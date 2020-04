Wenn Kinder traumatisiert sind – Hilfe im Andreas-Bräm-Haus

Der Name klingt heutzutage ein wenig sperrig: Neukirchener Erziehungsverein (NEV). Nun, 1845 wurde er gegründet – seine Arbeit ist allerdings alles andere als altbacken – und wichtiger denn je. Heute hilft der Neukirchener Erziehungsverein mehr als 3.000 Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien in mittlerweile zehn Bundesländern. Kindern und Jugendlichen, die es schwer haben, ins Leben zu finden und im Alltag zurechtzukommen – aus vielerlei Gründen.

Wir konnten eine Spende überreichen – aus dem Verkaufserlös des Bauernhofcafé-Führers „Hereinspaziert 2018“

Zuhause ist der „Jugendhilfeverbund“ in Neukirchen-Vluyn. Christoph Thomé leitet dort das Andreas-Bräm-Haus - eine heilpädagogisch-therapeutische Einrichtung der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Und eben diese Einrichtung ist die dritte im Bunde, der wir mit einer Spende in Höhe von 2256 Euro helfen können – dank Ihnen, liebe Leserinnen und Lesern (siehe Kasten).

Hallo Herr Thomé – ‘mal eine gute Nachricht: Wir können Ihnen 2256 Euro überweisen. Haben Sie Verwendung?

Und ob! Herzlichen Dank allen, die sich beteiligt haben. Wir werden unsere Theater-Projekte nun endlich mit Mikrofonen ausstatten können, die über der Bühne installiert werden. Und es bleibt bestimmt noch etwas über – für eine Kamera vielleicht, mit der man auch Videofilme machen kann.

Die Theater-AG „Bühne frei“ in Aktion. Hier eine Szene aus „Rotfeuerchens Traum – eine Geschichte aus dem Feuerfarbenwald“. Foto: Andrea Leuker / Neukirchener Erziehungsverein

Sie leiten das Andreas-Bräm-Haus. Eine stationäre Einrichtung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Wie viele junge Leute leben dort?

Insgesamt haben wir 78 Plätze – in zwölf ganz unterschiedlich konzipierten Gruppen. Davon sind sieben Gruppen auf unserem Gelände im Nahbereich zum Haupthaus und fünf Außenwohngruppen im Einzugsgebiet zwischen Kamp-Lintfort und Duisburg-Homberg.

Sexuelle Gewalt, Mobbing, Leistungsdruck

Wer kommt zu Ihnen?

Viele zeigen Auffälligkeiten im Bereich des Sozialverhaltens und der Emotionen. Einige Kinder und Jugendliche haben Gewalt erfahren, auch sexuelle Gewalt, sind traumatisiert. Andere sind in einer Familie aufgewachsen, in der die Eltern mit der Erziehungsaufgabe und dem Verhalten ihrer Kinder überfordert waren, so dass die Lebenssituation dort von Hilflosigkeit geprägt war. Dann führt auch exzessiver Medienkonsum, Mobbing und Leistungsdruck zu teilweise massiver Störung der Wahrnehmung und Verarbeitung. Symptomatisch kann dann beispielsweise Rückzugsverhalten, Opposition oder Schulverweigerung sein.

Niederrhein Spende dank „Hereinspaziert 2018“ Dank Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, können wir insgesamt vier soziale Einrichtungen, darunter eben auch das Andreas-Bräm-Haus in Neukirchen-Vluyn, mit je 2256 Euro unterstützen. Das Sümmchen stammt aus dem Verkaufserlös des Bauernhofcafé-Büchleins „Hereinspaziert 2018“ – 1,50 Euro pro verkauftem Büchlein wurde vom Essener Klartext Verlag für die gute Sache gespendet.

Neukirchener Erziehungsverein,

Andreas-Bräm-Straße 18-20, 47506 Neukirchen-Vluyn,

0 28 45-39 20 www.neukirchener.de

Keine einfache Aufgabe.

