller nicht mehr gibt. Die Meisterpflicht trage dazu bei, dass sich der Beruf mehr etabliere. Und: Kerzen seien sach- und fachgerecht an den Kunden zu bringen, gibt sie zu bedenken. Es ist also auch eine Sicherheitsfrage.

Denn unter anderem mit diesem Argument wurde die Meisterpflicht in diesem Jahr eingeführt: Sie gilt für Berufe, in denen Gefahr für das Leben oder die Gesundheit Dritter bestehe.

Christian Kaufhold bearbeitet eine handgeformte Bienwachskerze. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

In diesem Jahr gibt es in ganz Deutschland einen einzigen Meisterprüfling. Dazu kommen zehn Auszubildende – in allen drei Ausbildungsjahren zusammen.

Wenn auch in diesem Beruf derzeit die Rückkehr zur Meisterpflicht kein Thema ist, so gibt es in der Innung derzeit Überlegungen, das Handwerk als Kulturgut sichern zu lassen.

Wer Kerzenhersteller oder Wachszieher werden möchte, muss dazu die Berufsschule im Blockunterricht in München besuchen. Christian Kaufhold aus Essen weiß, dass das viele junge Menschen abschreckt.

Dabei, sagt er, sei der Beruf so vielfältig. Eben diese Vielfältigkeit versucht er in seinem Betrieb, den Mitarbeitern mitzugeben. „Hier steckt so viel im Detail, das kann man nicht alles in eine Ausbildungsverordnung schreiben“, sagt er.

Info In diesen Berufen gilt die Meisterpflicht Die Meisterpflicht gilt seit diesem Jahr wieder für folgende Handwerke: Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Betonstein- und Terrazzohersteller, Estrichleger, Behälter- und Apparatebauer, Parkettleger, Rollladen- und Sonnenschutztechniker, Drechsler und Holzspielzeugmacher, Böttcher, Raumausstatter, Glasveredler, Orgel- und Harmoniumbauer, Schilder- und Lichtreklamehersteller.

Er selbst gewinnt neue Mitarbeiter eher über den Freundes- und Bekanntenkreis. Sie werden angelernt und arbeiten mit. Sie ziehen Kerzen, veredeln sie mit Ornamenten, Airbrush-Techniken, Drucken oder Lacken, verpacken und versenden, liefern aus. Acht festangestellte Mitarbeiter hat er derzeit. Und einen erfahrenen Mann an seiner Seite: seinen Onkel, der den Betrieb einst übernommen und an Christian Kaufhold übergeben hat.

„Das ist eigentlich mein Meister“, sagt er lachend. In ihm stecke viel Erfahrung und Wissen, das er jüngeren Mitarbeitern vererbt. Und für eine Selbstständigkeit braucht es mehr als einen Meistertitel, glaubt er. Das kaufmännische Wissen, die strategische Planung, Kenntnis von Betriebsleitung seien notwendig, um einen Betrieb zu führen.

Arbeiten mit Hochspannung und tonnenschweren Schildern: Jörg Privsek und Sascha Neicken von Neickenpartner in Oberhausen. Foto: Fabian Strauch / Funke Foto ServiceS (Archiv)

Dem pflichtet Sascha Neicken aus Oberhausen bei und weiß: Genau dieses Wissen wird auf der Meisterschule vermittelt, es geht um die Ausbildung zum Fachkaufmann, um das Erlangen des Ausbildungsscheins, Vertiefung von Theorie und Praxis. Manches, weiß Sascha Neicken, lerne man nur auf der Meisterschule.

In seinem Licht- und Werbetechnik-Unternehmen beschäftigt er drei Meister. In jedem Jahr bildet Neickenpartner vier bis sechs Auszubildende aus, jeweils im kaufmännischen Bereich und im produzierenden Bereich. Ausbilden darf nur ein Betrieb, der einen Meister hat.

Unternehmensgründungen stiegen an, die Preise fielen

Als die Meisterpflicht abgeschafft worden ist, stiegen die Unternehmensgründungen im Bereich Licht- und Werbetechnik an. 89 waren es vor der Novelle im Jahr 2003, ein Jahr später waren es 319. Damit seien die Preise in den Keller gegangen – und mit ihnen die Qualität, meint Jörg Privsek. Keine gute Entwicklung.

Denn wenn ein Reklameschild aufgehängt wird, muss es sicher sein. „Wir hängen mehrere hundert Kilo Lasten in den Fußgängerzonen über die Köpfe von Müttern, die dort mit ihren Kindern entlanggehen“, sagt Jörg Privsek. Dazu kommt die Arbeit mit Elektroinstallationen bis 10.000 Volt.

Neickenpartner stellt z. B. die Schriftzüge von Deichmann oder Douglas und auch LED-Werbetafeln her. Die Oberhausener Firma mit hundert Mitarbeitern arbeitet alles selbst aus, von der Idee über die Herstellung bis zur Montage.