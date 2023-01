Wesel: Wohngeld verzögert – Ärger über fehlende Software

Wesel/Hamminkeln. Im Weseler Rathaus sind viele Anträge für das Wohngeld Plus eingegangen. Die Stadt kann sie nicht bearbeiten, doch es gibt eine Zwischenlösung.

Das neue Wohngeld Plus verspricht – und höhere Zuschüsse. Rund dreimal so viele Haushalte wie bisher haben laut Bundesregierung einen Anspruch. In Wesel hat sich die Zahl der Anträge im Januar gegenüber dem monatlichen Vorjahresschnitt verdreifacht. Leider ist der Start des neuen Wohngeldes ein „Ärgernis“, wie Wesels Sozialdezernent Rainer Benien sagt. Denn die Anträge können nicht abschließend bearbeitet werden – weil die Software fehlt.

Zugesagt war, dass das notwendige System für das „Wohngeld plus“ zum Start am 1. Januar bereitsteht. Statt dessen sei dem Kommunen nun der 1. April in Aussicht gestellt werden. 135 Anträge hat die Stadt, die extra zum 1. Januar die Zahl der Sachbearbeiter um zwei Mitarbeiter aufgestockt hat, schon angenommen. „Wir können sie nur auf Vollständigkeit prüfen“, so Benien. Da gibt es tatsächlich einiges zu tun, häufig fehlten Unterlagen wie der Mietnachweis, so der Dezernent. Aber abschließend bearbeitet werden können die Anträge erst, wenn die Software läuft. Für die Bürger heißt das: Warten. Zwar werde das Wohngeld plus dann rückwirkend bis zum Zeitpunkt der Antragstellung nachgezahlt, aber Benien bezeichnet die Situation als „frustrierend für Bürger und städtische Mitarbeiter.“

Dennoch empfiehlt er allen Berechtigten, den Antrag möglichst schnell zu stellen. Liegt dieser vollständig mit allen Nachweisen vor, könne die Stadt den Bürgern einen Abschlag zahlen, der bei der Nachzahlung nach der endgültigen Bearbeitung dann verrechnet werde. So müssten die Menschen nicht unbedingt bis zum Start der Software auf ihr Geld warten.

Wohngeld Plus: So ist die Lage in Hamminkeln

In Hamminkeln stellt sich die Lage, zumindest was die Zahl der Anträge angeht, nicht so dramatisch dar wie im Rest der Republik. Seitdem bekannt war, dass auch Menschen mit geringem Einkommen, die vorher nicht bezugsberechtigt waren, nun Anträge auf Wohngeld Plus stellen können, haben sich Hamminkelner beim Sozialamt gemeldet. Im September waren es 25, im Oktober 10, im November 26, im Dezember 16 und jetzt im Januar 39. Das ist im Moment noch beherrschbar, sagt der zuständige Beigeordnete Norbert Graaf. Sollte aber noch mehr Arbeit anfallen, hat die Hamminkelner Verwaltung einen „Springer“ parat, der im Sozialamt eingesetzt werden könnte.

Informationen zum Wohngeld plus und die Beantragung sowie einen Wohngeld-Plus-Rechner gibt es auf der Seite der Bundesregierung unter https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/entlastung-fuer-deutschland/wohngeldreform-2125018

