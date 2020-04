Webcams zeigen das Familienleben der Turmfalken bei Bonn

Papa Turmfalke musste vergangenes Jahr ganz schön schuften – und jede Menge Mäuse ranbringen. Gleich sechs Jungvogelschnäbel reckten sich ihm im Nistkasten in Wachtberg bei Bonn entgegen. Mal schauen, wie es jetzt wird: Über Webcams können Zuschauer das Leben von Familie Falke verfolgen – quasi „Turmfalken-TV“. An diesem Wochenende (4./5. April 2020) berichtete der Naturschutzbund (Nabu), dass die Elterntiere ganz aktuell mit den Brutvorbereitungen beschäftigt sind.

Das heißt konkret: Im bereitgelegten Rindenmulch formen die Altvögel im Nistkasten eine Mulde für die Eiablage, ein bisschen zupfen sie sich auch das Gewölle vom letzten Jahr zurecht. Ein richtiges Nest gibt es nicht. „Turmfalken brüten sonst durchaus auch auf nacktem Stein“, berichtet Monika Hachtel vom Nabu Bonn.

Papa Falke hilft beim Brüten

Der Nistkasten hängt an der Halle eines Obstbauern. Es gibt eine Webcam im Kasten und eine außen. Über die Homepage des Nabu-Landesverbandes können sich Zuschauer zuschalten, bei der Premiere im vergangenen Jahr gab es beachtliche 35.900 Zugriffe. Die Eiablage damals erfolgte ab dem 10. April; Turmfalken brüten etwa vier Wochen, und sie tun es durchaus gemeinsam. Wenn Mama Falke auch mal jagen geht, setzt sich das Männchen auf die Eier.

Mit etwa 5000 bis 7000 Brutpaaren bilden Turmfalken nach den Mäusebussarden die häufigsten Greifvogelart in NRW. Wenn die Falken jagen, kann man sie helikoptergleich an einer Stelle über einem Feld in der Luft „stehen“ sehen. „Die Vögel scannen dann den Acker unter sich nach Mäusen“, erläutert Nabu-Experte Jonas Brüggeshemke.

Mini-Falken sind weiß, strubbelig und haben große Füße

Zwischen 2000 und 3000 Mäusen verputzt eine Turmfalkenfamilie pro Jahr. „Bei uns waren es wohl eher 3000“, meint Monika Hachtel vom Nabu Bonn mit Blick auf die Jungvogelschar 2019 im Nistkasten. Das Turmfalken-Männchen sei „sehr fleißig“ gewesen, lobt Hachtel.

Wie muss man sich kleine Turmfalken vorstellen? Die Nabu-Vertreterin beschreibt sie so: „Weiß, sehr strubbelig, große Füße.“ Über die Webcam im Nistkasten wird man den Falkennachwuchs in wenigen Wochen besichtigen können.

Weiteres Projekt beim Nabu NRW

Solche Webcam-Beobachtungen haben eigentlich einen eher wissenschaftlichen Hintergrund. Mit „Siebenschläfer-TV“ verfügt der Nabu in NRW aber bereits seit Jahren über ein weiteres solches Projekt, bei dem die Aufnahmen der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und viel Zuspruch erfahren. Die Naturschützer hoffen, dass dies das Verständnis für die jeweilige Tierart befördert.

„Vielleicht bewegt das auch den ein oder anderen dazu, sich ganz konkret für den Schutz einzusetzen“, hofft Birgit Königs vom Nabu NRW. Die Siebenschläfer in Leverkusen dürften übrigens bald wieder wach werden. Dann gibt es gewiss auch im „Siebenschläfer TV“ wieder etwas zu sehen...