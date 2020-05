Werke, die noch keiner sah – Künstlerinnen in Corona-Pause

Schon als Kind hat Claudia Holsteg-Küpper (53) gern gezeichnet, mit Bleistift meist, aber auch mit Kohle. Das hieß jedoch nicht, dass sie im Kunstunterricht nur Bestnoten bekam: Sie war nur dann richtig gut, wenn sie machen konnte, was sie wollte, sagt sie. So brach sie auch das Philosophie- und Germanistikstudium in Heidelberg ab, weil es nicht ihr Ding war. Sie heuerte stattdessen bei einer Werbeagentur an. Und war endlich dort, wo sie sein wollte.

Die Gemeinschaftsausstellung mit dem Titel „Grün“ der Künstlerinnen-Gruppe x-positions sollte ursprünglich parallel zur Landesgartenschau in Kamp-Lintfort eröffnet werden. Jede der neun Künstlerinnen hatte eigens vier Werke für „Grün“ geschaffen. Doch durch Corona kam alles anders. Hier eine Arbeit von Claudia Holsteg Foto: Petra Klein

Sie nahm Zeichenunterricht und lernte Aktzeichnen, und als die ersten beiden ihrer drei Kinder klein waren, belegte sie an der Düsseldorfer Kunstakademie Kurse für Ölmalerei, „bei Kyrill Koval, einem Künstler aus Sankt Petersburg“, erinnert sie sich: „Er hat mir das Handwerkszeug beigebracht. Man kann Talent haben, aber wenn das Handwerkszeug nicht da ist, wird es nichts,“ sagt sie, denkt einen Moment nach, lacht und fügt an: „Jedenfalls ist das bei mir so.“

Ton, Gips, Draht, Metall

Dass sie ihr Handwerk als Malerin beherrscht, davon können sich die Besucher der Weseler Kirche am Lauerhaas überzeugen: Das monumentale, fast vier Meter lange Altarbild, das Jesus’ letztes Abendmahl darstellt, stammt von Claudia Holsteg-Küpper.

Die meisten Menschen nehmen sie jedoch nicht in erster Linie als Malerin, sondern als Bildhauerin wahr, und in ihrem Atelier in der alten Trapp-Industriebrache in Wesel überwiegen auch die Skulpturen. Da steht auch noch der erste Kopf, den sie aus Ton geformt hat, unter Anleitung von Kuno Lange, vor dem Umzug des bekannten Bildhauers und Malers nach Mülheim, als er noch seine Werkstatt im Hamminkelner Bahnhof hatte.

Der schwarze, stilisierte Kopf ist nun Teil einer Dreier-Gruppe, die auf groben, scheinbar unbearbeiteten Holzstelen stehen und der sie den Titel „Evolution“ gegeben hat, weil jeder dieser drei Köpfe eine deutlich andere Form hat.

Ausstellung im Gewölbekeller Kloster Kamp Die Gemeinschaftsausstellung mit dem Titel „Grün“ der Künstlerinnen-Gruppe x-positions sollte ursprünglich parallel zur Landesgartenschau in Kamp-Lintfort eröffnet werden. Jede der neun Künstlerinnen hatte eigens vier Werke für „Grün“ geschaffen. Doch durch Corona kam alles anders. Die Künstlerinnen, die alle aus dem Kreis Wesel stammen, haben ihre Ausstellung im Gewölbekeller des Klosters Kamp zwar längst gehängt, doch niemand weiß, wann sie für das Publikum geöffnet werden kann. Der Zugang zum Gewölbekeller, eine schmale Treppe, ist zu eng und entspricht nicht den derzeitigen Corona-Abstandsgeboten. Sobald es soweit ist, wird dies auf der Website von x-positions angekündigt: www.x-positions.de – Interessierte, die das Atelier einer der Malerinnen, Bildhauerinnen oder Foto- und Installationskünstlerinnen besuchen möchten, finden dort auch deren Kontaktdaten.

Ein moderner Tonkopf von Claudia Holsteg-Küpper steht im Übrigen in Madrid – der heutige Besitzer hat ihn auf einer Ausstellung erworben. Im Ausland ausgestellt hat sie bislang noch nicht, aber bis Bremen ist sie schon gekommen. Inzwischen liebt sie den Materialmix: Sie arbeitet immer noch mit Ton, kombiniert ihn aber mit Gips, Draht und Metall. Schweißen hat sie dafür auch gelernt.

Langeweile mag sie gar nicht, etwas Neues lernen, ein neues Material erobern – da ist sie in ihrem Element. Weil er so eine breite Palette von Materialien und Themen beherrschte, hat Pablo Picasso sie bereits fasziniert, als sie noch ein Teenager war.

Blick in die „fertige“ Ausstellung im Gewölbekeller Kloster Kamp. Foto: Petra Klein

Damals beeindruckten sie vor allem seine Zeichnungen. Seitdem begleitet er sie in ihrem Kopf. Ebenso Edward Hopper: „wegen des Lichts. Mich fasziniert, wenn jemand Licht malen kann“, sagt sie. Und sie liebt das Blau von Yves Klein. Doch auch mit Grün kann sie viel anfangen.

Eine Ausstellung, die parallel zur Landesgartenschau in Kamp-Lintfort eröffnet werden sollte

Als die Idee entstand, parallel zur Landesgartenschau in Kamp-Lintfort eine Sammelausstellung der Künstlerinnen-Gruppe x-positions unter dem Titel „Grün“ auf die Beine zu stellen, fiel ihr dazu gleich sehr viel ein: „Nicht nur die Natur ist grün. Es ist beispielsweise auch die Farbe der Harmonie oder der Jugend“, sagt sie.

Sie hat fünf Werke eigens für die Ausstellung geschaffen. „Spring“, zu Deutsch Frühling, nennt sie eine sehr schlanke, fast filigrane Skulptur, die sich einer imaginären Sonne entgegen reckt. „Ich glaub, ich steh im Wald“ ist der Name einer kleinen, menschlichen Figur zwischen hohen Metallstelen, und ein rundlicher Frauentorso, grün patiniert, huldigt der Fruchtbarkeit.

Auf die grüne Hochzeit spielt eine Frauenbüste mit nur einer Brust aus Gips und Draht auf einer Holzstele an. Auch ein Ölbild entstand, als sie über „Grün“ nachdachte: Das Gedicht „Und du erbst das Grün“ von Rainer Maria Rilke gab den Anstoß dazu, und wie häufig in ihren Gemälden, schimmert der Text an einigen Stellen durch. Das Bild in Schwarz, Weiß und Neongrün porträtiert einen Mann. Die Ähnlichkeit mit dem jungen Cem Özdemir ist gewollt, sagt die Künstlerin.

Claudia Holsteg-Küpper möchte mit ihren Werken zum Nachdenken anregen: „Alles, was Menschen betrifft, ist mein Thema“, erklärt sie, deshalb werde sie auch nie abstrakt arbeiten, sondern lediglich abstrahieren. Ihr geht es um die Geschichte von Menschen, um ihre egoistische Seite, aber auch um das Komische und Fröhliche in ihnen.

Manchmal – da kommt dann die Grafikerin in ihr durch – mag sie es auch, Menschen auf ein Comicbild zu reduzieren: Sie will tun, was sie will. Wie schon damals im Kunstunterricht.