Alle Kinder und Jugendlichen haben die Chance auf ein einigermaßen normales Leben verdient. Wir können den unterschiedlichen Persönlichkeiten zum Glück kompetente Hilfe anbieten – mehr, als ihnen in einem guten häuslichen Umfeld angeboten werden könnte. Wir sind fachlich spezialisiert – allein im heilpädagogischen und therapeutischen Bereich steht ein umfangreiches Förderangebot bereit.

Jeder Mensch hat einen guten Kern...

Ja, exakt. Davon bin ich fest überzeugt. Die Menschen, die wir begleiten, haben alle eine gute Seite und die versuchen wir zu verstärken, wieder an die Oberfläche zu holen. Vielen Kindern und Jugendlichen, die bei uns aufgenommen werden, fehlt es an zuverlässiger Bindungserfahrung – aber das heißt ja nicht, dass sie nicht bindungsfähig sind. Sie müssen erst wieder Vertrauen finden – in ihre Umgebung und in sich selbst. Kinder, gerade mit schlechten Erfahrungen, nutzen den Rückzug um sich zu schützen. Wir versuchen sie zu verstehen, ihnen Zeit zu geben, sich neu zu finden, eine Bindung aufzubauen, Vertrauen zu entwickeln.

Infos zum Neukirchener Erziehungsverein

Hat sich Ihre Arbeit mit den Jahren verändert?

Eindeutig ja. Im Vergleich zu den Anfangsjahren des NEV natürlich sowieso – vor 175 Jahren hatte man ein anderes Verständnis von Erziehung. Die Pädagogik entwickelt sich stetig weiter. Aber auch in den vergangenen fünf Jahren hat sich etwas verändert – wir bemerken eine deutliche Zunahme von traumatisierten Kindern und Jugendlichen, oft schon bei den ganz Kleinen. Es gibt deutlich mehr psychische Störungen.

Viele Dinge, die für Kinder eigentlich geläufig sein sollten, kennen bei uns lebende Kinder nicht. Regelmäßiges Essen etwa. Liebe und Zuwendung. Feste Regeln, die dem Tag Struktur geben. Freunde. Und dann versuchen sie eben mit wirklich allen Mitteln Aufmerksamkeit zu bekommen.

Wie gehen Sie damit um?

Mit Wertschätzung und Positionierung. Nicht der Mensch ist schlecht, sondern das Verhalten wird kritisiert. Wir versuchen immer wieder den individuellen Wert klar zu machen. Warum hortet ein Kind Lebensmittel in seinem Zimmer? Warum wird es aggressiv? Warum macht es ins Bett?

Das hat Gründe, die wir verstehen wollen und dann gemeinsam bearbeiten. Das trifft übrigens Kinder aus allen gesellschaftlichen Schichten – nicht nur jene, die am Rand der Gesellschaft stehen.

Niemand weiß im Moment wirklich, was Isolation und auferlegte Einschränkungenmit und in den Familien auslösen

Machen Ihnen die coronabedingten Auflagen Sorgen?

Ja. Wobei mich vor allem die Situation in den Familien außerhalb unserer Einrichtungen sorgt, also in den Familien, die eigentlich von den Jugendämtern unterstützt werden. Niemand weiß im Moment ja wirklich, was Isolation und auferlegte Einschränkungen mit und in den Familien auslösen. Es gibt ja keine Rückmeldungen aus Kindergärten oder Schulen, ob ein Kind etwa Gewalt erfahren hat. Das passiert alles in geschlossenen Familiensystemen, ohne dass jemand von außen das mitbekommt.

Die Kinder und Jugendlichen in unseren Wohngruppen kommen noch ganz gut klar. Sie nutzen die digitalen Möglichkeiten, um mit ihren Angehörigen in Kontakt zu bleiben. Die Angebote in den Gruppen sind vielseitig. Kreativität, Förderung und Entspannung stehen in einem fast ausgewogeneren Verhältnis zueinander als in normalen Zeiten.

Wir haben einen Park, also viel Fläche, um sich auch draußen auszupowern. Und unsere Mitarbeitenden machen einen tollen Job – die sind rund um die Uhr für jeden da.