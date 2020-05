Was ist denn wohl aus Peter Russok geworden?

Unser Kolumnist Matthias Maruhn wühlt in der großen Pandemie-Pause in alten Unterlagen – und findet dabei Erstaunliches. Zurück zum 4. März 1973.

Corona spielt hier heute keine so große Rolle. Nur insofern, als dass ich die Mutter aller Pausen dazu nutze, im Nachlass meines Vaters zu kramen. Er ist zwar schon neun Jahre tot, aber er war ein Sammler vor dem Herrn und man findet in den abgehefteten Erinnerungen immer wieder eine Überraschung. Wie die Kopie eines offiziellen Schreibens eines Anwalts an die Polizei in Essen. In der Angelegenheit gegen Maruhn, II 182 / 73.

Nanu, was hat der Alte denn da angestellt, denke ich noch, als ich schon den nächsten Absatz lese: Unser Mandant, der Schüler Matthias Maruhn bestreitet nicht, dass er am 4. März 1973 auf dem Mofa-Gepäckträger den Peter Russok mitgenommen hat. Jesses. Licht aus, Zeitreise an. Was war geschehen?

Vor dem Elternhaus ist die Polizei eingeschritten

Ein Sonntag. Wir waren mit ein paar Kumpels unterwegs, alle so um die 15, die Stimme war schon tiefergelegt, den Mut trugen wir ein wenig zu hoch. Zwei oder drei kamen auf dem Mofa, andere mit dem Rennrad, einige so. Ich fuhr seit dem Sommer eine blaue Zündapp. Stolz wie Oskar. Immer einen Hut auf, die Krempe vorne festgetackert, so eine Mischung aus Kavallerie und Dennis Hopper.

Irgendwann mussten wir nach Hause, klar, und einer der Jungs fragte: Kannste mich mitnehmen? Ja sicher, steig auf. Vor seinem Elternhaus haben sie uns dann gepackt. VW-Käfer, Kelle raus, quietsch. Absitzen. Papiere. Versicherung ist vor vier Tagen abgelaufen. Zwei Mann auf einem Mofa. Das gibt ‘ne Anzeige, Jungs. Und das Mofa bleibt stehen. Ich musste also trampen. Peter ging ins Haus. Das Verfahren wurde Monate später wegen Geringfügigkeit eingestellt. Glück gehabt.

Und Peter Russok? Wir waren Klassenkameraden. Aber auch beide Wanderer zwischen den Schulwelten. Nur ein Jahr lang lernten und langweilten wir uns gemeinsam, dann trennten sich die Wege wieder.

Was ist aus ihm geworden? Dafür ist Google Gold wert. Zunächst finde ich unter dem Namen nur einen Fußballspieler in den 80ern, aber nein, dann doch: Er lebt in Bochum, ist Chef einer Textilagentur. Ich ruf ihn an. Er weiß sofort, wer ich bin. „Du hattest doch so lange Haare, oder?

Profi-Fußballer in der zweiten Liga

Stimmt, Peter, und was hast du so angestellt mit dem Leben? „Ach, ich hatte mich damals gerade in Dortmund für BWL eingeschrieben, da kam der Anruf aus Wattenscheid, dass ich für sie zweite Liga spielen soll.“ Profi-Fußballer, der aus dem Netz, was sagt man dazu. „Nach zwei Jahren habe ich mich dann aber für den anderen Beruf entschieden. Der Mäzen von Wattenscheid, der Steilmann, hatte mir einen Job in seiner Firma gegeben. 1989 habe ich mich selbstständig gemacht. Es war die richtige Entscheidung. So gut war ich nicht als Fußballspieler. Real Madrid hätte nie angerufen. So war es besser.“ Und privat? „Ich bin verheiratet, eine Tochter.“ Ach, lass uns mal treffen. Am besten, wenn das mal alles vorbei ist… Wenn das mal alles vorüber ist. Spruch des Monats.

Was sonst noch war? Ach ja, Die Friseure haben wieder auf. Mein Nachbar hat einen Salon und ist selig. Mich hat das jetzt nicht so bewegt. Lange Haare haben derzeit zudem auch einen Vorteil: Man sieht nicht so genau, was die Gummizüge der Masken so anrichten. Wenn das so weitergeht, haben in fünf Jahren alle Segelohren.