Weselerin päppelt verlassenes Nilgansküken auf

Das hilfesuchende Fiepen eines kleinen Federknäuels erwärmte die Herzen von Ellen Werner und Tochter Lina. Mutterseelenallein stolperte die erst wenige Tage alte Nilgans in der NABU-Naturarena in Wesel-Bislich herum. Ganz in der Nähe des Trafoturmes, in dem hoch oben in einem Schleiereulenkasten die Nilgans gebrütet hatte.

Das Küken wog gerade mal 50 Gramm

Weit und breit waren weder die Altvögel noch die kleinen Geschwister zu entdecken. Die Gänsefamilie war auf und davon. Das schutzbedürftige Gänseküken hatte es nicht geschafft, den Anschluss zu halten.

Niederrhein Die Nilgans Die Nilgans ist ursprünglich ein Brutvogel des afrikanischen Kontinents. Irgendwann wurde die Nilgans als Ziervogel in Großbritannien angesiedelt. Von dort aus breitete sie sich über ganz Mitteleuropa aus. Hier wie dort besiedelt sie fast jeden Gewässertyp. Der NABU schätzt, dass der aktuelle Bestand der Nilgans circa 2100 bis 3300 Brutpaare in NRW umfasst.

Seit sieben Wochen nun betreut Ellen Werner, Vorstandsmitglied des NABU, rund um die Uhr „Hopsi“. Dabei hat die selbstständige Sozialwissenschaftlerin selbst alle Hände voll zu tun.

Ellen Werner aus Wesel und „Hopsi“ – bald wird die junge Nilgans flügge sein. Foto: Peter Mazlbender

Anfangs wog das Küken gerade einmal 50 Gramm. Mittlerweile sind schon ein paar Hundert Gramm dazugekommen. Ellen ist für „Hopsi“ die Mama. Gerade die kleinen Gänseküken prägen sich schnell auf den menschlichen Fürsorger.

Die kleine Nilgans schläft im Weidenkörbchen – mit zwei Plüschtierchen

röbchen – mit Suchen auch ständig mit Stimmfühlungslauten ihre „Mama“. Dies ist bei Verhaltensforschern schon lange bekannt. Die ersten Nächte war der kleine Racker auch erst zufrieden, wenn er sich am Hals und unter den langen Haaren seiner Gänsesitterin einkuscheln konnte. Körperkontakt ist dem Gänsenachwuchs bis heute sehr wichtig.

Stubenrein ist so ein Küken natürlich auch nicht. „Da muss man ständig hinterher und wischen“, so Ellen Werner. Doch das nimmt die 40-jährige in Kauf. Mittlerweile schläft Junggans „Hopsi“ nachts in einem geräumigen Weidenkorb zusammen mit zwei Plüsch-Kuscheltieren. Der Korb muss natürlich neben dem Bett stehen, abgedeckt mit einem großen Handtuch. Beim ersten Morgenlicht signalisiert die kleine Gans mit zaghaften Lauten und Schnabelklopfen, dass es ruhig losgehen kann.

Bald heißt es Abschied nehmen

Erstaunlich ist, dass der Vogel doch so lange geduldig wartet, bis Ellen Werner das Go gibt. Dann gibt es erst einmal frisches Wasser und Kükenaufzuchtfutter. Ganz schön verfressen so eine junge Gans, könnte man meinen. Allerdings verbraucht eine längere Ruhepause gerade in der Wachstumsphase auch viel Energie.

„Hopsi“ hat sich prächtig entwickelt und erkundet die Leckerein im Garten… Foto: Peter Mazlbender

Zwischen vier und fünf Stunden täglich ist „Hopsi“ draußen im Garten und labt sich an pflanzlicher Nahrung. Ein vertrauter Mensch muss immer noch in Sichtweite sein. Sonst meldet sich das gefiederte Watscheltier mit stimmgewaltigem Hilfeschrei. Ellens Mutter Nell muss oftmals aushelfen mit Kuscheln und Streicheleinheiten.

Ausflug zum großen Teich

Sternstunden für die junge Nilgans ist der regelmäßige Ausflug zum großen Teich in die Naturarena. Hier schnabuliert der Schwimmvogel im Uferbereich nach energiereicher Pflanzennahrung. Wenn „Hopsi“ voll flugfähig ist, soll sie hier auf dem Areal ihrer Brutstätte wieder in die Natur entlassen werden.

Trotz der zeitintensiven Betreuung hat Ellen Werner jetzt schon ein mulmiges Gefühl vor dem Abschiednehmen.