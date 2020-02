An Rhein und Ruhr. 126 sogenannte Entweichungen gab es im Jahr 2019 aus dem Maßregelvollzug in NRW. Im Jahr zuvor hatte die Zahl noch bei 149 gelegen.

Weniger Entweichungen aus forensischen Kliniken in NRW

Die Zahl der Entweichungen aus dem Maßregelvollzug in Nordrhein-Westfalen ist im vergangenen Jahr noch einmal zurückgegangen. 2019 wurden 126 Entweichungen gezählt, im Vorjahr waren es noch 149 gewesen. Das teilte die Behörde des Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug, Uwe Dönisch-Seidel, auf Nachfrage der Redaktion mit. Die sogenannte Entweichungsquote - also die Zahl der Entweichungen im Verhältnis zur Zahl der Patienten insgesamt - sank von 4,9 auf 4,1.

„Die NRW-Maßregelvollzugskliniken verfügen über einen sehr hohen Sicherheitsstandard“, erklärte Roman Labonde aus dem für die Verwaltung zuständigen Dezernat IV der Behörde. Als Entweichung gilt, wenn sich Patienten ohne Erlaubnis aus einer Einrichtung entfernt haben oder ihr länger als entfernt bleiben als erlaubt (zum Beispiel nach einem unbegleiteten Ausgang). In der Regel gelte: 50% der entwichenen Patienten kehre binnen 24 Stunden oder gar noch am selben Tag in die Klinik zurück.

Erweiterung in Bedburg-Hau geplant

Richtige Ausbrüche habe es aus den in den letzten 14 Jahren neu errichten Kliniken bisher nicht gegeben, so Labonde weiter. Aus Altbaukliniken habe es in den letzten zwei Jahren zwei Ausbrüche gegeben. Mehrere Bauvorhaben stehen aktuell an. Diese würden unter Beachtung der hohen Sicherheitsstandards realisiert, so Labonde. Neue Kliniken sind u. a. im münsterländischen Hörstel geplant. An Standorten wie dem niederrheinischen Bedburg-Hau geht es um Erweiterungsbauten.

Eine Sprecherin des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR), der in seiner Region die weitaus meisten Maßregelvollzugskliniken betreibt, wies daraufhin, dass die Zahlen gegenüber früher massiv gesunken sind. 2019 habe es in den LVR-Kliniken 41 Entweichungen bei insgesamt 1517 Patienten gegeben und keine interne Bedrohungssituation. Im Jahr 2005 hingegen seien noch 49 Entweichungen und zwei Ausbrüche bei insgesamt 1074 Patienten gezählt worden.