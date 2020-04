Wer jetzt auf den Feldern Erdbeeren und Spargel erntet

Mülheim an der Ruhr/Walbeck Es gibt jetzt frische Erdbeeren, aber sie werden in diesem Jahr von anderen Arbeitskräften geerntet. Beim Spargel klappt das bislang gut.

Sie sind süß, fruchtig und knallrot: Die Erdbeersaison beginnt und für Landwirtin Christiane in der Beeck-Bolten ist es die schönste, wenn auch arbeitsreichste Zeit des Jahres. Die Corona-Krise hat die ohnehin stressige Frühjahrsarbeit auf den Bauernhöfen in der Region aber zu einer Herausforderung gemacht. Bei unserem Besuch auf dem Hof im Mülheimer Stadtteil Dümpten haben die Erdbeeren noch eine weiß-grünliche Farbe. „Aber sie verfärben sich jetzt rasend schnell und dann ernten wir die ersten Früchte“, erklärt in der Beeck-Bolten. „Sie werden super schmecken.“ Wie die Ernte ohne viele der langjährigen Helfer, die nicht kommen können, funktionieren könnte, war für in der Beeck-Bolten in den vergangenen Wochen der Anlass für einige schlaflose Nächte.

Jetzt ist klar: Es wird gehen, nur eben anders. Auch die Mülheimer Familie bekam viele Hilfsangebote und Jobgesuche. Es galt diejenigen auszuwählen, die über einen längeren Zeitraum kommen können. Neben Erdbeeren bauen die Landwirtin und ihr Mann Andreas nämlich auch noch Mais, Kartoffeln, Himbeeren und Kürbisse an. Ein gerade arbeitsloser Artist soll nun helfen, ebenso ein Spanier, der hier lebt, und ein ebenfalls hier lebender Pole, dessen Betrieb Kurzarbeit angemeldet hat. Die Verträge für eine kurzfristige Beschäftigung sind unterzeichnet, in der Beeck-Bolten zahlt den Mindestlohn von 9,35 Euro pro Stunde.

Erdbeeren pflücken erfordert Fingerspitzengefühl

Das Erdbeerpflücken, erklärt die Landwirtin, sei nicht so harte Arbeit wie das Spargelstechen, erfordere aber Durchhaltevermögen und Fingerspitzengefühl. „Nach den ersten Tagen schmerzt der Rücken, die Arme und die Knie“, sagt die Landwirtin. „Die Früchte dürfen nicht abgerissen werden, sondern müssen vorsichtig abgeknipst werden.“ Das erfordere etwas Erfahrung.

Und von den vielen qualifizierten Arbeitskräften aus Polen seien viele zuhause geblieben, weil sie bei ihrer Rückkehr in Quarantäne müssen und in der Heimat ihre anderen Jobs verlieren würden. „Und bei einigen, die hier sonst arbeiten, kann ich auch nicht verantworten, dass sie kommen, sie gehören zur Risikogruppe“, so die 39-Jährige. Stattdessen helfen jetzt auch Nichte und Neffe mit, vor allem auch bei der Betreuung von in der Beeck-Boltens Kindern, die gerade nicht zur Grundschule gehen können.

Plexiglasscheiben zum Schutz

Ab Ende Mai können die Kunden auf einem Feld selbst ihre Erdbeeren pflücken. „Das ist unser Hauptgeschäft und wir werden es dort auch hinbekommen, dass genügend Abstand gehalten wird“, so in der Beeck-Bolten. Im Hofladen, wo das Geschäft derzeit brummt, sind die Ladenöffnungszeiten erweitert worden, in den Verkaufswagen an der Straße trennt eine Plexiglasscheibe die Kunden von den Verkäufern. Viel Arbeit, aber die 39-Jährige bleibt positiv: „Bisher haben wir immer alles geschafft, geht doch gar nicht anders.“

Auf den Feldern von Michael Allofs im Spargeldorf Walbeck wird auf den ersten Blick derzeit geerntet wie sonst auch. „Die meisten meiner Saisonarbeitskräfte aus Polen sind doch noch gekommen und stechen nun den Spargel, das ist super“, schildert der Landwirt. Anders als in den Vorjahren läuft es im Verkauf, beim Kommissionieren und Schälen. Zwölf Studenten, Abiturienten und andere Schüler arbeiten nun im Hofladen und in den Verkaufsständen.

Sehr gutes Ostergeschäft

Die Organisation sei aufwendiger als sonst, insgesamt klappe es aber gut. „Die meisten haben zwischendurch Online-Vorlesungen oder Sykpe-Unterricht und können daher nicht ganze Tage hier sein“, erklärt Allofs. „Das lässt sich aber planen.“ Bis Ostern sei das Geschäft super gelaufen, es gab sogar fast zu wenig Spargel für zu viele Abnehmer. Nach den Feiertagen sei die Nachfrage gesunken, erhole sich aber nun wieder. „Und der Preis ist stabil“, so Allofs. Hauptsächlich an Privatkunden, zu Wochenmärkten und in den Handel, also zu Supermärkten wie Edeka, gehe derzeit der Spargel.

Allerdings: Der Verkauf an die Gastronomie fällt immer noch fast vollständig weg. „Einige Restaurants bieten Außer-Haus-Gerichte mit Spargel an, die beliefern wir auch.“ Wie vielen anderen Landwirten macht dem Walbecker gerade auch noch das Wetter Sorgen. „Es ist viel zu früh viel zu lange trocken“, sagt Allofs, der auch noch Rettich, Pastinaken und Petersilie anpflanzt. Alles sei derzeit im Wachstum und brauche neben der Sonne auch Wasser. „Die Beregnung läuft auf meinen Feldern wie im Hochsommer“, so der Landwirt.

Im April und Mai dürfen jeweils bis zu 40.000 Saisonarbeitskräfte per Flugzeug aus Rumänien und Bulgarien nach Deutschland einreisen. Die Einreisenden müssen sich am Ankunftsflughafen einer Gesundheitsprüfung unterziehen. In den Betrieben gelten während der gesamten Aufenthaltsdauer strenge Hygienevorschriften.

Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums besteht in NRW bis zum Sommer ein Bedarf von rund 53.000 Saisonarbeitskräften, rund 8.500 Arbeiterinnen und Arbeiter sind bereits auf den landwirtschaftlichen Betrieben in NRW unterwegs.