Wie Promis das Osterfest in Zeiten der Corona-Krise feiern

Liebgewonnene Traditionen und Treffen mit der Familie wird es in der Corona-Krise zu Ostern dieses Mal kaum geben. Bekannte Persönlichkeiten verraten der NRZ, wie sie die Feiertage verbringen.

Bei NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) wird Ostern in der Corona-Krise von Arbeit geprägt sein. „Ich werde über die Feiertage überwiegend arbeiten müssen, um präzise vorzubereiten, wie wir in KiTas und Tagespflege nach den Osterferien weitermachen“, sagte er der NRZ. „Zudem werden wir prüfen, mit welchen hygienischen Auflagen Betriebe wieder in die Produktion gehen können. Ich bin der Überzeugung, dass auch zahlreiche Geschäfte Ende des Monats wieder öffnen können, wenn sichergestellt ist, dass dort die gleichen Regeln eingehalten werden wie in Supermärkten. Es ist mit großer Verantwortung verbunden, dass wir einerseits Ansteckungsrisiken weiter minimieren, aber auch andererseits keine existenziellen Schäden verursachen durch Maßnahmen, die nicht zwingend notwendig sind.“

Nicole Uphoff (53), ehemalige Dressurreiterin (viermal Gold bei Olympia), lebt am Niederrhein, und wäre zu Ostern eigentlich mit ihrer Familie in Spanien. „Samstagabend war schon der Tisch bestellt für unser gemeinsames Abendessen... Wir essen trotzdem an diesem Tag alle zusammen per Skype und freuen uns sehr aufeinander.“ Ansonsten werde sie mit der Familie der Auferstehung gedenken und einen langen Spaziergang mit Hunden und Pferd machen, schnitzen und fotografieren.

Mit der Kamera und dem Fahrrad auf Motivjagd

Die Kamera wird auch Hans-Peter Noll, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zollverein, in die Hand nehmen und Industriekulisse fotografieren. „Meine Eltern sind beide über 80 Jahre alt, gehören also zur Risikogruppe und leben seit Wochen in Quarantäne. Statt sie zu besuchen, bekommen die beiden einen Osterkorb. Mit den Eltern meiner Frau werden wir skypen, genauso wie mit meinem ältesten Sohn, der in Österreich lebt. Lediglich mein jüngerer Sohn wird zu uns kommen.“

Andreas Ehlert (58), Präsident der Handwerkskammer und Schornsteinfegermeister, will sich als Osterhase betätigen. „Nur wenn Sie’s nicht verraten – am späten Vorabend werden meine Frau und ich im nahe gelegenen Garten unserer Tochter, heimlich und kontaktfrei, in anderen Worten: hoffentlich unentdeckt, als Osterhasen tätig; die Entdeckerinnenfreude bei der Enkeltochter führen wir uns dann am nächsten Morgen per Videostream zu Gemüte.“



Auch MSV-Sportdirektor Ivo Grlic findet es traurig, dass er Ostern ohne Familie und Freunde feiern muss, ist aber froh, dass er diesmal nicht ganz so viele Ostereier ausblasen und färben muss. „Es wird aber auch das erste Ostern seit Ewigkeiten, in dem ich nicht in einem Stadion bin, in dem ich nicht mit meiner Mannschaft die Nacht vor dem Osterspiel im Hotel verbringe.“

Bürger an Rhein und Ruhr müssen Urlaub mit der Familie absagen

Und so feiern unsere Leser: Normalerweise wäre Helga Loddeke mit ihren Enkeln, die in München leben, jetzt im Centerpark im Allgäu. Doch die Corona-Pandemie macht ihr einen Strich durch die Rechnung. „Um nicht nur die Enkelkinder Milla, zweieinhalb Jahre, und Jonah, sechs Jahre, bei Laune zu halten, schicke ich Pakete. Per Video wird gefilmt, wie die Enkelkinder das Paket auspacken und sich wie irre freuen. Selbst die kleine Milla weiß genau, was zu ihr gehört“, schreibt sie an die Redaktion. Das dritte Paket ist inzwischen auf den Weg gebracht. Ansonsten kommen sie per Videotelefonie zusammen. „Auch persönliche Anrufe, quasi von Ohr zu Ohr mit meinem Enkelsohn, bringen mir viel.“ Zudem hat sie ein Gedicht mit dem Titel „Corona keine Oma“ verfasst.

Martina A. aus Oberhausen würde mit ihrer Familie – 14 Erwachsene und eine Jugendliche – wie in jedem Jahr das Osterwochenende in der Eifel verbringen. „Jeden Tag ist eine Gruppe fürs Kochen zuständig, wobei wir da sehr kreativ sind und immer ein perfektes Dinner haben.“ Außerdem werden Spiele gespielt. Am Samstag wird alles für den Ostersonntag vorbereitet – inklusive Mützchen fürs Ei und Hefezopf. Und dieses Jahr? „Treffen wir uns alle zum Osterfrühstück zum Live-Chat am PC und hoffen, dass unsere Tradition – das Eiertitschen – auch am Laptop funktioniert und dass alle Laptops das durchhalten.“

Ein Paket von der Oma

Jennifer Paaßen, Dinslaken, schreibt uns auf Facebook: „Wir bleiben zu Hause. Oma hat ein Osterpaket vorbeigebracht und so wird alles für unseren Sohn Justin, neun Jahre, im Garten versteckt. Und wenn die Krise vorbei ist, wird alles nachgeholt.“ Gaby Stienen aus Neukirchen-Vluyn feiert Ostern in diesem Jahr allein mit ihrem Mann. „Sonst kamen die Kinder und Enkelkinder.“ Dieses Jahr „wird es für uns beide traurig und zu leise sein.“

„Es wird lecker gefrühstückt, wenn das Wetter schön ist, werden wir einen Spaziergang um den Pappelsee machen und dann kochen. Ist doof, da wir sonst zu Ostern mit der ganzen Familie zusammen sind, aber die Gesundheit ist unser höchstes Gut“, schreibt Birgit Janßen aus Kamp-Lintfort.