Wegen Corona: Albtraumzeit im Landschaftspark Nord

Die „Finals Rhein-Ruhr 2020“? Bereits abgesagt! Das „Traumzeit-Festival“ oder das „Sommerkino“? Völlig ungewiss! Die üblichen Führungen auf dem Gelände oder die für Osterferien geplanten Freizeiten für Kids – finden alle nicht statt! Wie zurzeit alle Veranstaltungsorte, hat das Coronavirus auch den Landschaftspark Nord lahmgelegt.

Am Freitag sollte sie eigentlich starten, „die große GPS-Schatzsuche mit Edgar“, laut der Internetseite des „Lapa“ ein „riesen Spaß für die ganze Familie“. Das wird leider nichts, noch mindestens bis zum 20. April dauern die derzeit gültigen Ausgehbeschränkungen und Kontaktverbote an. Ob und wie das öffentliche Leben danach weitergeht, kann auch der versierteste Virologe noch nicht sagen.

Es ist eine Situation, wie sie auch die Duisburg Kontor GmbH noch nie erlebt hat. Das städtische Tourismusbüro veranstaltet und organisiert normalerweise tausende Veranstaltungen pro Jahr, von der Beecker Kirmes bis zum Weihnachtsmarkt. Dazu zählen auch alle Events in der Mercator-, der Rheinhausen- und der Glückauf-Halle sowie eben auf dem Gelände des ehemaligen Hüttenwerks in Meiderich, im Landschaftspark Nord.

Ein Paar geht am Samstag, 28. März im Landschaftspark Nord in Duisburg mit Mundschutz spazieren. Wegen des Coronavirus ist der Park nur wenig besucht. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Deutsche Meister kommen nicht

Ein absolutes Highlight sollte dort am 6. und 7. Juni steigen, mit einer Liveübertragung in der ARD und im ZDF inklusive: die „Finals Rhein-Ruhr 2020“, genauer gesagt vier von insgesamt 16 Disziplinen. Im Schatten der stillgelegten Hochöfen sollten die Deutschen Meister in den Sportarten (Para-) Bogensport, Trial, Sportklettern und Parkour ermittelt werden. Die anderen Standorte der „Finals“ wären Aachen, Düsseldorf, Neuss und Oberhausen gewesen.

Wäre, hätte, wenn und aber… diesen Gleichklang kann Uwe Kluge nicht mehr hören. „Wir können aktuell nicht sagen, ob geplante Veranstaltungen in Duisburg stattfinden oder nicht. Die Ungewissheit ist groß, das betrifft ja nicht nur uns“, sagt der Geschäftsführer der Duisburg Kontor GmbH gegenüber dieser Redaktion.

Motto: Warten, wie sich die Lage entwickelt

Am Montag dieser Woche habe mal wieder eine Videokonferenz mit den Kollegen aus dem städtischen Ruhrgebietstourismus stattgefunden, um sich über das weitere Vorgehen abzustimmen. Das Motto lautet: Warten, wie sich die Lage entwickelt, vor dem 20. April gehe eh nichts. „Die Planung unter Vorbehalt gilt jetzt erst einmal so lange, bis die Politik entscheidet, ob und wann die Ausgehbeschränkungen gelockert werden und dementsprechend auch wieder Veranstaltungen in der Öffentlichkeit – in welcher Größe auch immer – möglich sind“, verweist Uwe Kluge auf weitere Anordnungen von oben. .

Ein Blick auf den ursprünglichen Veranstaltungskalender des Landschaftsparks Nord verrät: Die Termine sind bis zum Jahresende eng getaktet und markieren mit Serien wie „Hollywood im Hüttenwerk“, „Hinter verschlossenen Türen“ und „Radtour: Hüttenwerk total!“ ein volles Programm. Dazu kommen Einzelveranstaltungen wie das „Streetfood-Festival“ (30. Mai/1. Juni), dem „Bauernhof-Tag“ (20. Juni) oder dem „Halloween-Run Duisburg“ (31. Oktober).

Keine voreiligen Absagen

Wird das Versammlungsverbot verlängert, wird die Kreativität der Veranstalter auf eine harte Probe gestellt. „Falls der Betrieb wieder anläuft, was wir hoffen, müssen wir dann sehen, welche der bisher ausgefallenen Veranstaltungen wann nachgeholt werden können“, erklärt Uwe Kluge von Duisburg Kontor und führt aus: „Klar ist, dass nicht alles, was im März und April nicht stattfinden konnte, auf den Herbst oder das Frühjahr 2021 gelegt werden kann, weil es für diese Zeiträume ja auch schon wieder fest geplante Veranstaltungen gibt.“

Auch das beliebte „Sommerkino“ steht auf der Kippe. Foto: Siegfried Dammrath

So viel ist auch klar: Ein Event wird erst gecancelt, wenn sie zum Beispiel aufgrund fehlender Zeit zur Vorbereitung nicht mehr durchgeführt werden kann. Daher ist zum Beispiel auch das Traumzeit-Festival, das für den 12. bis 14. Juni geplant ist und bei dem die NRZ offizieller Medienpartner ist, noch nicht abgesagt. Falls es doch so kommen sollte, kann man im Landschaftspark gewiss von einer Albtraumzeit sprechen.