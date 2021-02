Wegen Corona: Bäcker bieten "Impf-Berliner" zu Karneval an

Haan/Tönisvorst. Die Corona-Krise macht erfinderisch. In Haan und Viersen etwa verkaufen Bäckereien zu Karneval Berliner mit "süßem Impfstoff". Das kommt gut an.

Karneval in Zeiten der Pandemie lässt auch Bäcker erfinderisch werden: In Haan und Viersen gibt es in diesen Tagen deshalb sogenannte „Corona-Berliner“ zu kaufen. In Haan bewirbt ein Konditor das traditionelle Gebäck - mit einer Spritze voller Erdbeerkonfitüre oben drin - als Berliner „mit zugelassenem Impfstoff“. Kosten: 2,50 Euro pro Stück.

"Impf-Berliner" in Tönisvorst am ersten Tag ausverkauft

Im niederrheinischen Tönisvorst wurden ähnliche „Impf-Berliner“ angeboten, bei denen man die Füllung mit der Spritze injiziert.

Bei den Kunden scheint das gut anzukommen. Laut einem Bericht der „Westdeutschen Zeitung“ waren die Krapfen, wie sie in anderen Regionen Deutschlands genannt werden, am Montag sofort ausverkauft. Die Bäckerei stockte die Produktion daraufhin auf. (dpa)